https://sputnik-georgia.ru/20211029/aleksandr-kalyagin-nagradil-nikolaya-sventitskogo-zolotym-znakom-std-rossii--261602968.html
Александр Калягин наградил Николая Свентицкого "Золотым знаком СТД России"
Александр Калягин наградил Николая Свентицкого "Золотым знаком СТД России"
Свентицкий удостоен высшей награды Союза театральных деятелей РФ "За многолетнюю культурно-просветительскую деятельность и развитие двусторонних культурных... 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T17:33+0400
2021-10-29T17:33+0400
2021-10-29T17:33+0400
культура
россия
новости
грузия
николай свентицкий
грузино-российские отношения
новости из россии
александр калягин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22888/09/228880979_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d5c49a79f7861f3c0fbf18cc0142e089.jpg
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин наградил "Золотым знаком СТД России" генерального директора Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А.С. Грибоедова Николая Свентицкого.Николай Николаевич Свентицкий родился 4 ноября 1956 года в Тбилиси. Окончил Куйбышевский институт культуры. С 1986 года началась его карьера в стенах Тбилисского русского театра им. А.С. Грибоедова: сначала он был главным администратором театра, с 1991 года – помощником главного режиссера, с 1992 года – заместителем директора по зрителю, с 2004 года – директором-распорядителем. С 2005 года и по нынешнее время Свентицкий – генеральный директор театра.Николай Свентицкий — заслуженный деятель искусств РФ и Кавалер Ордена Дружбы. Награжден медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга". В 2012 году стал Лауреатом Русской премии: Специального приза "За вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской Федерации" — за многолетнюю культурно-просветительскую деятельность, углубление двусторонних культурных связей между Грузией и Россией, организацию и проведение ежегодного русско-грузинского поэтического фестиваля.В 2016 году Свентицкий удостоен специальной награды министерства культуры и охраны памятников Грузии "Жрец искусства". В этом же году Указом Президента РФ Свентицкий также был удостоен почетного звания Заслуженный артист Российской Федерации.В 2003 году он основал в Тбилиси Международный культурно-просветительский Союз "Русский клуб", президентом которого и является по сей день. При Союзе издается одноименный ежемесячный общественно-художественного журнал. С 2016 года Николай Свентицкий – Председатель Координационного Совета российских соотечественников Грузии (КСОРСГ).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20200920/Kogda-teatr---zhizn-direktor-Griboedovskogo-o-yubilee-pandemii-i-strasti-k-iskusstvu-249495106.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22888/09/228880979_439:56:1200:627_1920x0_80_0_0_a9b2183e72f54505697fca66d4a7532f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, россия, новости, грузия, николай свентицкий, грузино-российские отношения, новости из россии, александр калягин
Александр Калягин наградил Николая Свентицкого "Золотым знаком СТД России"
Свентицкий удостоен высшей награды Союза театральных деятелей РФ "За многолетнюю культурно-просветительскую деятельность и развитие двусторонних культурных связей между Грузией и Россией"
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik.
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин наградил
"Золотым знаком СТД России" генерального директора Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А.С. Грибоедова Николая Свентицкого.
Свентицкий удостоен высшей награды Союза театральных деятелей РФ "За многолетнюю культурно-просветительскую деятельность, развитие двусторонних культурных связей между Грузией и Россией, большой личный вклад в уставную деятельность СТД РФ, в частности, в работу с русскими театрами за рубежом".
Николай Николаевич Свентицкий родился 4 ноября 1956 года в Тбилиси. Окончил Куйбышевский институт культуры. С 1986 года началась его карьера в стенах Тбилисского русского театра им. А.С. Грибоедова: сначала он был главным администратором театра, с 1991 года – помощником главного режиссера, с 1992 года – заместителем директора по зрителю, с 2004 года – директором-распорядителем. С 2005 года и по нынешнее время Свентицкий – генеральный директор театра.
Николай Свентицкий — заслуженный деятель искусств РФ и Кавалер Ордена Дружбы. Награжден медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга". В 2012 году стал Лауреатом Русской премии: Специального приза "За вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской Федерации" — за многолетнюю культурно-просветительскую деятельность, углубление двусторонних культурных связей между Грузией и Россией, организацию и проведение ежегодного русско-грузинского поэтического фестиваля.
В 2016 году Свентицкий удостоен
специальной награды министерства культуры и охраны памятников Грузии "Жрец искусства". В этом же году Указом Президента РФ Свентицкий также был удостоен почетного звания
Заслуженный артист Российской Федерации.
В 2003 году он основал в Тбилиси Международный культурно-просветительский Союз "Русский клуб", президентом которого и является по сей день. При Союзе издается одноименный ежемесячный общественно-художественного журнал. С 2016 года Николай Свентицкий – Председатель Координационного Совета российских соотечественников Грузии (КСОРСГ).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.