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https://sputnik-georgia.ru/20211029/dlya-druzey-ne-suschestvuet-pregrad-malysh-i-pes-igrayut-v-myach-cherez-zabor--miloe-video-261584263.html
Для друзей не существует преград: малыш и пес играют в мяч через забор – милое видео
Для друзей не существует преград: малыш и пес играют в мяч через забор – милое видео
Домашние питомцы – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T10:41+0400
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Приятели хотят весело провести время вместе, и они добьются своей цели любой ценой.На кадрах видно, как мальчик, которому два года, стоит на заднем дворе перед забором и кидает через него теннисный мяч. Там его в прыжке ловит соседский золотистый ретривер по кличке Дозер, после чего встает на задние лапы и возвращает мяч на территорию мальчика. И все по новой.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, дети, видео с животными, вирусные видео

Для друзей не существует преград: малыш и пес играют в мяч через забор – милое видео

10:41 29.10.2021
CC0 / Pixabay / ლაბრადორ რეთრივერი
ლაბრადორ რეთრივერი - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
CC0 / Pixabay /
Домашние питомцы – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Приятели хотят весело провести время вместе, и они добьются своей цели любой ценой.
 
На кадрах видно, как мальчик, которому два года, стоит на заднем дворе перед забором и кидает через него теннисный мяч. Там его в прыжке ловит соседский золотистый ретривер по кличке Дозер, после чего встает на задние лапы и возвращает мяч на территорию мальчика. И все по новой.
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