https://sputnik-georgia.ru/20211027/khabenskogo-naznachili-novym-khudrukom-mkht-imeni-chekhova-261530954.html

Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова

Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова

От актера в Минкультуры ждут, что он будет развивать традиции МХТ, предлагая зрителем новые творческие проекты 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T15:20+0400

2021-10-27T15:20+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Известного российского актера и режиссера Константина Хабенского назначили новым худруком МХТ им. Чехова, пишет РИА Новости.В ведомстве отметили, что с уважением относятся к решению Женовача, и поблагодарили его за проделанную работу. Режиссер продолжит руководить основанной им в 2005 году Студией театрального искусства.От Хабенского в Минкультуры ждут, что он будет развивать традиции МХТ, предлагая зрителем новые творческие проекты."Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности", — подчеркнули в пресс-службе.Бывший худрук Женовач занял кресло худрука-директора МХТ имени Чехова в марте 2018 года после смерти Олега Табакова. Хабенский работает в этом театре с 2003-го.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, в мире, театр, новости из россии, константин хабенский