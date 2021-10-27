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Какие цены на квартиры в новостройках Тбилиси – новая статистика
Какие цены на квартиры в новостройках Тбилиси – новая статистика
Средняя цена в третьем квартале 2021 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города оставляет 2 200 лари 27.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в Тбилиси вырос на 8,9%, при этом в третьем квартале 2021 года по сравнению с прошлым кварталом цены снизились на 2,5%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 3,14 GEL/$1.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в третьем квартале по сравнению со вторым упали на 1,8%, а по сравнению с ценами год назад выросли на 7,3%.Цены на квартиры в новостройках ТбилисиА вот среднее квартальное падение цен на новые дома в столице составило 4,6%, а за год цены на них выросли на 13,5%.Цены на новые дома в ТбилисиСогласно исследованию "Сакстата" средняя цена в третьем квартале 2021 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составляет 2 200 лари, белого – 2 724, а зеленого – 3 020. Для сравнения во втором квартале 2020 года цены были следующими: черный каркас – 1 889 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 361 лари, а зеленый каркас – 2 926 лари.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", строительство, статистика

Какие цены на квартиры в новостройках Тбилиси – новая статистика

09:01 27.10.2021 (обновлено: 09:09 27.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПодъемный кран на строительстве высотного дома
Подъемный кран на строительстве высотного дома - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Средняя цена в третьем квартале 2021 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города оставляет 2 200 лари
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в Тбилиси вырос на 8,9%, при этом в третьем квартале 2021 года по сравнению с прошлым кварталом цены снизились на 2,5%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.
Текущий обменный курс лари к доллару составляет 3,14 GEL/$1.
Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в третьем квартале по сравнению со вторым упали на 1,8%, а по сравнению с ценами год назад выросли на 7,3%.
Цены на квартиры в новостройках Тбилиси
Район Средняя стоимость квадратного метра, лари
Мтацминда 4 089
Ваке 3 612
Сабуртало 2 986
Чугурети 2 970
Крцаниси 2 964
Дидубе 2 812
Глдани 2 778
Надзаладеви 2 500
Исани 2 472
Самгори 2 332
А вот среднее квартальное падение цен на новые дома в столице составило 4,6%, а за год цены на них выросли на 13,5%.
Цены на новые дома в Тбилиси
Район Средняя стоимость квадратного метра, лари
Ваке 3 510
Мтацминда 3 400
Сабуртало 2 650
Чугурети 2 310
Крцаниси 2 260
Исани 2 130
Дидубе 1 945
Надзаладеви 1 850
Самгори 1 730
Глдани 1 720

Согласно исследованию "Сакстата" средняя цена в третьем квартале 2021 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составляет 2 200 лари, белого – 2 724, а зеленого – 3 020. Для сравнения во втором квартале 2020 года цены были следующими: черный каркас – 1 889 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 361 лари, а зеленый каркас – 2 926 лари.
Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.
Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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