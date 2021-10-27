https://sputnik-georgia.ru/20211027/my-teper-ne-stol-uvereny---myasnikov-razveyal-mif-o-krasnom-myase-261520515.html

"Мы теперь не столь уверены..." - Мясников развеял миф о красном мясе

"Мы теперь не столь уверены..." - Мясников развеял миф о красном мясе

До 2020 года весь мир считал, что красное мясо повышает риск развития болезней сердца, утверждает врач 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Употребление красного мяса в умеренных дозах не повышает угрозу развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.По словам медика, до 2020 года "весь мир" считал, что красное мясо повышает риск развития болезней сердца.В итоге выяснилось, что достоверные данные об этой взаимосвязи отсутствуют, отметил телеведущий."В больших количествах (красное мясо. – прим. ред.) может увеличить (риск. – прим. ред.) онкологию кишечника. Про сердце мы теперь не столь уверены… Сегодня уже не столь категорично об этом говорят, как мы говорили все эти десятилетия", - сказал врач.Между тем Мясников призвал употреблять красное мясо умеренно, не более трех раз в неделю.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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