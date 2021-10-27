https://sputnik-georgia.ru/20211027/v-tbilisi-nachalas-mnogotysyachnaya-aktsiya-storonnikov-gruzinskoy-mechty-261539142.html

В Тбилиси началась многотысячная акция сторонников "Грузинской мечты"

В Тбилиси началась многотысячная акция сторонников "Грузинской мечты"

Предвыборная акция на площади Свободы началась с выступления премьер-министра Грузии 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T17:08+0400

2021-10-27T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в преддверии выборов собрала в центре Тбилиси, на площади Свободы, тысячи своих сторонников.Как объяснили лидеры партии, это итоговое мероприятие в рамках предвыборной кампании. Тридцатого октября в стране пройдет второй тур выборов в местные органы власти. В этот день населению предстоит выбрать мэров 20 городов и районов, а также отдельных депутатов сакребуло в 15 муниципалитетах.Сторонников правящей партии привезли в Тбилиси организованно со всех концов страны. Для автобусов и маршруток, на которых приехали жители регионов, в центре города еще с вечера вторника расчистили стоянки вдоль тротуаров. Пока собирались сторонники "Грузинской мечты", на предварительно установленной перед зданием сакребуло (совещательный орган) сцене выступали представители грузинского шоу-бизнеса. Площадь свободы пестрит флагами Грузии и Евросоюза. Вдоль проспекта Руставели до здания парламента, а также на Пушкинской улице установлены экраны, чтобы все собравшиеся видели, что происходит на сцене. Две недели назад на том же месте акцию провела самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение". Акция прошла со слоганом "Свободу Саакашвили" - экс-президент Грузии с 1 октября находится в заключении. По разным подсчетам, в акции приняли участие от 15 до 30 тысяч человек. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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