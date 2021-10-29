https://sputnik-georgia.ru/20211029/kak-proshla-vstrecha-aleksandra-lukashenko-i-igorya-krasnova--video-261593487.html

Как прошла встреча Александра Лукашенко и Игоря Краснова – видео

Как прошла встреча Александра Лукашенко и Игоря Краснова – видео

Встреча Генпрокурора России Игоря Краснова и президента Беларуси Александра Лукашенко прошла в Минске. Смотрите в видео, какие темы обсудили во Дворце... 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T14:02+0400

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Генпрокурор России Игорь Краснов в четверг встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает Sputnik БеларусьНа встрече с Генеральным прокурором Лукашенко отреагировал на продолжающуюся милитаризацию вдоль западных границ Беларуси. Кроме того, глава государства попросил российскую сторону подключиться к работе по расследованию фактов геноцида в годы Великой Отечественной войны.В свою очередь Игорь Краснов поблагодарил Лукашенко за возможность встречи. Он отметил, что таких отношений с белорусскими коллегами, которые сейчас есть, у российской прокуратуры нет ни с одной прокуратурой мира. Краснов добавил, что каждый год "сверяет часы" с генеральным прокурором Беларуси.

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видео, мультимедиа, беларусь, минск, александр лукашенко, видео