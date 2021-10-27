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"Мушкетеры" и "императоры": олимпиада бородачей в Германии – фото
"Мушкетеры" и "императоры": олимпиада бородачей в Германии – фото
В городке Эгинг-ам-Зее в Нижней Баварии состоялась "Олимпиада бород" и чемпионат Германии по бородам. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки брутальных мужчин 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T11:21+0400
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В минувшие выходные в окрестности баварского городка Эгинг-ам-Зе съехались более ста обладателей самых красивых бород из девяти стран. Участники соревнований приехали из Нидерландов, Австрии, Италии, Швейцарии и даже Израиля. Их бороды оценивали по густоте и длине. Но самое главное – по ухоженности.
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фотоленты, мультимедиа, германия, новости в фотографиях, конкурс, фото
"Мушкетеры" и "императоры": олимпиада бородачей в Германии – фото 11:21 27.10.2021 (обновлено: 11:32 27.10.2021)
В городке Эгинг-ам-Зее в Нижней Баварии состоялась "Олимпиада бород" и чемпионат Германии по бородам. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки брутальных мужчин
В минувшие выходные в окрестности баварского городка Эгинг-ам-Зе съехались более ста обладателей самых красивых бород из девяти стран. Участники соревнований приехали из Нидерландов, Австрии, Италии, Швейцарии и даже Израиля. Их бороды оценивали по густоте и длине. Но самое главное – по ухоженности.
© REUTERS / Lukas Barth
Бородачи прибыли из разных частей Германии, а также участники из Нидерландов, Австрии, Италии, Швейцарии и Израиля
Бородачи прибыли из разных частей Германии, а также участники из Нидерландов, Австрии, Италии, Швейцарии и Израиля
© REUTERS / Lukas Barth
Соревнования проходят в основных категориях - "Усы", "Подбородок и щеки" и "Окладистая борода"
Соревнования проходят в основных категориях - "Усы", "Подбородок и щеки" и "Окладистая борода"
© REUTERS / Lukas Barth
Главный критерий - ухоженность бороды. Жюри обращает внимание на ровные кончики и оригинальность стрижки
Главный критерий - ухоженность бороды. Жюри обращает внимание на ровные кончики и оригинальность стрижки
© REUTERS / LUKAS BARTH
Кристиан Файхт - президент Восточно-баварского клуба борода и усов
Кристиан Файхт - президент Восточно-баварского клуба борода и усов
© REUTERS / Lukas Barth
Вот так он укладывает бороду во время чемпионата Германии по усам и бороде
Вот так он укладывает бороду во время чемпионата Германии по усам и бороде
© REUTERS / Lukas Barth
Длина и объем бороды и усов играли определенную роль, но не были главными критериями оценки. Куда как важнее эстетика и аккуратность
Длина и объем бороды и усов играли определенную роль, но не были главными критериями оценки. Куда как важнее эстетика и аккуратность
© REUTERS / Lukas Barth
"Верди" vs классика: у жюри очень сложный выбор
"Верди" vs классика: у жюри очень сложный выбор
© REUTERS / Lukas Barth
Внешний вид бороды подсознательно производит впечатление на судей. Секущиеся кончики волос явно никого не впечатляют
Внешний вид бороды подсознательно производит впечатление на судей. Секущиеся кончики волос явно никого не впечатляют
© REUTERS / Lukas Barth
Кроме густоты и длины на соревнования имеет значение и образ
Кроме густоты и длины на соревнования имеет значение и образ
© REUTERS / Lukas Barth
То ли дело массивная и густая борода: чем богаче материал, тем больше простор для фантазии
То ли дело массивная и густая борода: чем богаче материал, тем больше простор для фантазии