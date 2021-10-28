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https://sputnik-georgia.ru/20211028/veschanie-muz-tv-mogut-priostanovit-iz-za-gey-propagandy-sredi-nesovershennoletnikh-261570778.html
Вещание "Муз-ТВ" могут приостановить из-за гей-пропаганды среди несовершеннолетних
Вещание "Муз-ТВ" могут приостановить из-за гей-пропаганды среди несовершеннолетних
Так каналу "аукнулся" скандальный перформанс Киркорова и Давы, напомнивший журналистам гей-свадьбу 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T16:39+0400
2021-10-28T16:46+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Вещание российского телеканала "Муз-ТВ" могут приостановить из-за пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, пишет РИА Новости.Речь, судя по всему, идет об июньских событиях этого года: тогда на церемонии вручения "Премии "Муз-ТВ" Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин. Сами же артисты вели себя как влюбленная пара, что дало повод СМИ интерпретировать этот перфоманс как "гей-свадьбу".Заявление рассмотрят 17 ноября. В суде не смогли уточнить, какое ведомство его составило, но это относится к компетенции Роскомнадзора.Санкция статьи 6.21 КоАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" предусматривает штраф в миллион рублей или приостановку работы на срок до 90 суток.При этом комментариями Роскомнадзора и телеканала РИА Новости пока не располагает. Связан ли протокол именно с этим событием или нет, пока не ясно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, россия, новости, новости из россии, муз-тв, российский шоу-бизнес

Вещание "Муз-ТВ" могут приостановить из-за гей-пропаганды среди несовершеннолетних

16:39 28.10.2021 (обновлено: 16:46 28.10.2021)
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкКиркоров и Манукян на Премии МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"
Киркоров и Манукян на Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Так каналу "аукнулся" скандальный перформанс Киркорова и Давы, напомнивший журналистам гей-свадьбу
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Вещание российского телеканала "Муз-ТВ" могут приостановить из-за пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, пишет РИА Новости.
Речь, судя по всему, идет об июньских событиях этого года: тогда на церемонии вручения "Премии "Муз-ТВ" Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин. Сами же артисты вели себя как влюбленная пара, что дало повод СМИ интерпретировать этот перфоманс как "гей-свадьбу".
"В суд поступил протокол о совершении административного правонарушения в отношении ООО "Муз ТВ Операционная компания", — говорится в сообщении Басманного суда Москвы.
Заявление рассмотрят 17 ноября. В суде не смогли уточнить, какое ведомство его составило, но это относится к компетенции Роскомнадзора.
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкПремия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"
Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
Премия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Санкция статьи 6.21 КоАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" предусматривает штраф в миллион рублей или приостановку работы на срок до 90 суток.
При этом комментариями Роскомнадзора и телеканала РИА Новости пока не располагает. Связан ли протокол именно с этим событием или нет, пока не ясно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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