https://sputnik-georgia.ru/20211027/kakie-tseny-na-kvartiry-v-novostroykakh-tbilisi--novaya-statistika-261517950.html

Какие цены на квартиры в новостройках Тбилиси – новая статистика

Какие цены на квартиры в новостройках Тбилиси – новая статистика

Средняя цена в третьем квартале 2021 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города оставляет 2 200 лари 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T09:01+0400

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2021-10-27T09:09+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в Тбилиси вырос на 8,9%, при этом в третьем квартале 2021 года по сравнению с прошлым кварталом цены снизились на 2,5%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 3,14 GEL/$1.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в третьем квартале по сравнению со вторым упали на 1,8%, а по сравнению с ценами год назад выросли на 7,3%.Цены на квартиры в новостройках ТбилисиА вот среднее квартальное падение цен на новые дома в столице составило 4,6%, а за год цены на них выросли на 13,5%.Цены на новые дома в ТбилисиСогласно исследованию "Сакстата" средняя цена в третьем квартале 2021 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составляет 2 200 лари, белого – 2 724, а зеленого – 3 020. Для сравнения во втором квартале 2020 года цены были следующими: черный каркас – 1 889 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 361 лари, а зеленый каркас – 2 926 лари.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", строительство, статистика