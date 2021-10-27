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Новый винный кооператив открылся на востоке Грузии
Новый винный кооператив открылся на востоке Грузии
Новый кооператив "Винограф" объединяет 23 фермеров, в собственности которых 20 гектаров виноградников 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T12:53+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Новое кооперативное предприятие по переработке винограда открылось в селе Шилда Кварельского муниципалитета (регион Кахети) при поддержке правительства, сообщает Агентство развития села.Кооператив "Винограф" объединяет 23 виноградарей, в собственности которых более 20 гектаров виноградников. В предприятие было инвестировано более 700 тысяч лари (233 тысячи долларов), из которых 495 тысяч – это грант Агентства развития села.Как власти Грузии помогут селу: новые программы и льготы&gt;&gt;Завод впервые в этом году переработал более 100 тонн винограда. Кооператив планирует экспортировать вино."Создав кооперативное предприятие, каждый фермер получил возможность переработать свой собственный виноград, создать дополнительную стоимость и получать больший доход", - заявил директор агентства Илья Тамарашвили.Тамарашвили ознакомился с работой кооператива вместе с губернатором региона Кахети Леваном Лилуашвили.По состоянию на 20 октября 2021 года, по всей стране зарегистрировано 839 сельскохозяйственных кооперативов, в которые объединены 9,1 тысячи пайщиков. В том числе, в регионе Кахети работает 120 кооперативов, объединяющих 1,3 тысячи пайщиков.
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Новый винный кооператив открылся на востоке Грузии

12:53 27.10.2021 (обновлено: 13:22 27.10.2021)
© photo: press-service of Ministry of Agriculture of Georgia Винный кооператив открылся в Кахетии
 Винный кооператив открылся в Кахетии - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© photo: press-service of Ministry of Agriculture of Georgia
Новый кооператив "Винограф" объединяет 23 фермеров, в собственности которых 20 гектаров виноградников
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Новое кооперативное предприятие по переработке винограда открылось в селе Шилда Кварельского муниципалитета (регион Кахети) при поддержке правительства, сообщает Агентство развития села.
Кооператив "Винограф" объединяет 23 виноградарей, в собственности которых более 20 гектаров виноградников. В предприятие было инвестировано более 700 тысяч лари (233 тысячи долларов), из которых 495 тысяч – это грант Агентства развития села.
Как власти Грузии помогут селу: новые программы и льготы>>
Завод впервые в этом году переработал более 100 тонн винограда. Кооператив планирует экспортировать вино.
"Создав кооперативное предприятие, каждый фермер получил возможность переработать свой собственный виноград, создать дополнительную стоимость и получать больший доход", - заявил директор агентства Илья Тамарашвили.
Тамарашвили ознакомился с работой кооператива вместе с губернатором региона Кахети Леваном Лилуашвили.
По состоянию на 20 октября 2021 года, по всей стране зарегистрировано 839 сельскохозяйственных кооперативов, в которые объединены 9,1 тысячи пайщиков. В том числе, в регионе Кахети работает 120 кооперативов, объединяющих 1,3 тысячи пайщиков.
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