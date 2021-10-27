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Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова
Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова
От актера в Минкультуры ждут, что он будет развивать традиции МХТ, предлагая зрителем новые творческие проекты 27.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Известного российского актера и режиссера Константина Хабенского назначили новым худруком МХТ им. Чехова, пишет РИА Новости.В ведомстве отметили, что с уважением относятся к решению Женовача, и поблагодарили его за проделанную работу. Режиссер продолжит руководить основанной им в 2005 году Студией театрального искусства.От Хабенского в Минкультуры ждут, что он будет развивать традиции МХТ, предлагая зрителем новые творческие проекты."Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности", — подчеркнули в пресс-службе.Бывший худрук Женовач занял кресло худрука-директора МХТ имени Чехова в марте 2018 года после смерти Олега Табакова. Хабенский работает в этом театре с 2003-го.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, в мире, театр, новости из россии, константин хабенский

Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова

15:20 27.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРоссийский режиссер и актер Константин Хабенский
Российский режиссер и актер Константин Хабенский - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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От актера в Минкультуры ждут, что он будет развивать традиции МХТ, предлагая зрителем новые творческие проекты
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Известного российского актера и режиссера Константина Хабенского назначили новым худруком МХТ им. Чехова, пишет РИА Новости.

"Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский", — цитирует агентство пресс-службу театра.

В ведомстве отметили, что с уважением относятся к решению Женовача, и поблагодарили его за проделанную работу. Режиссер продолжит руководить основанной им в 2005 году Студией театрального искусства.
От Хабенского в Минкультуры ждут, что он будет развивать традиции МХТ, предлагая зрителем новые творческие проекты.
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"Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности", — подчеркнули в пресс-службе.
Бывший худрук Женовач занял кресло худрука-директора МХТ имени Чехова в марте 2018 года после смерти Олега Табакова. Хабенский работает в этом театре с 2003-го.
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