https://sputnik-georgia.ru/20211027/novaya-doroga-sokratit-rasstoyanie-mezhdu-dvumya-regionami-gruzii-261517502.html

Новая дорога сократит расстояние между двумя регионами Грузии

Новая дорога сократит расстояние между двумя регионами Грузии

После завершения проекта время в пути от аэропорта Кутаиси до Абастумани сократится на 1,5 часа 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T07:01+0400

2021-10-27T07:01+0400

2021-10-27T07:26+0400

экономика

новости

грузия

министерство инфраструктуры и регионального развития

строительство дороги

абастумани

ираклий карселадзе

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В Грузии идет строительство 71-километровой дороги Багдати-Абастумани, которая соединит два региона страны – Имерети и Самцхе-Джавахети, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Ираклий Карселадзе.По его словам, посредством новой дороги от аэропорта Кутаиси до курорта Абастумани можно будет добраться за 2,5 часа.По словам Карселадзе, 10-километровый участок уже завершен, в следующем году будет завершено строительство 17-километрового участка. Он отметил, что интенсивные работы ведутся и на других участках.В то же время, по данным Министерства регионального развития и инфраструктуры, в результате проделанной работы повысится уровень безопасности дорожного движения, время в пути сократится из центральной части западной Грузии до грузино-турецкой границы, пункта "Вале"."Реконструкция дороги оживит регион и повысит экономическую активность. После завершения проекта время в пути от аэропорта Кутаиси до Абастумани сократится на 1,5 часа - до 2,5 часов вместо четырех", - заявил Карселадзе.Сегодняшняя альтернатива дороге Багдати-Абастумани - это дорога Багдати-Хашури-Абастумани, которая значительно увеличивает расстояние от аэропорта Кутаиси. Обновленный маршрут кратчайшим путем соединит регионы Имерети, Самцхе-Джавахети и Аджарию.В целом завершение строительства дороги Багдати-Абастумани планируется поэтапно в 2023-2024 годах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

абастумани

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экономика, новости, грузия, министерство инфраструктуры и регионального развития, строительство дороги, абастумани, ираклий карселадзе