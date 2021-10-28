https://sputnik-georgia.ru/20211028/v-detstve-zapreschali-smotret-televizor--istoriya-uspekha-animatora-petre-tomadze--261539582.html

"В детстве запрещали смотреть телевизор" – история успеха аниматора Петре Томадзе

"В детстве запрещали смотреть телевизор" – история успеха аниматора Петре Томадзе

Его мультфильмы – это гиперчувствительные ответы на все происходящее вокруг: мировые проблемы, современные ценности, жизнь. И рисует он эту жизнь, по... 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T12:06+0400

2021-10-28T12:06+0400

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анимация

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Знакомьтесь, Петре Томадзе – 26-летний грузинский режиссер-аниматор, входящий в число самых перспективных художников страны. Каждая его картина – это креативная сатира на злободневные проблемы мира. Хотя автор порой не признается в серьезной миссии своего творчества и, хулиганя, создает новые мини-шедевры грузинской анимации.В Международный день анимации, который ежегодно отмечается в мире 28 октября, Томадзе дал эксклюзивное интервью Sputnik Грузия и рассказал, в чем фишка его мультфильмов и что надо делать начинающим художникам-аниматорам для успеха. "В детстве мне запрещали смотреть телевизор. Вот и решил, что давай-ка я буду делать свои мультики. Так и сложилось", – скромно рассказывает Петре о том, почему он выбрал путь художника-аниматора."С того периода мне посчастливилось познакомиться с выдающимися фигурами грузинской анимации. Я всегда был "под носом", вот и приютила меня одна из студий, – вспоминает художник. – Ее основатель Зураб Диасамидзе до сих пор осыпает меня возможностями стать профессионалом в сфере анимационного кино".А стать профессионалом не так-то трудно, если любишь свою работу и прилагаешь максимум усилий, чтобы стать лучше.Вот, например, "Ночной сеанс" – трехминутный мультфильм Петре Томадзе, основанный на реальных событиях. Но сколько в нем правды, боли, осуждения семейного насилия. То есть так молодой режиссер "прочувствовал проблему" и воплотил свое отношение к ней в анимационном искусстве. Это заметили профессионалы сферы и фильм стал победителем конкурса 3-минутных фильмов в Грузии.Любопытно, что сам Петре смотреть мультфильмы не очень-то и любит. "Меня в целом не очень увлекает просмотр анимации так, как ее создание", – говорит Томадзе. Что касается идей своих фильмов, по словам Петре, каждая его картина связана с воспоминаниями определенного отрезка времени. "И у каждого фильма свое время. Кстати, я не думаю, что идеи, темы или сценарии так уж важны. Просто приходит время и я выкладываюсь по полной. Иногда это год, иногда неделя", – рассказывает режиссер.Среди известных коллег Петре Томадзе, на которых он равняется и творчество которых уважает, числятся эстонский режиссер мультипликационных фильмов, музыкант и композитор Каспара Янциса, российский аниматор, сценарист и лауреат множества премий Константина Бронзит, а также Марк Бейкер, британский аниматор, трижды номинированный на "Оскар".О своем индивидуальном почерке в анимационном кино Петре Томадзе говорит так: "Стиль – он сам по себе формируется. Там ведь куча всего. На одном фильме я горю историей, на другом – рисунками, звуками, формой повествования. В каждом фильме есть что-то свое, новое".А для начинающих аниматоров у Петре Томадзе есть один лаконичный, но действенный совет: "Делайте фильмы. У меня всегда было правило – фильм в год. Удачи!"Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, грузия, аналитика, интервью, анимация