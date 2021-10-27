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Работники Цукерберга обвинили его в харрасменте и дискриминации
Работники Цукерберга обвинили его в харрасменте и дискриминации
Бизнесмен и его супруга пока никак не комментируют острую ситуацию, но уже готовятся ответить на судебный иск 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Экс-работники создателя Facebook Марка Цукерберга обвинили его в домогательствах и дискриминации: документ попал в распоряжение СМИ. Facebook сменит название на следующей неделе, пишут СМИ &gt;&gt;&gt;В жизни Цукерберга наступили непростые времена. Сначала произошел глобальный сбой в работе соцсети, а после репортеры поделились результатами расследования на фоне обвинений сотрудников, помогавших по хозяйству его жене Присцилле. Представители Цукерберга ответили на обвинения бывших сотрудников и заявили, что эти слова невозможно подтвердить. "Мы гордимся командой профессионалов, которые работают в семейном офисе. Уверены, что такие обвинения направлены на то, чтобы несправедливо унизить коллег. И они потерпят крах", - рассказали источники канал NBC.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, facebook, марк цукерберг

Работники Цукерберга обвинили его в харрасменте и дискриминации

17:17 27.10.2021
© Facebook / Mark ZuckerbergМарк Цукерберг и Присцилла Чан
Марк Цукерберг и Присцилла Чан - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© Facebook / Mark Zuckerberg
Бизнесмен и его супруга пока никак не комментируют острую ситуацию, но уже готовятся ответить на судебный иск
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Экс-работники создателя Facebook Марка Цукерберга обвинили его в домогательствах и дискриминации: документ попал в распоряжение СМИ.
Facebook сменит название на следующей неделе, пишут СМИ >>>
В жизни Цукерберга наступили непростые времена. Сначала произошел глобальный сбой в работе соцсети, а после репортеры поделились результатами расследования на фоне обвинений сотрудников, помогавших по хозяйству его жене Присцилле.
Представители Цукерберга ответили на обвинения бывших сотрудников и заявили, что эти слова невозможно подтвердить.
Причиной обвинений экс-работников стали так называемые домогательства и дискриминация со стороны семейной пары. Также Цукерберга и Чан обвиняют в задержке заработной платы, но саму компанию Facebook в иске не упомянули.
"Мы гордимся командой профессионалов, которые работают в семейном офисе. Уверены, что такие обвинения направлены на то, чтобы несправедливо унизить коллег. И они потерпят крах", - рассказали источники канал NBC.
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