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Александр Калягин наградил Николая Свентицкого "Золотым знаком СТД России"

Александр Калягин наградил Николая Свентицкого "Золотым знаком СТД России"

Свентицкий удостоен высшей награды Союза театральных деятелей РФ "За многолетнюю культурно-просветительскую деятельность и развитие двусторонних культурных... 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T17:33+0400

2021-10-29T17:33+0400

2021-10-29T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин наградил "Золотым знаком СТД России" генерального директора Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А.С. Грибоедова Николая Свентицкого.Николай Николаевич Свентицкий родился 4 ноября 1956 года в Тбилиси. Окончил Куйбышевский институт культуры. С 1986 года началась его карьера в стенах Тбилисского русского театра им. А.С. Грибоедова: сначала он был главным администратором театра, с 1991 года – помощником главного режиссера, с 1992 года – заместителем директора по зрителю, с 2004 года – директором-распорядителем. С 2005 года и по нынешнее время Свентицкий – генеральный директор театра.Николай Свентицкий — заслуженный деятель искусств РФ и Кавалер Ордена Дружбы. Награжден медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга". В 2012 году стал Лауреатом Русской премии: Специального приза "За вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской Федерации" — за многолетнюю культурно-просветительскую деятельность, углубление двусторонних культурных связей между Грузией и Россией, организацию и проведение ежегодного русско-грузинского поэтического фестиваля.В 2016 году Свентицкий удостоен специальной награды министерства культуры и охраны памятников Грузии "Жрец искусства". В этом же году Указом Президента РФ Свентицкий также был удостоен почетного звания Заслуженный артист Российской Федерации.В 2003 году он основал в Тбилиси Международный культурно-просветительский Союз "Русский клуб", президентом которого и является по сей день. При Союзе издается одноименный ежемесячный общественно-художественного журнал. С 2016 года Николай Свентицкий – Председатель Координационного Совета российских соотечественников Грузии (КСОРСГ).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20200920/Kogda-teatr---zhizn-direktor-Griboedovskogo-o-yubilee-pandemii-i-strasti-k-iskusstvu-249495106.html

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культура, россия, новости, грузия, николай свентицкий, грузино-российские отношения, новости из россии, александр калягин