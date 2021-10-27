https://sputnik-georgia.ru/20211027/v-gruzii-zagovorili-o-konstitutsionnoy-revolyutsii-261533624.html

В Грузии заговорили о конституционной революции

В Грузии заговорили о конституционной революции

Представители грузинских властей считают подобные призывы бесперспективными 27.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость", депутат парламента Тако Чарквиани выступила за "конституционное восстание" в Грузии.Заявление об этом Чарквиани сделала у Руставской тюрьмы №12, куда она пришла, чтобы выразить солидарность экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.По ее словам, это подразумевает масштабную волну протеста, участники которой соберутся на центральной площади и не разойдутся до тех пор, пока в стране не появится "нормальное правосудие". В качестве альтернативы она предложила поочередное дежурство. "Не обязательно, чтобы кто-то там объявлял голодовку", - отметила Чарквиани.По ее словам, восстание необходимо, поскольку в стране нет правосудия и "карманная судебная власть" хочет судить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили."Это несерьезно"В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали призыв Чарквиани к восстанию несерьезным.В начале сентября Тако Чарквиани основала "Народное движение" за мирное возвращение Саакашвили на родину. Сейчас "Народное движение" собирает подписи за освобождение экс-президента Грузии.Что касается Саакашвили, то он тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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