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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211027/natsdvizhenie-vyigryvaet-vtoroy-tur-vyborov-vo-vsekh-krupnykh-gorodakh-krome-tbilisi--opros-261552239.html
Опрос: оппозиция проигрывает Тбилиси, но может выиграть второй тур в других городах
Опрос: оппозиция проигрывает Тбилиси, но может выиграть второй тур в других городах
Согласно опросу, у кандидатов от "Нацдвижения" есть шансы выиграть второй тур выборов мэров в Зугдиди, Рустави, Кутаиси и Батуми 27.10.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
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единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Кандидаты крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" могут выиграть выборы мэров во всех крупных городах, кроме Тбилиси, показал опрос компании IPSOS, проведенный по заказу оппозиционного канала "Мтавари архи".Опрос проводился в пяти крупных городах Грузии: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Зугдиди.Согласно опросу, у кандидатов от "Нацдвижения" есть шансы выиграть второй тур выборов мэров в Зугдиди, Рустави, Кутаиси и Батуми.Что касается Тбилиси, то тут действующий мэр Тбилиси и кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе обошел своего конкурента - председателя "Нацдвижения" Нику Мелия.В целом, согласно опросу, предпочтения избирателей распределились следующим образом:ТбилисиЗугдидиРуставиКутаисиБатумиОпрос проводился в период с 23 по 27 октября. Всего были опрошены 2,6 тысячи респондентов. Погрешность опроса составляет +/-3%Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, выборы

Опрос: оппозиция проигрывает Тбилиси, но может выиграть второй тур в других городах

23:39 27.10.2021 (обновлено: 00:33 28.10.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovПредвыборная агитация - баннер партии "Нацдвижение" с портретом Ники Мелия
Предвыборная агитация - баннер партии Нацдвижение с портретом Ники Мелия - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Согласно опросу, у кандидатов от "Нацдвижения" есть шансы выиграть второй тур выборов мэров в Зугдиди, Рустави, Кутаиси и Батуми
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Кандидаты крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" могут выиграть выборы мэров во всех крупных городах, кроме Тбилиси, показал опрос компании IPSOS, проведенный по заказу оппозиционного канала "Мтавари архи".
Опрос проводился в пяти крупных городах Грузии: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Зугдиди.
Согласно опросу, у кандидатов от "Нацдвижения" есть шансы выиграть второй тур выборов мэров в Зугдиди, Рустави, Кутаиси и Батуми.
Что касается Тбилиси, то тут действующий мэр Тбилиси и кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе обошел своего конкурента - председателя "Нацдвижения" Нику Мелия.
В целом, согласно опросу, предпочтения избирателей распределились следующим образом:
Тбилиси
Кандидат от "Грузинской мечты" Каха Каладзе – 51,6%
Кандидат от "Нацдвижения" Ника Мелия – 48,4%
Зугдиди
Кандидат от "Нацдвижения" Анзор Мелия – 54,7%
Кандидат от "Грузинской мечты" Мамука Цоцерия – 45,3%
Рустави
Кандидат от "Нацдвижения" Давид Киркитадзе– 53,1%
Кандидат от "Грузинской мечты" Нино Лацабидзе – 46,9%
Кутаиси
Кандидат от "Нацдвижения" Хатия Деканоидзе – 51,7%
Кандидат от "Грузинской мечты" Иосеб Хахалеишвили – 48,3%
Батуми
Кандидат от "Нацдвижения" Георгий Киртадзе – 51,3%
Кандидат от "Грузинской мечты" Арчил Чиковани – 48,7%
Опрос проводился в период с 23 по 27 октября. Всего были опрошены 2,6 тысячи респондентов. Погрешность опроса составляет +/-3%
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