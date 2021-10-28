https://sputnik-georgia.ru/20211028/rossiyskie-moryaki-spasli-panamskiy-konteynerovoz-ot-piratov---video-261524191.html

Российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов - видео

Российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов - видео

В Гвинейском заливе Атлантического океана прошла спецоперация российских морпехов по освобождению гражданского судна от пиратов. Смотрите в видео, как военные... 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T14:57+0400

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Экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков" получил сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция", идущего под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун.Сообщалось, что вооруженные люди пытаются захватить судно. После подачи сигнала тревоги экипаж "Люции" укрылся в машинном отделении. С "Вице-адмирала Кулакова" незамедлительно вылетел вертолет с группой морской пехоты, которая должна была предотвратить захват судна.

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