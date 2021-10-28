https://sputnik-georgia.ru/20211028/kak-izmenilis-tseny-na-nedvizhimost-v-es-za-10-let-261578972.html

Как изменились цены на недвижимость в ЕС за 10 лет

Как изменились цены на недвижимость в ЕС за 10 лет

Цены на недвижимость в странах ЕС за последние 10 лет выросли на 34%, а аренда жилья - на 16%, об этом говорят данные статистической службы Европейского союза... 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T21:46+0400

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инфографика

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В период с 2010 года по второй квартал 2021 года наибольший рост цен на недвижимость зафиксирован в Исландии, где цены выросли больше чем в два раза. Второе место занимает Эстония, а третье - Люксембург. Подешевела недвижимость на Кипре, в Италии и Греции.В инфографике Sputnik Латвия вы узнаете подробную информацию о динамике цен на жилье и аренду в странах Европейского союза.Что касается цен на аренду квартир, то они также ощутимо выросли за 10 лет. Средняя стоимость аренды жилья в Евросоюзе за 10 лет выросла на 16 процентов. На первом месте по росту цен за аренду - Эстония.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инфографика, инфографика