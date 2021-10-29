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Местные выборы в Грузии 2021
Уже 30 октября состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов. Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
https://sputnik-georgia.ru/20211029/gruzinskiy-mortal-kombat-ili-reshayuschaya-bitva-za-kresla-merov-261586696.html
Грузинский "Мортал Комбат", или Решающая битва за кресла мэров
Грузинский "Мортал Комбат", или Решающая битва за кресла мэров
Sputnik Грузия представил главных соперников в виде пародии на культовую бойцовскую игру "Мортал Комбат".
2021-10-29T12:43+0400
2021-10-29T12:43+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
выборы
второй тур местных выборов 2021 в грузии
михаил саакашвили
бидзина иванишвили
мультимедиа
инфографика
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Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".Sputnik Грузия представил главных соперников во втором туре выборов в органы местного самоуправления в виде пародии на культовую бойцовскую игру "Мортал Комбат". Так, в видео можно наглядно увидеть, кто претендует на кресло мэра в том или ином городе. Не забыли мы и о суперсиле, который наделены персонажи игры - здесь она представлена в виде создателей и покровителей этих политических сил - Бидзины Иванишвили и Михаила Саакашвили. Кто одолеет соперника и одержит победу в решающей схватке - решать в том числе и зрителю, от голоса которого зависит исход битвы.Второй тур выборов состоится 30 октября в пяти самоуправляемых городах, в том числе в Тбилиси, в 15 районах и в 24 избирательных округах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, выборы, второй тур местных выборов 2021 в грузии, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, мультимедиа, инфографика, видео

Грузинский "Мортал Комбат", или Решающая битва за кресла мэров

12:43 29.10.2021
Уже 30 октября в Грузии состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов.
Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
Sputnik Грузия представил главных соперников во втором туре выборов в органы местного самоуправления в виде пародии на культовую бойцовскую игру "Мортал Комбат".
Так, в видео можно наглядно увидеть, кто претендует на кресло мэра в том или ином городе. Не забыли мы и о суперсиле, который наделены персонажи игры - здесь она представлена в виде создателей и покровителей этих политических сил - Бидзины Иванишвили и Михаила Саакашвили.
Кто одолеет соперника и одержит победу в решающей схватке - решать в том числе и зрителю, от голоса которого зависит исход битвы.
Второй тур выборов состоится 30 октября в пяти самоуправляемых городах, в том числе в Тбилиси, в 15 районах и в 24 избирательных округах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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