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"Есть только – да или нет": дом-летопись одной из самых знаменитых грузинских семей

"Есть только – да или нет": дом-летопись одной из самых знаменитых грузинских семей

В рамках проекта "Прогулки по Тифлису" колумнист Sputnik Грузия рассказывает невероятную историю об одном семействе и доме, в стенах которого все строилось на... 29.10.2021, Sputnik Грузия

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В иных домах с тобой происходят странные вещи. Ты переступаешь порог, усаживаешься за старинный деревянный стол. Бросаешь взгляд на усыпанную фотографиями стену, потом переводишь взгляд на кресло у камина. Прислушиваешься к скрипу половиц, вдыхаешь аромат старой мебели, книг, вещей… И чувствуешь, как тени, застывшие в пространстве, точно, персонажи из сказки "Оловянный солдатик", вдруг начинают оживать и двигаться.Европеец и городской головаСемья журналиста, публициста и общественного деятеля Нико Николадзе переехала в этот дом в 1921-м году. И заняла почти весь третий этаж. В их распоряжении оказалось восемь комнат - для большой семьи в самый раз. Обычно, вырастая, дети разлетаются из отчего дома. А в это семейное гнездо, наоборот, почему-то все слетались. Видимо потому, что было свито оно с любовью.Самая знакомая и узнаваемая из фотографий - портрет Нико Николадзе. Он на ней чернобровый, молодой и красивый. Такой, каким и запомнился своим современникам в период учебы и работы в Швейцарии. Изначально он отправляется на учебу в Петербург. Но из-за участия в антиправительственных митингах был отчислен из университета. Там же, в Питере, он знакомится с мыслителем и писателем Николаем Чернышевским. Их недолгое (Чернышевского вскоре арестовывают и отправляют в ссылку) общение оказывает большое влияние на формирование его политических взглядов. Он активно печатается в различных изданиях. И через некоторое время отправляется для учебы в Париж. По прибытии в город грез, Нико поступает в Сорбонну. Учится, продолжает заниматься публицистикой, причем пишет на трех языках: грузинском, русском и французском. Общается с интересными людьми. В Европе получают особую популярность социалистические идеи, грядет французская революция. А через пару лет он направляется в Швейцарию. В Цюрихе он поступает в университет и в 1868 получает степень доктора права Цюрихского университета. Самый продуктивный период его жизни выпадает на то время, пока он руководит городом Поти.Николадзе был избран мэром города Поти 25 октября 1894-го года. Именно этому человеку Поти обязан своим масштабным развитием, которое пришлось на конец XIX - начало XX столетия. Первый генеральный план застройки города появился при Нико Николадзе. Схема планировки имела симметричный, упорядоченный характер. Мощеные улицы, мосты, аккуратные дома – это все с тех времен, когда Николадзе задумал построить город с европейским обликом. По инициативе же мэра города в центре Поти был построен Потийский кафедральный собор. И благодаря усилиям Николадзе был модернизирован также порт. Пропускная способность порта увеличилась в разы, что, конечно же, принесло доход городской казне. Помимо прочего, с именем Николадзе связано строительство первой в Закавказье железной дороги Тбилиси – Поти в 1867-1874 годах.Нико и ОликоНа стене висит большая картина - портрет супруги Нико Николадзе Ольги Гурамишвили. Олико, как называли ее в семейном кругу, была не из ветреных кокеток романтического века. То была девушка самостоятельная, смелая и решительная. А иначе как она смогла бы втайне от родителей, по паспорту подруги – сестры Николадзе, направиться на учебу в Европу. С будущей супругой Нико познакомился на корабле, направлявшемся в Константинополь. Олико была в числе подруг его сестры. Однако девушка была не одна, а с подругой Богумилой Земянской. И молодой человек увлекается сразу двумя девушками. И даже не может разобраться, кто же из подруг ему нравится больше. Уже будучи в Швейцарии, Нико сделал предложение Олико. Происходит это на берегу Женевского озера. Но Олико ответила ему, что приехала в Швейцарию в общем-то учиться и не выходить замуж. И остается в своих намерениях абсолютно искренна. Ольга поступает в университет, занимается общественной деятельностью, становится одной из самых активных участниц студенческого кружка "Угели". Задачей кружка было изучение европейского социального движения с целью популяризации его на Кавказе, развитие теории равноправия и эмансипации. Нико же женится на ее подруге Богумиле. Но от судьбы, как говорится, не уйдешь. Переписка с Ольгой у Нико после его женитьбы не то что прекращается, а, скорее наоборот, становится более интенсивной. Они рассказывают и доверяют друг другу очень многое и становятся самыми близкими друзьями. Ольга, узнав об этом, решает забрать Нину из приюта и воспитывать в семье. Впоследствии Нина выйдет замуж за грузинского литератора, юриста и политика Ивана Ивановича Зурабишвили. В 1924-м году Нина с мужем переезжает в Париж. Там у супругов рождается в браке трое сыновей: Арчил (1896 г.р.), Георгий (1898 г.р.), Леван (1906 г.р.). Дочь самого младшего из братьев - Саломе Зурабишвили является действующим президентом Грузии.Зизи и НикаВ браке Нико с Олико родилось трое детей: Русудан, Георгий и Тамрико. Судьба каждого из них, внесшего огромный вклад в грузинскую науку, заслуживает отдельного романа. Все они жили в этом доме, с женами, мужьями и детьми. Сегодня в некогда большом и шумном доме живет только невестка Русудан Николаевны, жена ее сына Зина.- Вот он, Ника, - показывает на снимок над камином его супруга Зинаида. У внука Нико Николадзе, названного так же в честь дедушки, глубокий, проникающий в душу взгляд.- Знаете, а я ведь две трети жизни была счастлива, - говорит Зина. И при этом смотрит куда-то вдаль, сквозь время. - Я была смелой, уверенной и любимой… - и, глубоко вздохнув, добавляет, - и сама безумно любила.Зинаида раскладывает передо мной старые фотографии. Со снимков на меня смотрит веселая, тоненькая девушка. Невероятно притягательная и женственная.- Я закончила вуз в Тбилиси и попала по распределению в какую-то тьмутаракань. Я отказалась от преподавания в такой глуши. И тогда мне дали самой выбрать город. У меня в Воронеже жил мамин брат, и я решила отправиться туда. Дядя как увидел меня на пороге дома, так и остолбенел. – Ты что тут делаешь? – спросил он.- Буду работать у вас, в институте, - отвечаю я ему. Тут он расхохотался и говорит:- У нас местные не могут устроиться, а ты из Тбилиси претендуешь на место.И как же он удивился, когда узнал, что меня приняли на работу. Жизнь начала устраиваться. Я вышла замуж на коллегу, математика. Приятный во всех отношениях человек, очень красивый. И даже какой-то слишком правильный. У нас родилась дочь Нина. Шло время, я продолжала работать в НИИ. А потом я вернулась домой, в Тбилиси, на курсы повышения квалификации. А это, кстати, мама, что меня выхлопотала, чтобы я их прошла в нашем университете, - улыбается Зина. – Она пришла в университет, где все меня знали и сердечно попросила за меня. Именно тогда мы и познакомились с Никой. Он читал нам лекции по термодинамике. Читал и все на меня посматривал. Он очень много курил. На каждой перемене устраивал перекуры. Курил и ходил взад и вперед по вестибюлю. Там мы с ним и познакомились. Ника, был знаете такой… - делает паузу Зина, - необыкновенный. Закончились курсы повышения квалификации, и подошло время отъезда. И мы почувствовали, что не хотим расставаться. Но в Воронеже у меня была семья, муж. И я уехала. Но с Никой у нас связь не прервалась. Мы продолжили переписываться. И раз его письмо попало к мужу. За этим последовало объяснение и разрыв отношений. Я вернулась с дочерью в Тбилиси. Ну а потом мы поженились. После того, как он женился, к нам толпами, приходили его друзья, знакомые. Всем было интересно узнать одно – кто такая эта избранница Ники, насколько она достойна этого удивительного человека. Ника был старше меня на 23 года. Но вы не представляете, насколько это интересный был человек. Я таких больше не встречала… А возраст не имеет значения, должна быть любовь. После его смерти меня приглашал во Францию его родственник. А я не смогла поехать, потому что каждый день перед работой ходила на кладбище к Нике. Мне нужно было с ним говорить, общаться… - голос у Зизи, как называли ее домашние, задрожал, и она замолчала. Я посмотрела на мою собеседницу, которой немало лет. И подумала о том, что любовь ее и по сей день жива. Почему-то вспомнилась фраза Сергея Довлатова: "У любви нет размеров. Есть только – да или нет".В этих стенах все строилось на любви, взаимоуважении и чуткости. Причем на любви не только друг к другу, но и к профессии, науке и своей стране. Возможно, поэтому каждому из представителей большой семьи удалось добиться всенародного признания и почета. Огромная библиотека, ценные документы, переписка, фотографии, личные вещи, - Зина бережет все это как зеницу ока. Надеется, что в этом пространстве, вобравшего в себя летопись трех поколений семьи Николадзе, наконец, откроется музей. И то, что его пока нет, мне - переступившей впервые порог этого удивительного дома, кажется досадным недоразумением.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, культура, аналитика, колумнисты, тбилиси, прогулки по тифлису