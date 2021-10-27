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В Тбилиси началась многотысячная акция сторонников "Грузинской мечты"
В Тбилиси началась многотысячная акция сторонников "Грузинской мечты"
Предвыборная акция на площади Свободы началась с выступления премьер-министра Грузии 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T17:08+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в преддверии выборов собрала в центре Тбилиси, на площади Свободы, тысячи своих сторонников.Как объяснили лидеры партии, это итоговое мероприятие в рамках предвыборной кампании. Тридцатого октября в стране пройдет второй тур выборов в местные органы власти. В этот день населению предстоит выбрать мэров 20 городов и районов, а также отдельных депутатов сакребуло в 15 муниципалитетах.Сторонников правящей партии привезли в Тбилиси организованно со всех концов страны. Для автобусов и маршруток, на которых приехали жители регионов, в центре города еще с вечера вторника расчистили стоянки вдоль тротуаров. Пока собирались сторонники "Грузинской мечты", на предварительно установленной перед зданием сакребуло (совещательный орган) сцене выступали представители грузинского шоу-бизнеса. Площадь свободы пестрит флагами Грузии и Евросоюза. Вдоль проспекта Руставели до здания парламента, а также на Пушкинской улице установлены экраны, чтобы все собравшиеся видели, что происходит на сцене. Две недели назад на том же месте акцию провела самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение". Акция прошла со слоганом "Свободу Саакашвили" - экс-президент Грузии с 1 октября находится в заключении. По разным подсчетам, в акции приняли участие от 15 до 30 тысяч человек. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, грузинская мечта, акция

В Тбилиси началась многотысячная акция сторонников "Грузинской мечты"

17:08 27.10.2021 (обновлено: 17:31 27.10.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАкция "Грузинской мечты" в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021
Акция Грузинской мечты в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021 - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Предвыборная акция на площади Свободы началась с выступления премьер-министра Грузии
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в преддверии выборов собрала в центре Тбилиси, на площади Свободы, тысячи своих сторонников.
Как объяснили лидеры партии, это итоговое мероприятие в рамках предвыборной кампании. Тридцатого октября в стране пройдет второй тур выборов в местные органы власти. В этот день населению предстоит выбрать мэров 20 городов и районов, а также отдельных депутатов сакребуло в 15 муниципалитетах.
"Сегодня на площади Свободы собрались свободные люди с боевым настроем. Те люди, которые в 2012 году показали, что хотят жить в справедливой, свободной стране", - сказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Сторонников правящей партии привезли в Тбилиси организованно со всех концов страны. Для автобусов и маршруток, на которых приехали жители регионов, в центре города еще с вечера вторника расчистили стоянки вдоль тротуаров.
Пока собирались сторонники "Грузинской мечты", на предварительно установленной перед зданием сакребуло (совещательный орган) сцене выступали представители грузинского шоу-бизнеса.
Площадь свободы пестрит флагами Грузии и Евросоюза.
Вдоль проспекта Руставели до здания парламента, а также на Пушкинской улице установлены экраны, чтобы все собравшиеся видели, что происходит на сцене.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАкция "Грузинской мечты" в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021
Акция Грузинской мечты в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021 - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
Акция "Грузинской мечты" в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Две недели назад на том же месте акцию провела самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение". Акция прошла со слоганом "Свободу Саакашвили" - экс-президент Грузии с 1 октября находится в заключении. По разным подсчетам, в акции приняли участие от 15 до 30 тысяч человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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