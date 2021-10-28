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https://sputnik-georgia.ru/20211028/levan-maisashvili-enisey--eto-fakticheski-sbornaya-rossii-po-regbi-261563371.html
Леван Маисашвили: "Енисей" – это фактически сборная России по регби
Леван Маисашвили: "Енисей" – это фактически сборная России по регби
"Черный лев" провел на Суперкубке Европы два матча и в обоих одержал победу с бонусным очком 28.10.2021, Sputnik Грузия
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спорт
грузия
регби
леван мосиашвили
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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Главный тренер грузинской франшизы "Черный лев" Леван Маисашвили считает, что его подопечных ожидает очень непростой матч против "Енисея–СТМ" в рамках третьего тура Суперкубка Европы по регби."По своему составу и стилю игры "Енисей" – это фактически сборная России, усиленная южноафриканскими игроками. У команды большой опыт выступления на международной арене. Наши соперники уверены в себе и сыграны. Однозначно можно сказать, что легкой прогулки в Сочи у нас не будет. Мы постараемся максимально ограничить соперника и заставить его играть в нашу игру, чтобы одержать победу", – приводи слова Маисашвили пресс-служба Союза регби Грузии.Прокомментировал наставник "Черного льва" и победу (27:11) своих подопечных над "Локомотивом" из Пензы в прошлом туре Суперкубка Европы:"Я доволен, потому что мы одержали запланированную победу на выезде и набрали пять очков. Что касается качества игры, то у нас были проблемы, которые, в основном, обусловлены двумя причинами. Первая – это ветер и плохое состояние поля. Вторая – спорные решения судей. Я не люблю говорить о судействе, но некоторые решения действительно были странными. Мы провели видеоанализ матч и, надеюсь, к игре против "Енисея" исправим наши ошибки", – отметил Маисашвили."Черный лев" провел на Суперкубке Европы два матча и в обоих одержал победу с бонусным очком. В первом туре подопечные Маисашвили в Тбилиси обыграли израильский "Тель-Авив Хит" (33:10), после чего на выезде взяли верх над пензенским "Локомотивом" (27:11).Что касается "Енисея–СТМ", то команда Александра Первухина начала турнир с двух побед над "Локомотивом" – 22:6 и 44:21. В третьем туре "Енисей" принимал на своем поле "Тель-Авив хит" и достаточно неожиданно уступил со счетом 31:34.На данный момент "Енисей-СТМ" занимает первое место в группе Восточной конференции, имея в своем активе 11 очков после трех матчей. "Черный лев", набрав 10 баллов в двух играх, расположился на второй строчке в квартете.Матч между "Енисеем-СТМ" и "Черным львом" состоится 30 октября в Сочи и начнется в 13:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, грузия, регби, леван мосиашвили

Леван Маисашвили: "Енисей" – это фактически сборная России по регби

13:53 28.10.2021
© Facebook / Black Lion"Черный лев" регби
Черный лев регби - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
© Facebook / Black Lion
"Черный лев" провел на Суперкубке Европы два матча и в обоих одержал победу с бонусным очком
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Главный тренер грузинской франшизы "Черный лев" Леван Маисашвили считает, что его подопечных ожидает очень непростой матч против "Енисея–СТМ" в рамках третьего тура Суперкубка Европы по регби.
"По своему составу и стилю игры "Енисей" – это фактически сборная России, усиленная южноафриканскими игроками. У команды большой опыт выступления на международной арене. Наши соперники уверены в себе и сыграны. Однозначно можно сказать, что легкой прогулки в Сочи у нас не будет. Мы постараемся максимально ограничить соперника и заставить его играть в нашу игру, чтобы одержать победу", – приводи слова Маисашвили пресс-служба Союза регби Грузии.
© photo: Georgian Rugby / FBГлавный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили на тренировке команды
Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили на тренировке команды - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили на тренировке команды
© photo: Georgian Rugby / FB
Прокомментировал наставник "Черного льва" и победу (27:11) своих подопечных над "Локомотивом" из Пензы в прошлом туре Суперкубка Европы:
"Я доволен, потому что мы одержали запланированную победу на выезде и набрали пять очков. Что касается качества игры, то у нас были проблемы, которые, в основном, обусловлены двумя причинами. Первая – это ветер и плохое состояние поля. Вторая – спорные решения судей. Я не люблю говорить о судействе, но некоторые решения действительно были странными. Мы провели видеоанализ матч и, надеюсь, к игре против "Енисея" исправим наши ошибки", – отметил Маисашвили.
© FB / Black Lion"Черный лев" регби
Черный лев регби - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
"Черный лев" регби
© FB / Black Lion
"Черный лев" провел на Суперкубке Европы два матча и в обоих одержал победу с бонусным очком. В первом туре подопечные Маисашвили в Тбилиси обыграли израильский "Тель-Авив Хит" (33:10), после чего на выезде взяли верх над пензенским "Локомотивом" (27:11).
Что касается "Енисея–СТМ", то команда Александра Первухина начала турнир с двух побед над "Локомотивом" – 22:6 и 44:21. В третьем туре "Енисей" принимал на своем поле "Тель-Авив хит" и достаточно неожиданно уступил со счетом 31:34.
На данный момент "Енисей-СТМ" занимает первое место в группе Восточной конференции, имея в своем активе 11 очков после трех матчей. "Черный лев", набрав 10 баллов в двух играх, расположился на второй строчке в квартете.
Матч между "Енисеем-СТМ" и "Черным львом" состоится 30 октября в Сочи и начнется в 13:00 по тбилисскому времени.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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