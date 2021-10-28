https://sputnik-georgia.ru/20211028/likvidatsiya-terrorista-fsb-pokazala-video-spetsoperatsii-v-murmanskoy-oblasti-261573945.html
Ликвидация террориста: ФСБ показала видео спецоперации в Мурманской области
Ликвидация террориста: ФСБ показала видео спецоперации в Мурманской области
Сотрудники ФСБ России провели спецоперацию в Мурманской области, в ходе которой был уничтожен террорист. Смотрите в видео кадры оперативной съемки 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T17:47+0400
2021-10-28T17:47+0400
2021-10-28T17:47+0400
происшествия
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мурманск
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По информации ведомства, сторонник ИГ* планировал теракты на территории региона. На кадрах показан частный дом, в котором находился террорист, части самодельного взрывного устройства, а также сам ликвидированный преступник. В руке у устраненного боевика - револьвер, из которого он стрелял по сотрудникам правоохранительных органов.* "Исламское государство" - террористическая организация, запрещённая в России.
мурманск
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, россия, видео, мультимедиа, иг, мурманск, видео
Ликвидация террориста: ФСБ показала видео спецоперации в Мурманской области
Сотрудники ФСБ России провели спецоперацию в Мурманской области, в ходе которой был уничтожен террорист. Смотрите в видео кадры оперативной съемки
По информации ведомства, сторонник ИГ* планировал теракты на территории региона.
На кадрах показан частный дом, в котором находился террорист, части самодельного взрывного устройства, а также сам ликвидированный преступник. В руке у устраненного боевика - револьвер, из которого он стрелял по сотрудникам правоохранительных органов.
* "Исламское государство" - террористическая организация, запрещённая в России.