https://sputnik-georgia.ru/20211028/v-vostochnoy-gruzii-gorit-les-261554737.html

В Восточной Грузии горит лес

В Восточной Грузии горит лес

Пожар в лесу возник в лесу недалеко от села Земо Амирни в Душетском районе 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T09:44+0400

2021-10-28T09:44+0400

2021-10-28T09:44+0400

происшествия

новости

грузия

душетский район

лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. В лесу недалеко от села Земо Амирни Душетского района в Восточной Грузии горит лес, сообщает Первый канал.Какая площадь охвачена огнем и какие силы пожарных-спасателей задействованы на тушении, пока не сообщается. Как сообщили Sputnik Грузия в Службе по чрезвычайным ситуациям, информация уточняется, но сам факт пожара подтвердили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

душетский район

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, душетский район, лесной пожар