https://sputnik-georgia.ru/20211028/veschanie-muz-tv-mogut-priostanovit-iz-za-gey-propagandy-sredi-nesovershennoletnikh-261570778.html

Вещание "Муз-ТВ" могут приостановить из-за гей-пропаганды среди несовершеннолетних

Вещание "Муз-ТВ" могут приостановить из-за гей-пропаганды среди несовершеннолетних

Так каналу "аукнулся" скандальный перформанс Киркорова и Давы, напомнивший журналистам гей-свадьбу 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T16:39+0400

2021-10-28T16:39+0400

2021-10-28T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Вещание российского телеканала "Муз-ТВ" могут приостановить из-за пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, пишет РИА Новости.Речь, судя по всему, идет об июньских событиях этого года: тогда на церемонии вручения "Премии "Муз-ТВ" Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин. Сами же артисты вели себя как влюбленная пара, что дало повод СМИ интерпретировать этот перфоманс как "гей-свадьбу".Заявление рассмотрят 17 ноября. В суде не смогли уточнить, какое ведомство его составило, но это относится к компетенции Роскомнадзора.Санкция статьи 6.21 КоАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" предусматривает штраф в миллион рублей или приостановку работы на срок до 90 суток.При этом комментариями Роскомнадзора и телеканала РИА Новости пока не располагает. Связан ли протокол именно с этим событием или нет, пока не ясно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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