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Илон Маск готов вместо выплат налогов отправить человека на Марс
Илон Маск готов вместо выплат налогов отправить человека на Марс
Маск подверг критике предложение о "налоге на миллиардеров" в США и заявил, что планирует потратить свои деньги на то, чтобы доставить человечество на Марс 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T18:24+0400
2021-10-28T18:24+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Предложение о "налоге на миллиардеров" в США не понравилось предпринимателю Илону Маску, владеющему долями в компаниях SpaceX и Tesla.Демократическая партия США выступает за новые триллионные вливания в экономику, для чего планируется ввести специальный налог на сверхбогатых, когда налогом будет облагаться рост их состояния, сообщает РИА Новости.Журналист газеты Washington Post Кристиан Девенпорт написал в Twitter, что в случае введения предложенного демократами в конгрессе США "налога на миллиардеров" выплат Маска и главы компании Amazon Джеффа Безоса хватило бы на финансирование миссии по отправке человека на Марс."Мой план - использовать деньги, чтобы доставить человечество на Марс и сохранить сияние разума", - написал Маск комментарий в Twitter.На этой неделе состояние Маска, по версии Forbes, приблизилось к 300 миллиардам долларов, и он стал самым богатым человеком мира на росте акций своей компании Tesla.Сейчас американские миллиардеры, у которых состояние составляет более 700 миллионов долларов, платят налоги по ставке значительно меньше, чем у простых американцев. Их активы налогом не облагаются до того момента, как их продают. В то же время миллиардеры могут легко занимать деньги на жизнь у банков под залог своего имущества - эти кредиты тоже налогом не облагаются, поскольку не являются доходом. Предложенный демократами налог пока не прописан в законодательстве. В частности, непонятно, как оценивать год от года изменения в стоимости многочисленных активов богачей, таких как земля, объекты недвижимости, предметы роскоши и искусства.
https://sputnik-georgia.ru/20210423/Gorod-na-Marse-nameren-postroit-Ilon-Mask-251551913.html
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новости, в мире, илон маск
Илон Маск готов вместо выплат налогов отправить человека на Марс
18:24 28.10.2021 (обновлено: 19:03 28.10.2021)
Маск подверг критике предложение о "налоге на миллиардеров" в США и заявил, что планирует потратить свои деньги на то, чтобы доставить человечество на Марс
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Предложение о "налоге на миллиардеров" в США не понравилось предпринимателю Илону Маску, владеющему долями в компаниях SpaceX и Tesla.
Демократическая партия США выступает за новые триллионные вливания в экономику, для чего планируется ввести специальный налог на сверхбогатых, когда налогом будет облагаться рост их состояния, сообщает РИА Новости.
Журналист газеты Washington Post Кристиан Девенпорт написал в Twitter, что в случае введения предложенного демократами в конгрессе США "налога на миллиардеров" выплат Маска и главы компании Amazon Джеффа Безоса хватило бы на финансирование миссии по отправке человека на Марс.
"Мой план - использовать деньги, чтобы доставить человечество на Марс и сохранить сияние разума", - написал Маск комментарий в Twitter.
На этой неделе состояние Маска, по версии Forbes, приблизилось к 300 миллиардам долларов, и он стал самым богатым человеком мира на росте акций своей компании Tesla.
Сейчас американские миллиардеры, у которых состояние составляет более 700 миллионов долларов, платят налоги по ставке значительно меньше, чем у простых американцев. Их активы налогом не облагаются до того момента, как их продают. В то же время миллиардеры могут легко занимать деньги на жизнь у банков под залог своего имущества - эти кредиты тоже налогом не облагаются, поскольку не являются доходом.
Предложенный демократами налог пока не прописан в законодательстве. В частности, непонятно, как оценивать год от года изменения в стоимости многочисленных активов богачей, таких как земля, объекты недвижимости, предметы роскоши и искусства.