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Российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов - видео
Российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов - видео
В Гвинейском заливе Атлантического океана прошла спецоперация российских морпехов по освобождению гражданского судна от пиратов. Смотрите в видео, как военные... 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T14:57+0400
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Экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков" получил сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция", идущего под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун.Сообщалось, что вооруженные люди пытаются захватить судно. После подачи сигнала тревоги экипаж "Люции" укрылся в машинном отделении. С "Вице-адмирала Кулакова" незамедлительно вылетел вертолет с группой морской пехоты, которая должна была предотвратить захват судна.
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Российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов - видео

14:57 28.10.2021
© video: Sputnik
В Гвинейском заливе Атлантического океана прошла спецоперация российских морпехов по освобождению гражданского судна от пиратов. Смотрите в видео, как военные освобождали контейнеровоз
Экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков" получил сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция", идущего под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун.
Сообщалось, что вооруженные люди пытаются захватить судно. После подачи сигнала тревоги экипаж "Люции" укрылся в машинном отделении.
С "Вице-адмирала Кулакова" незамедлительно вылетел вертолет с группой морской пехоты, которая должна была предотвратить захват судна.
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