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Грузинский футболист забил впервые за 928 дней
Грузинский футболист забил впервые за 928 дней
С апреля 2019 года грузинского полузащитника преследуют травмы, из-за которых он вынужден пропускать матчи 28.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу и бельгийского "Генка" Георгий Чакветадзе, забил впервые за 928 дней.Грузинский футболист отличился в матче 1/16 финала Кубка Бельгии против "Белиция Билзен", в котором его клуб победил 4:0. Чакветадзе установил окончательный счет на 64 минуте встречи.Последний раз Чакветадзе забивал почти два с половиной года назад – 13 апреля 2019 года. Произошло это в матче плей-офф чемпионата Бельгии против "Антверпена" (1:2).С тех пор грузинского полузащитника постоянно преследуют травмы, из-за которых футболист вынужден пропускать очень много матчей, как в составе клуба, так в национальной сборной Грузии.22-летний Чакветадзе выступает за "Гент" с лета 2017 года, куда он перешел из тбилисского "Динамо". За бельгийский клуб полузащитник провел 77 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отметился 16 результативными передачами.Стоит также отметить, что Чакветадзе является автором первого в истории гола в Лиге наций УЕФА. В матче против Казахстана, который состоялся 6 сентября 2018 года, грузинский полузащитник открыл счет на 69 минуте, а сборная Грузии победила со счетом 2:0.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол

Грузинский футболист забил впервые за 928 дней

12:22 28.10.2021 (обновлено: 12:53 28.10.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliМатч между сборными Грузии и Казахстана по футболу в рамках Лиги наций УЕФА - Георгий Чакветадзе радуется забитому голу
Матч между сборными Грузии и Казахстана по футболу в рамках Лиги наций УЕФА - Георгий Чакветадзе радуется забитому голу - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
С апреля 2019 года грузинского полузащитника преследуют травмы, из-за которых он вынужден пропускать матчи
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу и бельгийского "Генка" Георгий Чакветадзе, забил впервые за 928 дней.
Грузинский футболист отличился в матче 1/16 финала Кубка Бельгии против "Белиция Билзен", в котором его клуб победил 4:0. Чакветадзе установил окончательный счет на 64 минуте встречи.
Последний раз Чакветадзе забивал почти два с половиной года назад – 13 апреля 2019 года. Произошло это в матче плей-офф чемпионата Бельгии против "Антверпена" (1:2).
С тех пор грузинского полузащитника постоянно преследуют травмы, из-за которых футболист вынужден пропускать очень много матчей, как в составе клуба, так в национальной сборной Грузии.
Матч между сборными Грузии и Казахстана по футболу в рамках Лиги наций УЕФА - Георгий Чакветадзе забивает гол - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2021
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22-летний Чакветадзе выступает за "Гент" с лета 2017 года, куда он перешел из тбилисского "Динамо". За бельгийский клуб полузащитник провел 77 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отметился 16 результативными передачами.
Стоит также отметить, что Чакветадзе является автором первого в истории гола в Лиге наций УЕФА. В матче против Казахстана, который состоялся 6 сентября 2018 года, грузинский полузащитник открыл счет на 69 минуте, а сборная Грузии победила со счетом 2:0.
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