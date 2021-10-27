https://sputnik-georgia.ru/20211027/uchis-i-rabotay--meriya-tbilisi-otkryvaet-registratsiyu-na-uchastie-v-programme-261529102.html

"Учись и работай" - мэрия Тбилиси открывает регистрацию на участие в программе

"Учись и работай" - мэрия Тбилиси открывает регистрацию на участие в программе

Уже со следующей недели можно будет зарегистрироваться на участие в программе профессиональной переподготовки 27.10.2021, Sputnik Грузия

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каха каладзе

образование в грузии

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 1 ноября откроет регистрацию для участия в программе профессиональной переподготовки и трудоустройства "Учись и работай", сообщил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.Цель программы "Учись и работай" - профессиональная переподготовка граждан по востребованным на рынке труда специальностям в сферах строительства, услуг, производства, дизайна, питания, транспорта, ветеринарии, финансов, инженерии и информационных технологий.Мэр столицы призвал граждан, проживающих в Тбилиси, принять участие в программе и отметил, что мэрия возьмет на себя оплату за обучение и переподготовку участников программы."Мы запустили программу в 2018 году. В 2018-2020 годах нам удалось привлечь более 4 500 граждан, и большинство из них уже трудоустроены, у них есть работа, и эти люди благодарны. Воспользуйтесь этой возможностью. Обо всем этом позаботится муниципалитет", - сказал Каладзе.Регистрация на участие в программе будет открыта до 15 ноября на сайте мэрии, а также на электронном портале www.dasakmdi.ge.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, образование в грузии