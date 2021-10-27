https://sputnik-georgia.ru/20211027/v-rime-na-prodazhu-vystavili-villu-s-edinstvennoy-v-mire-freskoy-karavadzho-261533872.html

В Риме на продажу выставили виллу с единственной в мире фреской Караваджо

В Риме на продажу выставили виллу с единственной в мире фреской Караваджо

Это шедевр, созданный одним из крупнейших мастеров барокко, когда ему было около 20 лет. Стоит он не менее 310 миллионов евро 27.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Приобретение уникального шедевра можно сделать в итальянской столице - в Риме выставили на продажу знаменитую виллу Aurora с единственной в мире потолочной фреской, написанной итальянским художником Караваджо в конце XVI века, сообщает The Guardian.Что касается самого поместья, оно находится недалеко от одной из центральных улиц Рима — Виа Витторио-Венето."Дель Монте купил себе здесь собственность, которую реструктурировал, прежде чем поручил Караваджо создать фреску в своей лаборатории. Хотя это помещение было всего лишь очень маленькой комнатой", — сказал курирующий оценку фрески профессор истории в Римском университете "Сапиенца" Алессандро Зуккари.По словам специалиста, "это выдающаяся работа" и единственная в своем роде. Поэтому ее трудно было оценить. "Нам не с чем было сравнивать", — пояснил Зуккари.Оценить шедевр трудно, но все же можно. По расчетам Зуккари, эта фреска, созданная одним из крупнейших мастеров барокко примерно в 20-летнем возрасте, стоит не менее 310 миллионов евро.Другие комнаты виллы расписаны еще одним известным художником эпохи барокко — Гверчино. "Государство должно иметь право купить эту виллу. Проблема будет состоять в том, сможет ли оно заплатить такую ​​высокую цену", – сказал Зуккари.При этом тот, кто-то все-таки приобретет этот лот, должен будет вложить еще 11 миллионов евро на реставрацию поместья, отмечают в издании.Любопытно, что продажа виллы Aurora состоится после долгого спора о наследстве, который произошел после смерти ее последнего владельца — Дона Николо Бонкомпаньи-Людовизи, в 2018 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, в мире, италия, искусство, рим, караваджо, недвижимость