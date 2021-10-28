https://sputnik-georgia.ru/20211028/v-vostochnoy-gruzii-gorit-les-261554737.html
В Восточной Грузии горит лес
В Восточной Грузии горит лес
Пожар в лесу возник в лесу недалеко от села Земо Амирни в Душетском районе 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T09:44+0400
2021-10-28T09:44+0400
2021-10-28T09:44+0400
происшествия
новости
грузия
душетский район
лесной пожар
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. В лесу недалеко от села Земо Амирни Душетского района в Восточной Грузии горит лес, сообщает Первый канал.Какая площадь охвачена огнем и какие силы пожарных-спасателей задействованы на тушении, пока не сообщается. Как сообщили Sputnik Грузия в Службе по чрезвычайным ситуациям, информация уточняется, но сам факт пожара подтвердили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, душетский район, лесной пожар
В Восточной Грузии горит лес
Пожар в лесу возник в лесу недалеко от села Земо Амирни в Душетском районе
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik.
В лесу недалеко от села Земо Амирни Душетского района в Восточной Грузии горит лес, сообщает Первый канал
.
Какая площадь охвачена огнем и какие силы пожарных-спасателей задействованы на тушении, пока не сообщается. Как сообщили Sputnik Грузия в Службе по чрезвычайным ситуациям, информация уточняется, но сам факт пожара подтвердили.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.