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Несколько тысяч абонентов на сутки останутся без газа в Тбилиси
Несколько тысяч абонентов на сутки останутся без газа в Тбилиси
Причиной отключения газа станут работы по благоустройству сквера в районе ТЭВЗ 27.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Около трех тысяч жителей района Тбилиси Згвисубани почти на сутки останутся без газа с 23:00 27 октября, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.По данным компании, причиной отключения газа станут работы по благоустройству сквера в районе ТЭВЗ.Подача газа будет восстановлена постепенно с 10:00 до 19:00 28 октябряПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале..
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общество, новости, грузия, тбилиси, газ

Несколько тысяч абонентов на сутки останутся без газа в Тбилиси

20:52 27.10.2021 (обновлено: 21:09 27.10.2021)
© photo: Sputnik / Levan AvlabreliВключенная конфорка на газовой плите
Включенная конфорка на газовой плите - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
Причиной отключения газа станут работы по благоустройству сквера в районе ТЭВЗ
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Около трех тысяч жителей района Тбилиси Згвисубани почти на сутки останутся без газа с 23:00 27 октября, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.
По данным компании, причиной отключения газа станут работы по благоустройству сквера в районе ТЭВЗ.
Подача газа будет восстановлена постепенно с 10:00 до 19:00 28 октября
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале..
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