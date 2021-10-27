https://sputnik-georgia.ru/20211027/novyy-vinnyy-kooperativ-otkrylsya-na-vostoke-gruzii-261523804.html

Новый винный кооператив открылся на востоке Грузии

Новый винный кооператив открылся на востоке Грузии

Новый кооператив "Винограф" объединяет 23 фермеров, в собственности которых 20 гектаров виноградников 27.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Новое кооперативное предприятие по переработке винограда открылось в селе Шилда Кварельского муниципалитета (регион Кахети) при поддержке правительства, сообщает Агентство развития села.Кооператив "Винограф" объединяет 23 виноградарей, в собственности которых более 20 гектаров виноградников. В предприятие было инвестировано более 700 тысяч лари (233 тысячи долларов), из которых 495 тысяч – это грант Агентства развития села.Как власти Грузии помогут селу: новые программы и льготы>>Завод впервые в этом году переработал более 100 тонн винограда. Кооператив планирует экспортировать вино."Создав кооперативное предприятие, каждый фермер получил возможность переработать свой собственный виноград, создать дополнительную стоимость и получать больший доход", - заявил директор агентства Илья Тамарашвили.Тамарашвили ознакомился с работой кооператива вместе с губернатором региона Кахети Леваном Лилуашвили.По состоянию на 20 октября 2021 года, по всей стране зарегистрировано 839 сельскохозяйственных кооперативов, в которые объединены 9,1 тысячи пайщиков. В том числе, в регионе Кахети работает 120 кооперативов, объединяющих 1,3 тысячи пайщиков.

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