https://sputnik-georgia.ru/20211029/gruzinskiy-mortal-kombat-ili-reshayuschaya-bitva-za-kresla-merov-261586696.html

Грузинский "Мортал Комбат", или Решающая битва за кресла мэров

Грузинский "Мортал Комбат", или Решающая битва за кресла мэров

Sputnik Грузия представил главных соперников в виде пародии на культовую бойцовскую игру "Мортал Комбат".

2021-10-29T12:43+0400

2021-10-29T12:43+0400

2021-10-29T12:43+0400

местные выборы в грузии 2021

грузия

выборы

второй тур местных выборов 2021 в грузии

михаил саакашвили

бидзина иванишвили

мультимедиа

инфографика

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Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".Sputnik Грузия представил главных соперников во втором туре выборов в органы местного самоуправления в виде пародии на культовую бойцовскую игру "Мортал Комбат". Так, в видео можно наглядно увидеть, кто претендует на кресло мэра в том или ином городе. Не забыли мы и о суперсиле, который наделены персонажи игры - здесь она представлена в виде создателей и покровителей этих политических сил - Бидзины Иванишвили и Михаила Саакашвили. Кто одолеет соперника и одержит победу в решающей схватке - решать в том числе и зрителю, от голоса которого зависит исход битвы.Второй тур выборов состоится 30 октября в пяти самоуправляемых городах, в том числе в Тбилиси, в 15 районах и в 24 избирательных округах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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