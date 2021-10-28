https://sputnik-georgia.ru/20211028/v-shage-ot-rekorda-ginnessa-kollektsioner-figurok-geroev-disney-iz-gruzii-prosit-pomoschi-261559850.html

В шаге от рекорда Гиннесса: коллекционер фигурок героев Disney из Грузии просит помощи

В шаге от рекорда Гиннесса: коллекционер фигурок героев Disney из Грузии просит помощи

Запасы фигурок Дисней в стране истекли, а юноша горит желанием стать рекордсменом Книги Гиннеса и для этого ему нужно больше коллекционных игрушек 28.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Пятнадцатилетний подросток из Грузии Ника Гелагуташвили, который собирает фигуры героев Disney и вскоре может установить рекорд Гиннеса, попросил у общественности помощи.Ника - единственный в стране, кто коллекционирует героев из мультфильмов Дисней. На данный момент в коллекции юноши шесть тысяч фигур. На сегодня Гелагуташвили официально занимает второе место в Книге рекордов Гиннеса.Однако этого подростку недостаточно. У Ники цель – занять первое место. Для этого ему необходимо собрать 7,5-8 тысяч игрушек до 15 февраля."К сожалению, эти фигуры уже не найти в Грузии, а товары на сайтах, где их можно выписать – пустеют. Поэтому я воспользуюсь случаем и обращусь к зрителям телеканала "Рустави 2", а также к эмигрантам, чтобы они помогли мне, при возможности", - сказал Гелагуташвили в эфире телеканала.По словам Ники, любовь к анимационным персонажам Дисней у него наблюдается с давних пор. Поэтому мальчик создал собственный маленький Диснейленд у себя дома. The Walt Disney Company — один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире.Основанная в 1923 году братьями Уолтером Элайасом и Роем Оливером Диснеями как небольшая анимационная студия, в настоящее время является одной из крупнейших транснациональных медиакорпораций, одной из крупнейших голливудских студий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, в мире, грузия, книга рекордов гиннесса