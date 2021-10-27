https://sputnik-georgia.ru/20211027/neskolko-tysyach-abonentov-na-sutki-ostanutsya-bez-gaza-v-tbilisi-261547951.html

Несколько тысяч абонентов на сутки останутся без газа в Тбилиси

Несколько тысяч абонентов на сутки останутся без газа в Тбилиси

Причиной отключения газа станут работы по благоустройству сквера в районе ТЭВЗ 27.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Около трех тысяч жителей района Тбилиси Згвисубани почти на сутки останутся без газа с 23:00 27 октября, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.По данным компании, причиной отключения газа станут работы по благоустройству сквера в районе ТЭВЗ.Подача газа будет восстановлена постепенно с 10:00 до 19:00 28 октябряПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале..

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, тбилиси, газ