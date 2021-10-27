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"Мушкетеры" и "императоры": олимпиада бородачей в Германии – фото

"Мушкетеры" и "императоры": олимпиада бородачей в Германии – фото

В городке Эгинг-ам-Зее в Нижней Баварии состоялась "Олимпиада бород" и чемпионат Германии по бородам. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки брутальных мужчин 27.10.2021, Sputnik Грузия

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В минувшие выходные в окрестности баварского городка Эгинг-ам-Зе съехались более ста обладателей самых красивых бород из девяти стран. Участники соревнований приехали из Нидерландов, Австрии, Италии, Швейцарии и даже Израиля. Их бороды оценивали по густоте и длине. Но самое главное – по ухоженности.

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