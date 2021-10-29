https://sputnik-georgia.ru/20211029/kakaya-kakaya-volna--261585367.html

Какая-какая волна?

Какая-какая волна?

В Грузии окончательно запутались, какая по счету волна распространения коронавируса "накрыла" страну 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T12:01+0400

2021-10-29T12:01+0400

2021-10-29T12:01+0400

пятая волна

новости

грузия

мультимедиа

карикатуры

коронавирус covid-19

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Грузинские министры и эпидемиологи, по всей видимости, считают по-разному. Сначала эпидемиологи заявили, что Грузия переживает пятую волну коронавируса, а после глава Минздрава и ее заместили уточнили, что страна еще не вышла из фазы четвертой волны. Все бы ничего, но эта пластинка повторилась не раз.И вот сейчас жители Грузии окончательно запутались, какая же по счету волна распространения коронавируса "накрыла" страну.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, мультимедиа, карикатуры, коронавирус covid-19, инфографика