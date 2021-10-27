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В Риме на продажу выставили виллу с единственной в мире фреской Караваджо
В Риме на продажу выставили виллу с единственной в мире фреской Караваджо
Это шедевр, созданный одним из крупнейших мастеров барокко, когда ему было около 20 лет. Стоит он не менее 310 миллионов евро 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T16:35+0400
2021-10-27T16:35+0400
2021-10-27T16:35+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Приобретение уникального шедевра можно сделать в итальянской столице - в Риме выставили на продажу знаменитую виллу Aurora с единственной в мире потолочной фреской, написанной итальянским художником Караваджо в конце XVI века, сообщает The Guardian.Что касается самого поместья, оно находится недалеко от одной из центральных улиц Рима — Виа Витторио-Венето."Дель Монте купил себе здесь собственность, которую реструктурировал, прежде чем поручил Караваджо создать фреску в своей лаборатории. Хотя это помещение было всего лишь очень маленькой комнатой", — сказал курирующий оценку фрески профессор истории в Римском университете "Сапиенца" Алессандро Зуккари.По словам специалиста, "это выдающаяся работа" и единственная в своем роде. Поэтому ее трудно было оценить. "Нам не с чем было сравнивать", — пояснил Зуккари.Оценить шедевр трудно, но все же можно. По расчетам Зуккари, эта фреска, созданная одним из крупнейших мастеров барокко примерно в 20-летнем возрасте, стоит не менее 310 миллионов евро.Другие комнаты виллы расписаны еще одним известным художником эпохи барокко — Гверчино. "Государство должно иметь право купить эту виллу. Проблема будет состоять в том, сможет ли оно заплатить такую высокую цену", – сказал Зуккари.При этом тот, кто-то все-таки приобретет этот лот, должен будет вложить еще 11 миллионов евро на реставрацию поместья, отмечают в издании.Любопытно, что продажа виллы Aurora состоится после долгого спора о наследстве, который произошел после смерти ее последнего владельца — Дона Николо Бонкомпаньи-Людовизи, в 2018 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, в мире, италия, искусство, рим, караваджо, недвижимость
В Риме на продажу выставили виллу с единственной в мире фреской Караваджо
Это шедевр, созданный одним из крупнейших мастеров барокко, когда ему было около 20 лет. Стоит он не менее 310 миллионов евро
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik.
Приобретение уникального шедевра можно сделать в итальянской столице - в Риме выставили на продажу знаменитую виллу Aurora с единственной в мире потолочной фреской, написанной итальянским художником Караваджо в конце XVI века, сообщает
The Guardian.
На картине шириной около трех метров изображены Юпитер, Нептун и Плутон. Эта работа в свое время была заказана кардиналом Франческо Дель Монте и стала украшением его алхимической лаборатории.
Что касается самого поместья, оно находится недалеко от одной из центральных улиц Рима — Виа Витторио-Венето.
"Дель Монте купил себе здесь собственность, которую реструктурировал, прежде чем поручил Караваджо создать фреску в своей лаборатории. Хотя это помещение было всего лишь очень маленькой комнатой", — сказал курирующий оценку фрески профессор истории в Римском университете "Сапиенца" Алессандро Зуккари.
По словам специалиста, "это выдающаяся работа" и единственная в своем роде. Поэтому ее трудно было оценить. "Нам не с чем было сравнивать", — пояснил Зуккари.
Оценить шедевр трудно, но все же можно. По расчетам Зуккари, эта фреска, созданная одним из крупнейших мастеров барокко примерно в 20-летнем возрасте, стоит не менее 310 миллионов евро.
Другие комнаты виллы расписаны еще одним известным художником эпохи барокко — Гверчино.
Ожидается, что усадьба вместе с шедеврами итальянских мастеров будет выставлена на торги 18 января с начальной ценой в 471 миллион евро. Однако так как участок находится под защитой Министерства культуры, власти будут иметь возможность приобрести эту недвижимость по стартовой цене.
"Государство должно иметь право купить эту виллу. Проблема будет состоять в том, сможет ли оно заплатить такую высокую цену", – сказал Зуккари.
При этом тот, кто-то все-таки приобретет этот лот, должен будет вложить еще 11 миллионов евро на реставрацию поместья, отмечают в издании.
Любопытно, что продажа виллы Aurora состоится после долгого спора о наследстве, который произошел после смерти ее последнего владельца — Дона Николо Бонкомпаньи-Людовизи, в 2018 году.
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