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В Грузии заговорили о конституционной революции
В Грузии заговорили о конституционной революции
Представители грузинских властей считают подобные призывы бесперспективными 27.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость", депутат парламента Тако Чарквиани выступила за "конституционное восстание" в Грузии.Заявление об этом Чарквиани сделала у Руставской тюрьмы №12, куда она пришла, чтобы выразить солидарность экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.По ее словам, это подразумевает масштабную волну протеста, участники которой соберутся на центральной площади и не разойдутся до тех пор, пока в стране не появится "нормальное правосудие". В качестве альтернативы она предложила поочередное дежурство. "Не обязательно, чтобы кто-то там объявлял голодовку", - отметила Чарквиани.По ее словам, восстание необходимо, поскольку в стране нет правосудия и "карманная судебная власть" хочет судить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили."Это несерьезно"В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали призыв Чарквиани к восстанию несерьезным.В начале сентября Тако Чарквиани основала "Народное движение" за мирное возвращение Саакашвили на родину. Сейчас "Народное движение" собирает подписи за освобождение экс-президента Грузии.Что касается Саакашвили, то он тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, грузинская мечта, оппозиция

В Грузии заговорили о конституционной революции

16:19 27.10.2021 (обновлено: 17:39 27.10.2021)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников Саакашвили Лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани
Акция протеста сторонников Саакашвили Лидер партии Закон и справедливость Тако Чарквиани - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Представители грузинских властей считают подобные призывы бесперспективными
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость", депутат парламента Тако Чарквиани выступила за "конституционное восстание" в Грузии.
Заявление об этом Чарквиани сделала у Руставской тюрьмы №12, куда она пришла, чтобы выразить солидарность экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

"Я, Тамар Чарквиани, за конституционное восстание в Грузии, что является нашим правом в соответствии с Конвенцией. Прямо написано, что Конституция дает нам это право - право на восстание. Право на восстание имеет разные формы", - сказала Чарквиани журналистам.

По ее словам, это подразумевает масштабную волну протеста, участники которой соберутся на центральной площади и не разойдутся до тех пор, пока в стране не появится "нормальное правосудие". В качестве альтернативы она предложила поочередное дежурство.
"Не обязательно, чтобы кто-то там объявлял голодовку", - отметила Чарквиани.
По ее словам, восстание необходимо, поскольку в стране нет правосудия и "карманная судебная власть" хочет судить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Это несерьезно"

В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали призыв Чарквиани к восстанию несерьезным.
"Если кто-то говорил о восстании, то это несерьезно с точки зрения перспективы. Но, безусловно, что у них есть такое желание. Мы не раз были свидетелями насильственных призывов с их стороны. Когда они знают, что ничего не получается, не могут победить, поскольку их репутация пострадала не только от тяжких грехов прошлого, но и сегодня аналогично они применяют насилие", - заявил один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.
В начале сентября Тако Чарквиани основала "Народное движение" за мирное возвращение Саакашвили на родину. Сейчас "Народное движение" собирает подписи за освобождение экс-президента Грузии.
Что касается Саакашвили, то он тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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