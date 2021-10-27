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Регулятор США рекомендовал вакцинировать детей от 5 до 11 лет
Регулятор США рекомендовал вакцинировать детей от 5 до 11 лет
Семнадцать из 18 членов комиссии проголосовали за то, что выгоды от прививки перевешивают риски 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T11:29+0400
2021-10-27T11:29+0400
2021-10-27T11:34+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Экспертная комиссия медицинского регулятора США FDA рекомендовала вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет, передает РИА Новости.Семнадцать из 18 членов комиссии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов проголосовали за то, что выгоды от прививки вакциной Pfizer перевешивают риски, один воздержался.На 2-3 ноября запланировано обсуждение того же вопроса экспертами другого регулятора – Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).В случае одобрения прививка станет доступна для 28 миллионов детей. Белый дом объявил, что уже работает над тем, чтобы начать вакцинацию спустя считанные дни после разрешения CDC.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, сша, коронавирус covid-19
Регулятор США рекомендовал вакцинировать детей от 5 до 11 лет
11:29 27.10.2021 (обновлено: 11:34 27.10.2021)
Семнадцать из 18 членов комиссии проголосовали за то, что выгоды от прививки перевешивают риски
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik.
Экспертная комиссия медицинского регулятора США FDA рекомендовала вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет, передает РИА Новости
.
Семнадцать из 18 членов комиссии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов проголосовали за то, что выгоды от прививки вакциной Pfizer перевешивают риски, один воздержался.
"Опираясь на совокупность доступных научных данных, можно ли считать, что выгоды от прививки от COVID-19 Pfizer-BioNTech при применении двумя дозами (по 10 миллиграммов каждая с интервалом в три недели) перевешивают риски использования среди детей в возрасте 5-11 лет?" – звучал вынесенный на обсуждение вопрос.
На 2-3 ноября запланировано обсуждение того же вопроса экспертами другого регулятора – Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
В случае одобрения прививка станет доступна для 28 миллионов детей. Белый дом объявил, что уже работает над тем, чтобы начать вакцинацию спустя считанные дни после разрешения CDC.
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