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Регулятор США рекомендовал вакцинировать детей от 5 до 11 лет
Регулятор США рекомендовал вакцинировать детей от 5 до 11 лет
Семнадцать из 18 членов комиссии проголосовали за то, что выгоды от прививки перевешивают риски 27.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Экспертная комиссия медицинского регулятора США FDA рекомендовала вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет, передает РИА Новости.Семнадцать из 18 членов комиссии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов проголосовали за то, что выгоды от прививки вакциной Pfizer перевешивают риски, один воздержался.На 2-3 ноября запланировано обсуждение того же вопроса экспертами другого регулятора – Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).В случае одобрения прививка станет доступна для 28 миллионов детей. Белый дом объявил, что уже работает над тем, чтобы начать вакцинацию спустя считанные дни после разрешения CDC.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, сша, коронавирус covid-19

Регулятор США рекомендовал вакцинировать детей от 5 до 11 лет

11:29 27.10.2021 (обновлено: 11:34 27.10.2021)
© AP Photo / Rogelio V. SolisЭпидемия коронавируса - вакцинация вакциной Pfizer
Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной Pfizer - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Семнадцать из 18 членов комиссии проголосовали за то, что выгоды от прививки перевешивают риски
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Экспертная комиссия медицинского регулятора США FDA рекомендовала вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет, передает РИА Новости.
Семнадцать из 18 членов комиссии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов проголосовали за то, что выгоды от прививки вакциной Pfizer перевешивают риски, один воздержался.

"Опираясь на совокупность доступных научных данных, можно ли считать, что выгоды от прививки от COVID-19 Pfizer-BioNTech при применении двумя дозами (по 10 миллиграммов каждая с интервалом в три недели) перевешивают риски использования среди детей в возрасте 5-11 лет?" – звучал вынесенный на обсуждение вопрос.

На 2-3 ноября запланировано обсуждение того же вопроса экспертами другого регулятора – Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
В случае одобрения прививка станет доступна для 28 миллионов детей. Белый дом объявил, что уже работает над тем, чтобы начать вакцинацию спустя считанные дни после разрешения CDC.
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