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https://sputnik-georgia.ru/20211027/uchis-i-rabotay--meriya-tbilisi-otkryvaet-registratsiyu-na-uchastie-v-programme-261529102.html
"Учись и работай" - мэрия Тбилиси открывает регистрацию на участие в программе
"Учись и работай" - мэрия Тбилиси открывает регистрацию на участие в программе
Уже со следующей недели можно будет зарегистрироваться на участие в программе профессиональной переподготовки 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T14:08+0400
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общество
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
образование в грузии
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 1 ноября откроет регистрацию для участия в программе профессиональной переподготовки и трудоустройства "Учись и работай", сообщил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.Цель программы "Учись и работай" - профессиональная переподготовка граждан по востребованным на рынке труда специальностям в сферах строительства, услуг, производства, дизайна, питания, транспорта, ветеринарии, финансов, инженерии и информационных технологий.Мэр столицы призвал граждан, проживающих в Тбилиси, принять участие в программе и отметил, что мэрия возьмет на себя оплату за обучение и переподготовку участников программы."Мы запустили программу в 2018 году. В 2018-2020 годах нам удалось привлечь более 4 500 граждан, и большинство из них уже трудоустроены, у них есть работа, и эти люди благодарны. Воспользуйтесь этой возможностью. Обо всем этом позаботится муниципалитет", - сказал Каладзе.Регистрация на участие в программе будет открыта до 15 ноября на сайте мэрии, а также на электронном портале www.dasakmdi.ge.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, образование в грузии

"Учись и работай" - мэрия Тбилиси открывает регистрацию на участие в программе

14:08 27.10.2021 (обновлено: 14:45 27.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЛюди гуляют по улицам в солнечный день в центре города Тбилиси. Метехский мост
Люди гуляют по улицам в солнечный день в центре города Тбилиси. Метехский мост - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Уже со следующей недели можно будет зарегистрироваться на участие в программе профессиональной переподготовки
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 1 ноября откроет регистрацию для участия в программе профессиональной переподготовки и трудоустройства "Учись и работай", сообщил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.
Цель программы "Учись и работай" - профессиональная переподготовка граждан по востребованным на рынке труда специальностям в сферах строительства, услуг, производства, дизайна, питания, транспорта, ветеринарии, финансов, инженерии и информационных технологий.

"Любой взрослый гражданин, проживающий в Тбилиси, может зарегистрироваться и принять участие в этой программе, которая подготовит и переобучит участников программы в сотрудничестве с четырьмя профессиональными колледжами. Этими колледжами являются: Икарус, Мермис, Спектрум и Центр профессионального обучения Глдани", - сказал Каха Каладзе.

Мэр столицы призвал граждан, проживающих в Тбилиси, принять участие в программе и отметил, что мэрия возьмет на себя оплату за обучение и переподготовку участников программы.
"Мы запустили программу в 2018 году. В 2018-2020 годах нам удалось привлечь более 4 500 граждан, и большинство из них уже трудоустроены, у них есть работа, и эти люди благодарны. Воспользуйтесь этой возможностью. Обо всем этом позаботится муниципалитет", - сказал Каладзе.
Регистрация на участие в программе будет открыта до 15 ноября на сайте мэрии, а также на электронном портале www.dasakmdi.ge.
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