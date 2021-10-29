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Какая-какая волна?
Какая-какая волна?
В Грузии окончательно запутались, какая по счету волна распространения коронавируса "накрыла" страну 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T12:01+0400
2021-10-29T12:01+0400
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Грузинские министры и эпидемиологи, по всей видимости, считают по-разному. Сначала эпидемиологи заявили, что Грузия переживает пятую волну коронавируса, а после глава Минздрава и ее заместили уточнили, что страна еще не вышла из фазы четвертой волны. Все бы ничего, но эта пластинка повторилась не раз.И вот сейчас жители Грузии окончательно запутались, какая же по счету волна распространения коронавируса "накрыла" страну.
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новости, грузия, мультимедиа, карикатуры, коронавирус covid-19, инфографика

Какая-какая волна?

12:01 29.10.2021
В Грузии окончательно запутались, какая по счету волна распространения коронавируса "накрыла" страну
Грузинские министры и эпидемиологи, по всей видимости, считают по-разному. Сначала эпидемиологи заявили, что Грузия переживает пятую волну коронавируса, а после глава Минздрава и ее заместили уточнили, что страна еще не вышла из фазы четвертой волны. Все бы ничего, но эта пластинка повторилась не раз.

И вот сейчас жители Грузии окончательно запутались, какая же по счету волна распространения коронавируса "накрыла" страну.
Какая-какая волна? Коронавирус в Грузии - карикатура - Sputnik Грузия
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