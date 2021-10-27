https://sputnik-georgia.ru/20211027/v-zugdidi-oppozitsiya-provodit-mnogotysyachnuyu-predvybornuyu-aktsiyu-261548726.html

В Зугдиди оппозиция проводит многотысячную предвыборную акцию

В Зугдиди оппозиция проводит многотысячную предвыборную акцию

Самегрело стал одним из регионов Грузии, где правящая партия "Грузинская мечта" серьезно потеряла свои позиции 27.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" собрала в центре Зугдиди многотысячный митинг, которым завершила предвыборную кампанию в Самегрело.Участники акции со всего региона полностью заполнили центральную площадь в центре города. Они держат в руках грузинские флаги, плакаты с названием своих районов и лозунгом "Свободу Мише".Не обошлась акция и без упоминания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Участники акции выкрикивали имя бывшего главы государства.На акции также прочли обращение Саакашвили к жителям Самегрело, в котором он подбодрил своих сторонников и призвал "начать освобождение Грузии" с этого региона.Самегрело стал одним из регионов Грузии, где правящая партия "Грузинская мечта" существенно потеряла свои позиции. Почти во всех районах региона кандидаты в мэры от "Национального движения" по итогам первом туре вышли на первое место. Особенно серьезный удар "Грузинская мечта" получила в Зугдиди, где кандидату от "Нацдвижения" не хватило всего трех процентов для победы в первом же туре.Второй тур выборов пройдет 30 октября - население будет выбирать мэров 20 городов и районов, в том числе Зугдидского района. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, зугдиди