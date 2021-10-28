https://sputnik-georgia.ru/20211028/gruziya-nachala-proizvodstvo-avtomaticheskikh-vintovok-261571053.html
Грузия начала производство автоматических винтовок
Грузия начала производство автоматических винтовок
Полный технологический процесс производства автоматического огнестрельного оружия GI-4 будет осуществляется на месте 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T16:56+0400
2021-10-28T16:56+0400
2021-10-28T16:56+0400
политика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
центр "дельта"
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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Завод по производству автоматический винтовок GI-4 открылся в Тбилиси, говорится в сообщении Администрации правительства Грузии.Совместное грузино-израильское предприятие создано на базе Государственного военного научно-технического центра "Дельта". Завод осмотрел премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Осуществление проекта местного производства автоматического огнестрельного оружия GI-4 начался в период, когда Гарибашвили занимал пост министра обороны. А договор между оборонным ведомством и еврейской компанией был оформлен в мае 2021 года.Согласно проекту, произведенные на предприятие винтовки стандарта НАТО будут переданы Силам обороны Грузии, что будет способствовать процессу оснащения воинских частей современным вооружением.Новое грузино-израильское предприятие оснащено произведенными в ведущих странах станками. Полный технологический процесс автоматического огнестрельного оружия GI-4 будет осуществляется на месте.Функциональная нагрузка завода в будущем еще больше возрастет, что позволит производить различные типы огнестрельного оружия и аксессуары. На предприятие также будет возможность работать над модернизацией оружия разного типа.Также в будущем планируется производства экспортной продукции. На предприятие работают выпускники, окончившие разные вузы с отличием, которые прошли соответствующую переподготовку.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, центр "дельта"
Грузия начала производство автоматических винтовок
Полный технологический процесс производства автоматического огнестрельного оружия GI-4 будет осуществляется на месте
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik.
Завод по производству автоматический винтовок GI-4 открылся в Тбилиси, говорится в сообщении
Администрации правительства Грузии.
Совместное грузино-израильское предприятие создано на базе Государственного военного научно-технического центра "Дельта". Завод осмотрел премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Осуществление проекта местного производства автоматического огнестрельного оружия GI-4 начался в период, когда Гарибашвили занимал пост министра обороны. А договор между оборонным ведомством и еврейской компанией был оформлен в мае 2021 года.
"Мы привезли американские станки, это новейшая технология высокого уровня, и все детали автомата изготавливаются здесь. Сегодня мы уже начали, официально открыли предприятие и начнем производство GI-4 типа M4, что очень важно, и я поздравляю "Дельта" и все министерство обороны с этим важным предприятием", - заявил Гарибашвили.
Согласно проекту, произведенные на предприятие винтовки стандарта НАТО будут переданы Силам обороны Грузии, что будет способствовать процессу оснащения воинских частей современным вооружением.
Новое грузино-израильское предприятие оснащено произведенными в ведущих странах станками. Полный технологический процесс автоматического огнестрельного оружия GI-4 будет осуществляется на месте.
Функциональная нагрузка завода в будущем еще больше возрастет, что позволит производить различные типы огнестрельного оружия и аксессуары. На предприятие также будет возможность работать над модернизацией оружия разного типа.
Также в будущем планируется производства экспортной продукции. На предприятие работают выпускники, окончившие разные вузы с отличием, которые прошли соответствующую переподготовку.
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