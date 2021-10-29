https://sputnik-georgia.ru/20211029/eto-budet-epichnyy-merch-ilon-mask-reshil-otkryt-vuz-s-neobychnym-nazvaniem-261601616.html

"Это будет эпичный мерч": Илон Маск решил открыть вуз с необычным названием

"Это будет эпичный мерч": Илон Маск решил открыть вуз с необычным названием

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Знаменитый американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск, который владеет долями в высокотехнологичных компаниях SpaceX и Tesla... 29.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Знаменитый американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск, который владеет долями в высокотехнологичных компаниях SpaceX и Tesla, заявил, что подумывает о создании университета в США с интересной аббревиатурой."Думаю открыть новый университет: Техасский Институт технологии и науки", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.Все бы ничего, да вот, по словам предпринимателя, вуз, название которого по-английски записывается как Texas Institute of Technology & Science, а в сокращенном варианте созвучно сленговому наименованию женской груди, просто обречен на "эпичный мерч", способный вызвать всеобщее восхищение.Идея Маска многим подписчиком понравилась. А кое-кто из фолловеров поинтересовался, есть ли у него финансы для реализации задуманного. На это Маск поспешил ответить коротко и ясно. "Конечно", - написал он.Любопытно, что Твит Маска уже набрал более 240 тысяч отметок "Мне нравится", а также свыше 24,5 тысячи комментариев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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