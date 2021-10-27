https://sputnik-georgia.ru/20211027/sozdan-svetilnik-ubivayuschiy-koronavirus-261509682.html

Создан светильник, убивающий коронавирус

Создан светильник, убивающий коронавирус

Разработчики применили свойства ультрафиолетового излучения, который давно используют в больницах для стерилизации помещений и инструментов 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T07:32+0400

2021-10-27T07:32+0400

2021-10-27T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Светодиодный светильник, который позволяет поражать коронавирус на поверхностях предметов, в помещениях и в клетках человека разработан учеными США, сообщил журнал Scientific Reports.Ученые провели исследования для проверки безопасности такого света для клеток человека. Специалисты создали трехмерные клеточные модели из донорских клеток, полученных из бронхов и трахеи одного и того же человека, и подвергали их воздействию света длин волн 385, 405 и 425 нанометров.Первые волны А-диапазона УФ-света показали снижение жизнеспособности клеток на 50%, вторые — на 25%, а волны длиной 425 нанометров не причиняли вреда тканям. Для подтверждения полученных результатов исследователи проверили влияние синего света с длиной волны 425 нанометров на клетки Vero E6, которые обычно используются для оценки цитотоксических свойств потенциальных агентов против коронавируса. Согласно выводам ученых, даже низких доз этого света достаточно для снижения вирусной нагрузки. Более высокие дозы показали снижение инфицирования на 99,9% без видимого негативного воздействия на жизнеспособность неинфицированных клеток.Помимо этого авторы исследования нашли оптимальные параметры света для инактивации других бета-коронавирусов. Результаты всех измерений проверяли в двух независимых лабораториях.

https://sputnik-georgia.ru/20210809/Uchenye-nashli-preparat-ubivayuschiy-koronavirus-v-kletkakh-cheloveka-na-70-252534834.html

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