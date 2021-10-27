Какие цены на квартиры в новостройках Тбилиси – новая статистика
09:01 27.10.2021 (обновлено: 09:09 27.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПодъемный кран на строительстве высотного дома
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Средняя цена в третьем квартале 2021 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города оставляет 2 200 лари
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в Тбилиси вырос на 8,9%, при этом в третьем квартале 2021 года по сравнению с прошлым кварталом цены снизились на 2,5%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.
Текущий обменный курс лари к доллару составляет 3,14 GEL/$1.
Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в третьем квартале по сравнению со вторым упали на 1,8%, а по сравнению с ценами год назад выросли на 7,3%.
Цены на квартиры в новостройках Тбилиси
|Район
|Средняя стоимость квадратного метра, лари
|Мтацминда
|4 089
|Ваке
|3 612
|Сабуртало
|2 986
|Чугурети
|2 970
|Крцаниси
|2 964
|Дидубе
|2 812
|Глдани
|2 778
|Надзаладеви
|2 500
|Исани
|2 472
|Самгори
|2 332
А вот среднее квартальное падение цен на новые дома в столице составило 4,6%, а за год цены на них выросли на 13,5%.
Цены на новые дома в Тбилиси
|Район
|Средняя стоимость квадратного метра, лари
|Ваке
|3 510
|Мтацминда
|3 400
|Сабуртало
|2 650
|Чугурети
|2 310
|Крцаниси
|2 260
|Исани
|2 130
|Дидубе
|1 945
|Надзаладеви
|1 850
|Самгори
|1 730
|Глдани
|1 720
Согласно исследованию "Сакстата" средняя цена в третьем квартале 2021 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составляет 2 200 лари, белого – 2 724, а зеленого – 3 020. Для сравнения во втором квартале 2020 года цены были следующими: черный каркас – 1 889 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 361 лари, а зеленый каркас – 2 926 лари.
Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.
Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.
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