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Несколько тысяч абонентов на сутки останутся без газа в Тбилиси
Несколько тысяч абонентов на сутки останутся без газа в Тбилиси
Причиной отключения газа станут работы по благоустройству сквера в районе ТЭВЗ 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T20:52+0400
2021-10-27T20:52+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Около трех тысяч жителей района Тбилиси Згвисубани почти на сутки останутся без газа с 23:00 27 октября, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.По данным компании, причиной отключения газа станут работы по благоустройству сквера в районе ТЭВЗ.Подача газа будет восстановлена постепенно с 10:00 до 19:00 28 октябряПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале..
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общество, новости, грузия, тбилиси, газ
Несколько тысяч абонентов на сутки останутся без газа в Тбилиси
20:52 27.10.2021 (обновлено: 21:09 27.10.2021)
Причиной отключения газа станут работы по благоустройству сквера в районе ТЭВЗ
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Около трех тысяч жителей района Тбилиси Згвисубани почти на сутки останутся без газа с 23:00 27 октября, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.
По данным компании, причиной отключения газа станут работы по благоустройству сквера в районе ТЭВЗ.
Подача газа будет восстановлена постепенно с 10:00 до 19:00 28 октября
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