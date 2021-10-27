Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211027/mushketery-i-imperatory-olimpiada-borodachey-v-germanii---foto-261520387.html
"Мушкетеры" и "императоры": олимпиада бородачей в Германии – фото
"Мушкетеры" и "императоры": олимпиада бородачей в Германии – фото
В городке Эгинг-ам-Зее в Нижней Баварии состоялась "Олимпиада бород" и чемпионат Германии по бородам. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки брутальных мужчин 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T11:21+0400
2021-10-27T11:32+0400
фотоленты
мультимедиа
германия
новости в фотографиях
конкурс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1b/261521051_0:0:3136:1765_1920x0_80_0_0_b1a65af269d0fce6c2983dfc7ebc43c6.jpg
В минувшие выходные в окрестности баварского городка Эгинг-ам-Зе съехались более ста обладателей самых красивых бород из девяти стран. Участники соревнований приехали из Нидерландов, Австрии, Италии, Швейцарии и даже Израиля. Их бороды оценивали по густоте и длине. Но самое главное – по ухоженности.
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1b/261521051_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_800c8e7f7d80f6827832c38c367bf7c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фотоленты, мультимедиа, германия, новости в фотографиях, конкурс, фото

"Мушкетеры" и "императоры": олимпиада бородачей в Германии – фото

11:21 27.10.2021 (обновлено: 11:32 27.10.2021)
В городке Эгинг-ам-Зее в Нижней Баварии состоялась "Олимпиада бород" и чемпионат Германии по бородам. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки брутальных мужчин
В минувшие выходные в окрестности баварского городка Эгинг-ам-Зе съехались более ста обладателей самых красивых бород из девяти стран. Участники соревнований приехали из Нидерландов, Австрии, Италии, Швейцарии и даже Израиля. Их бороды оценивали по густоте и длине. Но самое главное – по ухоженности.
© REUTERS / Lukas Barth

Бородачи прибыли из разных частей Германии, а также участники из Нидерландов, Австрии, Италии, Швейцарии и Израиля

Бородачи прибыли из разных частей Германии, а также участники из Нидерландов, Австрии, Италии, Швейцарии и Израиля - Sputnik Грузия
1/10
© REUTERS / Lukas Barth

Бородачи прибыли из разных частей Германии, а также участники из Нидерландов, Австрии, Италии, Швейцарии и Израиля

© REUTERS / Lukas Barth

Соревнования проходят в основных категориях - "Усы", "Подбородок и щеки" и "Окладистая борода"

Соревнования проходят в основных категориях - &quot;Усы&quot;, &quot;Подбородок и щеки&quot; и &quot;Окладистая борода&quot; - Sputnik Грузия
2/10
© REUTERS / Lukas Barth

Соревнования проходят в основных категориях - "Усы", "Подбородок и щеки" и "Окладистая борода"

© REUTERS / Lukas Barth

Главный критерий - ухоженность бороды. Жюри обращает внимание на ровные кончики и оригинальность стрижки

Главный критерий - ухоженность бороды. Жюри обращает внимание на ровные кончики и оригинальность стрижки - Sputnik Грузия
3/10
© REUTERS / Lukas Barth

Главный критерий - ухоженность бороды. Жюри обращает внимание на ровные кончики и оригинальность стрижки

© REUTERS / LUKAS BARTH

Кристиан Файхт - президент Восточно-баварского клуба борода и усов

Кристиан Файхт - президент Восточно-баварского клуба борода и усов - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS / LUKAS BARTH

Кристиан Файхт - президент Восточно-баварского клуба борода и усов

© REUTERS / Lukas Barth

Вот так он укладывает бороду во время чемпионата Германии по усам и бороде

Вот так он укладывает бороду во время чемпионата Германии по усам и бороде - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS / Lukas Barth

Вот так он укладывает бороду во время чемпионата Германии по усам и бороде

© REUTERS / Lukas Barth

Длина и объем бороды и усов играли определенную роль, но не были главными критериями оценки. Куда как важнее эстетика и аккуратность

Длина и объем бороды и усов играли определенную роль, но не были главными критериями оценки. Куда как важнее эстетика и аккуратность - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS / Lukas Barth

Длина и объем бороды и усов играли определенную роль, но не были главными критериями оценки. Куда как важнее эстетика и аккуратность

© REUTERS / Lukas Barth

"Верди" vs классика: у жюри очень сложный выбор

&quot;Верди&quot; vs классика: у жюри очень сложный выбор - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS / Lukas Barth

"Верди" vs классика: у жюри очень сложный выбор

© REUTERS / Lukas Barth

Внешний вид бороды подсознательно производит впечатление на судей. Секущиеся кончики волос явно никого не впечатляют

Внешний вид бороды подсознательно производит впечатление на судей. Секущиеся кончики волос явно никого не впечатляют - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS / Lukas Barth

Внешний вид бороды подсознательно производит впечатление на судей. Секущиеся кончики волос явно никого не впечатляют

© REUTERS / Lukas Barth

Кроме густоты и длины на соревнования имеет значение и образ

Кроме густоты и длины на соревнования имеет значение и образ - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS / Lukas Barth

Кроме густоты и длины на соревнования имеет значение и образ

© REUTERS / Lukas Barth

То ли дело массивная и густая борода: чем богаче материал, тем больше простор для фантазии

То ли дело массивная и густая борода: чем богаче материал, тем больше простор для фантазии - Sputnik Грузия
10/10
© REUTERS / Lukas Barth

То ли дело массивная и густая борода: чем богаче материал, тем больше простор для фантазии

Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:29Регулятор США рекомендовал вакцинировать детей от 5 до 11 лет
11:21"Мушкетеры" и "императоры": олимпиада бородачей в Германии – фото
11:15Индийские эксперты намерены изучить новый штамм коронавируса AY.4.2
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 337
10:49"Мы теперь не столь уверены..." - Мясников развеял миф о красном мясе
09:20Курс лари на среду – 3,1428 GEL/$1
09:01Какие цены на квартиры в новостройках Тбилиси – новая статистика
08:31"Спутник V" эффективен и против новой мутации COVID-19 — ученый
08:00Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes
07:32Создан светильник, убивающий коронавирус
07:01Новая дорога сократит расстояние между двумя регионами Грузии
00:10Один человек погиб в ДТП на востоке Грузии
ВчераЗавершен ремонт одной из старейших площадей Тбилиси
ВчераКогда Турция нормализует отношения с Арменией: Эрдоган назвал условие
ВчераГрузинские футболистки проиграли в третьем подряд отборочном матче ЧМ-2023
ВчераКакими будут медали зимней Олимпиады в Пекине: организаторы провели презентацию наград
ВчераНовый футбольный центр открылся в Тбилиси
ВчераМожет ли Саакашвили передавать письма на волю?
ВчераВ тюрьмах Грузии привели в порядок спортплощадки
ВчераОсторожно мошенники – Ассоциация банков Грузии предупредила граждан