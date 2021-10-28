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https://sputnik-georgia.ru/20211028/v-shage-ot-rekorda-ginnessa-kollektsioner-figurok-geroev-disney-iz-gruzii-prosit-pomoschi-261559850.html
В шаге от рекорда Гиннесса: коллекционер фигурок героев Disney из Грузии просит помощи
В шаге от рекорда Гиннесса: коллекционер фигурок героев Disney из Грузии просит помощи
Запасы фигурок Дисней в стране истекли, а юноша горит желанием стать рекордсменом Книги Гиннеса и для этого ему нужно больше коллекционных игрушек 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T12:37+0400
2021-10-28T12:37+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Пятнадцатилетний подросток из Грузии Ника Гелагуташвили, который собирает фигуры героев Disney и вскоре может установить рекорд Гиннеса, попросил у общественности помощи.Ника - единственный в стране, кто коллекционирует героев из мультфильмов Дисней. На данный момент в коллекции юноши шесть тысяч фигур. На сегодня Гелагуташвили официально занимает второе место в Книге рекордов Гиннеса.Однако этого подростку недостаточно. У Ники цель – занять первое место. Для этого ему необходимо собрать 7,5-8 тысяч игрушек до 15 февраля."К сожалению, эти фигуры уже не найти в Грузии, а товары на сайтах, где их можно выписать – пустеют. Поэтому я воспользуюсь случаем и обращусь к зрителям телеканала "Рустави 2", а также к эмигрантам, чтобы они помогли мне, при возможности", - сказал Гелагуташвили в эфире телеканала.По словам Ники, любовь к анимационным персонажам Дисней у него наблюдается с давних пор. Поэтому мальчик создал собственный маленький Диснейленд у себя дома. The Walt Disney Company — один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире.Основанная в 1923 году братьями Уолтером Элайасом и Роем Оливером Диснеями как небольшая анимационная студия, в настоящее время является одной из крупнейших транснациональных медиакорпораций, одной из крупнейших голливудских студий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, грузия, книга рекордов гиннесса

В шаге от рекорда Гиннесса: коллекционер фигурок героев Disney из Грузии просит помощи

12:37 28.10.2021
© AFP / VALERIE MACONФигуры главных героев анимационного фильма "Зверополис" (Zootopia), завоевавшего "Оскар" как "Лучший анимационный фильм" года
Фигуры главных героев анимационного фильма Зверополис (Zootopia), завоевавшего Оскар как Лучший анимационный фильм года - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
© AFP / VALERIE MACON
Запасы фигурок Дисней в стране истекли, а юноша горит желанием стать рекордсменом Книги Гиннеса и для этого ему нужно больше коллекционных игрушек
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Пятнадцатилетний подросток из Грузии Ника Гелагуташвили, который собирает фигуры героев Disney и вскоре может установить рекорд Гиннеса, попросил у общественности помощи.
Ника - единственный в стране, кто коллекционирует героев из мультфильмов Дисней. На данный момент в коллекции юноши шесть тысяч фигур. На сегодня Гелагуташвили официально занимает второе место в Книге рекордов Гиннеса.
Однако этого подростку недостаточно. У Ники цель – занять первое место. Для этого ему необходимо собрать 7,5-8 тысяч игрушек до 15 февраля.
"К сожалению, эти фигуры уже не найти в Грузии, а товары на сайтах, где их можно выписать – пустеют. Поэтому я воспользуюсь случаем и обращусь к зрителям телеканала "Рустави 2", а также к эмигрантам, чтобы они помогли мне, при возможности", - сказал Гелагуташвили в эфире телеканала.
По словам Ники, любовь к анимационным персонажам Дисней у него наблюдается с давних пор. Поэтому мальчик создал собственный маленький Диснейленд у себя дома.
The Walt Disney Company — один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире.Основанная в 1923 году братьями Уолтером Элайасом и Роем Оливером Диснеями как небольшая анимационная студия, в настоящее время является одной из крупнейших транснациональных медиакорпораций, одной из крупнейших голливудских студий.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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