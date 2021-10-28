https://sputnik-georgia.ru/20211028/goroskop-na-segodnya-29-oktyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-261544752.html

Гороскоп на сегодня 29 октября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 29 октября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу, 29 октября, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого... 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T09:52+0400

2021-10-28T09:52+0400

2021-10-28T09:52+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 29 октября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.У Овнов 29 октября появится шанс продвинуться по карьерной лестнице. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не афишировать сегодня свою личную жизнь на работе – это может не понравиться начальству. Жизненный потенциал Овнов сегодня понижается. Вечер лучше провести в кругу семьи и друзей. Благоприятно сегодня для любви и искусства. Можно сходить в музей или картинную галерею, где одиноких ждет встреча с судьбой.Тельцам 29 октября нужно заниматься индивидуальной деятельностью. Гороскоп не рекомендует знаку зодиака заниматься новыми делами или искать пути для расширения сферы деятельности. Торговые операции тоже не принесут Тельцам ожидаемого результата. По гороскопу сдержанность и терпение помогут представителям знака зодиака избежать конфликтов с коллегами и скандала со второй половинкой.Близнецам 29 октября не следует проявлять активность в профессиональной деятельности и заниматься новыми проектами. Лучше закончить ранее начатые дела, чтобы удача от знака зодиака не отвернулась. Осторожность и внимательность сегодня необходимы в выполнении любого дела. Гороскоп не советует Близнецам рассчитывать на успех и в любовных делах. Знаку зодиака лучше заняться спортом и изучением иностранных языков.Ракам нестандартный подход к делу и новизна мышления помогут 29 октября расширить сферу деятельности и найти решение старой проблемы. Самочувствие знака зодиака сегодня далеко не идеально. Гороскоп рекомендует им не взваливать на себя много работы и не переутомляться, а лучше пораньше лечь спать. Одинокие представители знака зодиака сегодня получат удовольствие от романтического свидания и любовной переписки.От Львов 29 октября потребуется особая аккуратность в подписании договоров и финансовых документов. Семейный бюджет знака зодиака улучшиться. Гороскоп советует продумать распределение средств со всеми домочадцами заранее. Львам нужно быть сдержаннее и сговорчивее, так как не исключены ссоры и противостояния. Звезды советуют Львам помочь сегодня близким, которые нуждаются в поддержке знака зодиака.Девам 29 октября нужно избегать активности в делах – удача в любой момент может от них отвернуться. Жизненный потенциал знака зодиака сегодня снижается, вероятны недоразумения и ошибки в работе, сложности в личной жизни, вплоть до полного разрыва отношений с партнером. Гороскоп советует Козерогам больше внимания уделить своему здоровью – находится долго на свежем воздухе и совершать прогулки, даже если погода не располагает к этому.Весов 29 октября ждет напряженный день. От них потребуется сегодня особая внимательность и осторожность при выполнении любого дела. По гороскопу в отношениях между близкими людьми сегодня возможны ревность и упреки, что станет причиной общего недомогания и усталости. Проблем со здоровьем у Весов нет, но знаку зодиака следует воздержаться от нездоровой пищи и большого количества алкоголя.Скорпионов 29 октября ждет сложный день. Возможны конфликты, обострение хронических заболеваний, несчастные случаи и травмы. Избавиться от неприятностей знаку зодиака сегодня поможет соблюдение всех мер безопасности, а мудрость и проницательность помогут избежать конфликтных ситуаций. Гороскоп рекомендует Скорпионам вечер провести в кругу семьи и друзей – одиноких ждет приятная встреча.По гороскопу Стрельцам 29 октября не следует начинать новые проекты и искать новые источники заработка. Знаку зодиака лучше заниматься сегодня текущими делами и не планировать важных мероприятий. В личной жизни Стрельцов ожидается много благоприятных перемен – возможно приобретение квартиры или переезд в новый дом. Для одиноких представителей знака зодиака сегодня не самый удачный день для поиска партнера.Козерогам 29 октября нужно проявить осторожность и внимательность при выполнении любого дела, чтобы не допустить ошибки. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака сократить по возможности общение с окружающими людьми, чтобы избежать ссор и конфликтных ситуаций. Козерогам вечер 29 октября лучше провести в кругу семьи и друзей, готовых разделить их заботы или просто поддержать добрым словом.Водолеи 29 октября должны использовать все возможности для укрепления своего положения. Знаку зодиака возможно сегодня понадобиться психологическая поддержка близких людей. В личной жизни Водолеев вероятны неожиданные повороты. Гороскоп рекомендует знаку зодиака очаровать избранника используя свое обаяние. Гороскоп не рекомендует приступать сегодня к диете, поскольку она окажется малоэффективной.Рыбы 29 октября будут отдавать долги и снова их брать, помогать близким и искать новые источники дохода. Энергетический потенциал знака зодиака сегодня высок, поэтому сил хватит с избытком на все. Удача не покинет Рыб и в личной жизни. Они сумеют наладить мир и спокойствие в своей семье. Чтобы избежать проблем с сердечно-сосудистой системой, знаку зодиака нужно воздержатся сегодня от физической активности и алкоголя.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп