https://sputnik-georgia.ru/20211027/natsdvizhenie-vyigryvaet-vtoroy-tur-vyborov-vo-vsekh-krupnykh-gorodakh-krome-tbilisi--opros-261552239.html

Опрос: оппозиция проигрывает Тбилиси, но может выиграть второй тур в других городах

Опрос: оппозиция проигрывает Тбилиси, но может выиграть второй тур в других городах

Согласно опросу, у кандидатов от "Нацдвижения" есть шансы выиграть второй тур выборов мэров в Зугдиди, Рустави, Кутаиси и Батуми 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T23:39+0400

2021-10-27T23:39+0400

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местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Кандидаты крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" могут выиграть выборы мэров во всех крупных городах, кроме Тбилиси, показал опрос компании IPSOS, проведенный по заказу оппозиционного канала "Мтавари архи".Опрос проводился в пяти крупных городах Грузии: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Зугдиди.Согласно опросу, у кандидатов от "Нацдвижения" есть шансы выиграть второй тур выборов мэров в Зугдиди, Рустави, Кутаиси и Батуми.Что касается Тбилиси, то тут действующий мэр Тбилиси и кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе обошел своего конкурента - председателя "Нацдвижения" Нику Мелия.В целом, согласно опросу, предпочтения избирателей распределились следующим образом:ТбилисиЗугдидиРуставиКутаисиБатумиОпрос проводился в период с 23 по 27 октября. Всего были опрошены 2,6 тысячи респондентов. Погрешность опроса составляет +/-3%Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, выборы