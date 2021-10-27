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Новая дорога сократит расстояние между двумя регионами Грузии
Новая дорога сократит расстояние между двумя регионами Грузии
После завершения проекта время в пути от аэропорта Кутаиси до Абастумани сократится на 1,5 часа 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T07:01+0400
2021-10-27T07:26+0400
экономика
новости
грузия
министерство инфраструктуры и регионального развития
строительство дороги
абастумани
ираклий карселадзе
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В Грузии идет строительство 71-километровой дороги Багдати-Абастумани, которая соединит два региона страны – Имерети и Самцхе-Джавахети, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Ираклий Карселадзе.По его словам, посредством новой дороги от аэропорта Кутаиси до курорта Абастумани можно будет добраться за 2,5 часа.По словам Карселадзе, 10-километровый участок уже завершен, в следующем году будет завершено строительство 17-километрового участка. Он отметил, что интенсивные работы ведутся и на других участках.В то же время, по данным Министерства регионального развития и инфраструктуры, в результате проделанной работы повысится уровень безопасности дорожного движения, время в пути сократится из центральной части западной Грузии до грузино-турецкой границы, пункта "Вале"."Реконструкция дороги оживит регион и повысит экономическую активность. После завершения проекта время в пути от аэропорта Кутаиси до Абастумани сократится на 1,5 часа - до 2,5 часов вместо четырех", - заявил Карселадзе.Сегодняшняя альтернатива дороге Багдати-Абастумани - это дорога Багдати-Хашури-Абастумани, которая значительно увеличивает расстояние от аэропорта Кутаиси. Обновленный маршрут кратчайшим путем соединит регионы Имерети, Самцхе-Джавахети и Аджарию.В целом завершение строительства дороги Багдати-Абастумани планируется поэтапно в 2023-2024 годах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, министерство инфраструктуры и регионального развития, строительство дороги, абастумани, ираклий карселадзе

Новая дорога сократит расстояние между двумя регионами Грузии

07:01 27.10.2021 (обновлено: 07:26 27.10.2021)
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Строительство дороги 71-километровой дороги Багдати-Абастумани
Строительство дороги 71-километровой дороги Багдати-Абастумани - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
После завершения проекта время в пути от аэропорта Кутаиси до Абастумани сократится на 1,5 часа
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В Грузии идет строительство 71-километровой дороги Багдати-Абастумани, которая соединит два региона страны – Имерети и Самцхе-Джавахети, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Ираклий Карселадзе.
По его словам, посредством новой дороги от аэропорта Кутаиси до курорта Абастумани можно будет добраться за 2,5 часа.
"Дорога будет полностью соответствовать стандарту, учтена соответствующая ширина - 7-метровые бордюры, что в условиях двухполосной дороги по своим параметрам позволит беспрепятственно передвигаться", - заявил министр журналистам.
По словам Карселадзе, 10-километровый участок уже завершен, в следующем году будет завершено строительство 17-километрового участка. Он отметил, что интенсивные работы ведутся и на других участках.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Строительство дороги 71-километровой дороги Багдати-Абастумани
Строительство дороги 71-километровой дороги Багдати-Абастумани - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
Строительство дороги 71-километровой дороги Багдати-Абастумани
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
В то же время, по данным Министерства регионального развития и инфраструктуры, в результате проделанной работы повысится уровень безопасности дорожного движения, время в пути сократится из центральной части западной Грузии до грузино-турецкой границы, пункта "Вале".
"Реконструкция дороги оживит регион и повысит экономическую активность. После завершения проекта время в пути от аэропорта Кутаиси до Абастумани сократится на 1,5 часа - до 2,5 часов вместо четырех", - заявил Карселадзе.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Строительство дороги 71-километровой дороги Багдати-Абастумани
Строительство дороги 71-километровой дороги Багдати-Абастумани - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
Строительство дороги 71-километровой дороги Багдати-Абастумани
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Сегодняшняя альтернатива дороге Багдати-Абастумани - это дорога Багдати-Хашури-Абастумани, которая значительно увеличивает расстояние от аэропорта Кутаиси. Обновленный маршрут кратчайшим путем соединит регионы Имерети, Самцхе-Джавахети и Аджарию.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Строительство дороги 71-километровой дороги Багдати-Абастумани
Строительство дороги 71-километровой дороги Багдати-Абастумани - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
Строительство дороги 71-километровой дороги Багдати-Абастумани
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
В целом завершение строительства дороги Багдати-Абастумани планируется поэтапно в 2023-2024 годах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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