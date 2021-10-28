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https://sputnik-georgia.ru/20211028/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-28-oktyabrya-2021-261524341.html
Какой сегодня церковный праздник: 28 октября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 28 октября 2021
По православному церковному календарю 28 октября отмечают день памяти святых Евфимия, Сарвила, Вевеи, Лукиана, Савина и других 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T01:00+0400
2021-10-28T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Евфимий СолунскийПо церковному календарю 28 октября поминают преподобного Евфимия (в миру Никита) Нового, Солунского.Родился будущий Святой в добродетельной христианской семье в городе Анкиры в Галатии (современная Турция). Оставшись без отца в семь лет, он стал во всех делах опорой матери. Никита, пройдя воинскую службу, по настоянию матери женился, но после рождения дочери тайно ушел из дома и принял постриг.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного &gt;&gt;&gt;Преподобный Евфимий 15 лет находился на горе Олимп, где монашеским подвигам научился у старцев. Потом переселился на святую гору Афон. По дороге известил мать и жену, находящихся в добром здравии, что стал монахом, и послал им крест, призывая последовать его примеру.Великую схиму преподобный принял на Афоне и три года в полном безмолвии жил в пещере, борясь с искушениями. Затем долгое время подвизался на столпе, недалеко от Солуни, наставляя и врачуя всех, приходивших к нему за помощью.Преподобный настолько очистил свой ум и сердце, что удостоился Божественных видений и откровений. Евфимий, по повелению Господа, в 863 году основал две обители на горе Перистера, недалеко от Солуни, которыми, оставаясь в сане диакона, управлял 14 лет. В одной из них постриг приняли его мать и жена.Перед смертью преподобный удалился на островок, находящийся у Афона, и там умер в 889 году.Святые мученикиПо церковному календарю 28 октября поминают мучеников Сарвила и Вевею, родных брата и сестру, пострадавших за веру при императоре Траяне во II веке. Сарвил был жрецом в городе Эдесе, но обращенный одним епископом ко Христу, принял крещение вместе с сестрой. Язычники сначала долго пытали исповедников, а затем отрубили им головы.Пресвитер АнтиохийскийПо церковному календарю 28 октября поминают преподобномученика Лукиана, пресвитера Антиохийского.Родился будущий святой в сирийском городе Самосате. Осиротев в 12 лет, Лукиан имущество раздал нищим, пошел к исповеднику Макарию в город Эдессу, под руководством которого учился подвижнической жизни и изучал Священное Писание.Лукиан за благочестие и усердие в распространении христианства среди язычников и иудеев был поставлен пресвитером. В Антиохии преподобный открыл школу, где собрал множество учеников и обучал их книжной премудрости.Занимался пресвитер и учеными трудами. Он исправлял текст Священного Писания, испорченный еретика и переписчиками. Греческий текст Библии, исправленный полностью Лукианом и спрятанный в стене, был найден при Константине Великом (306-337).Пресвитера схватили, когда начались гонения христиан при императоре Диоклетиане (284-305). Преподобномученика отправили в темницу Никомидии, где в течение девяти лет он укреплял веру христиан, заключенных вместе с ним, убеждая их не бояться пыток и смерти.Святой скончался в темнице от жестоких пыток и голода. Перед смертью преподобномученик, прикованный цепями к ложу, желая причаститься на праздник Богоявления Христовых Тайн, совершил на своей груди Бескровную Жертву, и все христиане, находившиеся в темнице, причастились.Савин КатанскийПо церковному календарю 28 октября поминают святителя Савина, епископа города Катаны в Сицилии.Святитель, желая послужить Господу усерднее, удалился в пустыню. В пустыне святой вел строгую подвижническую жизнь и получил от Господа дар чудотворений и дальновидности.ИмениныПо церковному календарю 28 октября именины отмечают Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван и Семен.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 28 октября 2021

01:00 28.10.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на крепость Нарикала и церковь Святого Николая
Вид на крепость Нарикала и церковь Святого Николая - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
По православному церковному календарю 28 октября отмечают день памяти святых Евфимия, Сарвила, Вевеи, Лукиана, Савина и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Евфимий Солунский

По церковному календарю 28 октября поминают преподобного Евфимия (в миру Никита) Нового, Солунского.
Родился будущий Святой в добродетельной христианской семье в городе Анкиры в Галатии (современная Турция). Оставшись без отца в семь лет, он стал во всех делах опорой матери. Никита, пройдя воинскую службу, по настоянию матери женился, но после рождения дочери тайно ушел из дома и принял постриг.
Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>
Преподобный Евфимий 15 лет находился на горе Олимп, где монашеским подвигам научился у старцев. Потом переселился на святую гору Афон. По дороге известил мать и жену, находящихся в добром здравии, что стал монахом, и послал им крест, призывая последовать его примеру.
Великую схиму преподобный принял на Афоне и три года в полном безмолвии жил в пещере, борясь с искушениями. Затем долгое время подвизался на столпе, недалеко от Солуни, наставляя и врачуя всех, приходивших к нему за помощью.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
/
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Преподобный настолько очистил свой ум и сердце, что удостоился Божественных видений и откровений. Евфимий, по повелению Господа, в 863 году основал две обители на горе Перистера, недалеко от Солуни, которыми, оставаясь в сане диакона, управлял 14 лет. В одной из них постриг приняли его мать и жена.
Перед смертью преподобный удалился на островок, находящийся у Афона, и там умер в 889 году.

Святые мученики

По церковному календарю 28 октября поминают мучеников Сарвила и Вевею, родных брата и сестру, пострадавших за веру при императоре Траяне во II веке. Сарвил был жрецом в городе Эдесе, но обращенный одним епископом ко Христу, принял крещение вместе с сестрой. Язычники сначала долго пытали исповедников, а затем отрубили им головы.

Пресвитер Антиохийский

По церковному календарю 28 октября поминают преподобномученика Лукиана, пресвитера Антиохийского.
Родился будущий святой в сирийском городе Самосате. Осиротев в 12 лет, Лукиан имущество раздал нищим, пошел к исповеднику Макарию в город Эдессу, под руководством которого учился подвижнической жизни и изучал Священное Писание.
Лукиан за благочестие и усердие в распространении христианства среди язычников и иудеев был поставлен пресвитером. В Антиохии преподобный открыл школу, где собрал множество учеников и обучал их книжной премудрости.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliВерующие ставят свечи в храме. Кафедральный собор Святой Троицы Самеба во время карантина
Верующие ставят свечи в храме. Кафедральный собор Святой Троицы Самеба во время карантина - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
Верующие ставят свечи в храме. Кафедральный собор Святой Троицы Самеба во время карантина
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Занимался пресвитер и учеными трудами. Он исправлял текст Священного Писания, испорченный еретика и переписчиками. Греческий текст Библии, исправленный полностью Лукианом и спрятанный в стене, был найден при Константине Великом (306-337).
Пресвитера схватили, когда начались гонения христиан при императоре Диоклетиане (284-305). Преподобномученика отправили в темницу Никомидии, где в течение девяти лет он укреплял веру христиан, заключенных вместе с ним, убеждая их не бояться пыток и смерти.
Святой скончался в темнице от жестоких пыток и голода. Перед смертью преподобномученик, прикованный цепями к ложу, желая причаститься на праздник Богоявления Христовых Тайн, совершил на своей груди Бескровную Жертву, и все христиане, находившиеся в темнице, причастились.

Савин Катанский

По церковному календарю 28 октября поминают святителя Савина, епископа города Катаны в Сицилии.
Святитель, желая послужить Господу усерднее, удалился в пустыню. В пустыне святой вел строгую подвижническую жизнь и получил от Господа дар чудотворений и дальновидности.

Именины

По церковному календарю 28 октября именины отмечают Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван и Семен.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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01:00Какой сегодня церковный праздник: 28 октября 2021
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