https://sputnik-georgia.ru/20211028/kak-izmenilis-tseny-na-nedvizhimost-v-es-za-10-let-261578972.html
Как изменились цены на недвижимость в ЕС за 10 лет
Как изменились цены на недвижимость в ЕС за 10 лет
Цены на недвижимость в странах ЕС за последние 10 лет выросли на 34%, а аренда жилья - на 16%, об этом говорят данные статистической службы Европейского союза... 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T21:46+0400
2021-10-28T21:46+0400
2021-10-28T22:17+0400
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261578795_0:0:2116:1191_1920x0_80_0_0_af64596204525404f9c33ae7a7b42a1e.png
В период с 2010 года по второй квартал 2021 года наибольший рост цен на недвижимость зафиксирован в Исландии, где цены выросли больше чем в два раза. Второе место занимает Эстония, а третье - Люксембург. Подешевела недвижимость на Кипре, в Италии и Греции.В инфографике Sputnik Латвия вы узнаете подробную информацию о динамике цен на жилье и аренду в странах Европейского союза.Что касается цен на аренду квартир, то они также ощутимо выросли за 10 лет. Средняя стоимость аренды жилья в Евросоюзе за 10 лет выросла на 16 процентов. На первом месте по росту цен за аренду - Эстония.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261578795_0:0:2116:1587_1920x0_80_0_0_5996dc92e7665e26f74e9d21273e6e53.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инфографика, инфографика
Как изменились цены на недвижимость в ЕС за 10 лет
21:46 28.10.2021 (обновлено: 22:17 28.10.2021)
Цены на недвижимость в странах ЕС за последние 10 лет выросли на 34%, а аренда жилья - на 16%, об этом говорят данные статистической службы Европейского союза - Eurostat
В период с 2010 года по второй квартал 2021 года наибольший рост цен на недвижимость зафиксирован в Исландии, где цены выросли больше чем в два раза. Второе место занимает Эстония, а третье - Люксембург. Подешевела недвижимость на Кипре, в Италии и Греции.
В инфографике Sputnik Латвия
вы узнаете подробную информацию о динамике цен на жилье и аренду в странах Европейского союза.
Что касается цен на аренду квартир, то они также ощутимо выросли за 10 лет. Средняя стоимость аренды жилья в Евросоюзе за 10 лет выросла на 16 процентов. На первом месте по росту цен за аренду - Эстония.