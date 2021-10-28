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https://sputnik-georgia.ru/20211028/zenit---dinamo-moskva-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-261577228.html
"Зенит" - "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Зенит" - "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Зенит" и "Динамо" Москва 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T20:29+0400
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спорт
футбол
клуб "зенит"
чемпионат россии по футболу
прогнозы результатов футбольных матчей
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XIII тур чемпионата России по футболу откроется выносным матчем между питерским "Зенитом" и московским "Динамо". Подопечным Сергея Семака уже во вторник предстоит сыграть с туринским "Ювентусом" в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Именно поэтому действующий чемпион России сыграет на день раньше.В прошлом туре "Зенит" стал хедлайнером российских спортивных СМИ. На своем поле команда Семака разобрала на атомы московский "Спартак", победив 7:1. Никогда "красно-белые" не пропускали в свои ворота семь мячей в чемпионатах СССР и России.Победой над "Спартаком" "Зенит" прервал серию из трех поражений подряд. Питерский клуб с одинаковым счетом 1:2 уступил в РПЛ "Сочи" и "Арсеналу", после чего проиграл дома "Ювентусу" (0:1) в ЛЧ.Потеря "Зенитом" шести очков в трех последних матчах премьер-лиги привела к тому, что в спину действующему чемпиону страны дышат сразу два клуба, один из которых "Динамо", отстающий всего на три очка. Хотя именно "динамовцы" могли сейчас возглавлять турнирную таблицу.На минувших выходных "Динамо" уверено переиграло "Химки" (4:1), но до этого команда провела два почти бездарных матча. Сначала подопечные Сандро Шварца проиграли дома "Крыльям Советов" (0:1), после чего упустили победу в игре со "Спартаком" (2:2). При этом необходимо отметить, что "красно-белые" забили на 87 и 90 минутах.О важности предстоящего противостояния лишний раз говорить не приходится. В случае победы "Зенит" "сбросит" с плеч одного преследователя (останется ЦСКА). Если же виктория останется за гостями, то они догонят питерский клуб по набранным очкам. Думаю, при подобном раскладе можно ожидать на поле упорной борьбы. "Динамо" нынешней формации не чета "Спартаку" - команда умеет держать удар. В стане "бело-голубых" нет разлада, да и Шварц зарекомендовал себя отличным мотиватором.Если посмотреть на статистику пяти последних матчей, то "Зенит" в среднем совершает семь нарушений за матч, а "Динамо" - 10. Однако, учитывая афишу матча, предположу, что на двоих команды совершат 21 нарушение.Ставка: в матче будет больше 20.5 фолов за 1,87.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, футбол, клуб "зенит", чемпионат россии по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей

"Зенит" - "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу

20:29 28.10.2021 (обновлено: 20:36 28.10.2021)
© photo: Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Зенит" - "Спартак"
Футбол. РПЛ. Матч Зенит - Спартак - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
© photo: Sputnik / Алексей Даничев
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Зенит" и "Динамо" Москва
XIII тур чемпионата России по футболу откроется выносным матчем между питерским "Зенитом" и московским "Динамо". Подопечным Сергея Семака уже во вторник предстоит сыграть с туринским "Ювентусом" в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Именно поэтому действующий чемпион России сыграет на день раньше.
В прошлом туре "Зенит" стал хедлайнером российских спортивных СМИ. На своем поле команда Семака разобрала на атомы московский "Спартак", победив 7:1. Никогда "красно-белые" не пропускали в свои ворота семь мячей в чемпионатах СССР и России.
Победой над "Спартаком" "Зенит" прервал серию из трех поражений подряд. Питерский клуб с одинаковым счетом 1:2 уступил в РПЛ "Сочи" и "Арсеналу", после чего проиграл дома "Ювентусу" (0:1) в ЛЧ.
Потеря "Зенитом" шести очков в трех последних матчах премьер-лиги привела к тому, что в спину действующему чемпиону страны дышат сразу два клуба, один из которых "Динамо", отстающий всего на три очка. Хотя именно "динамовцы" могли сейчас возглавлять турнирную таблицу.
© photo: Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Динамо" - "Химки"
Футбол. РПЛ. Матч Динамо - Химки - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
Футбол. РПЛ. Матч "Динамо" - "Химки"
© photo: Sputnik / Владимир Федоренко
/
Перейти в фотобанк
На минувших выходных "Динамо" уверено переиграло "Химки" (4:1), но до этого команда провела два почти бездарных матча. Сначала подопечные Сандро Шварца проиграли дома "Крыльям Советов" (0:1), после чего упустили победу в игре со "Спартаком" (2:2). При этом необходимо отметить, что "красно-белые" забили на 87 и 90 минутах.
О важности предстоящего противостояния лишний раз говорить не приходится. В случае победы "Зенит" "сбросит" с плеч одного преследователя (останется ЦСКА). Если же виктория останется за гостями, то они догонят питерский клуб по набранным очкам. Думаю, при подобном раскладе можно ожидать на поле упорной борьбы. "Динамо" нынешней формации не чета "Спартаку" - команда умеет держать удар. В стане "бело-голубых" нет разлада, да и Шварц зарекомендовал себя отличным мотиватором.
Если посмотреть на статистику пяти последних матчей, то "Зенит" в среднем совершает семь нарушений за матч, а "Динамо" - 10. Однако, учитывая афишу матча, предположу, что на двоих команды совершат 21 нарушение.
Ставка: в матче будет больше 20.5 фолов за 1,87.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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