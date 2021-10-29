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Какая-какая волна?
Какая-какая волна?
В Грузии окончательно запутались, какая по счету волна распространения коронавируса "накрыла" страну 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T12:01+0400
2021-10-29T12:01+0400
2021-10-29T12:01+0400
пятая волна
новости
грузия
мультимедиа
карикатуры
коронавирус covid-19
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Грузинские министры и эпидемиологи, по всей видимости, считают по-разному. Сначала эпидемиологи заявили, что Грузия переживает пятую волну коронавируса, а после глава Минздрава и ее заместили уточнили, что страна еще не вышла из фазы четвертой волны. Все бы ничего, но эта пластинка повторилась не раз.И вот сейчас жители Грузии окончательно запутались, какая же по счету волна распространения коронавируса "накрыла" страну.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, мультимедиа, карикатуры, коронавирус covid-19, инфографика
Какая-какая волна?
В Грузии окончательно запутались, какая по счету волна распространения коронавируса "накрыла" страну
Грузинские министры и эпидемиологи, по всей видимости, считают по-разному. Сначала эпидемиологи заявили, что Грузия переживает пятую волну коронавируса, а после глава Минздрава и ее заместили уточнили, что страна еще не вышла из фазы четвертой волны. Все бы ничего, но эта пластинка повторилась не раз.
И вот сейчас жители Грузии окончательно запутались, какая же по счету волна распространения коронавируса "накрыла" страну.