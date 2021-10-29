https://sputnik-georgia.ru/20211029/khokhloma-v-kosmose-raketa-soyuz-vyvela-progress-ms-18-na-orbitu---video-261590852.html

Хохлома в космосе: ракета "Союз" вывела "Прогресс МС-18" на орбиту - видео

Хохлома в космосе: ракета "Союз" вывела "Прогресс МС-18" на орбиту - видео

Ракета "Союз" вывела на орбиту Земли грузовой корабль "Прогресс МС-18". Смотрите в видео, как прошел запуск носителя с космодрома Байконур 29.10.2021, Sputnik Грузия

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Стартовавший с космодрома "Союз 2.1а" расписан узорами под хохлому – его украсили в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Ракета-носитель доставила на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18". На нем груз для экипажа МКС: топливо, питьевая вода, сжатый воздух, а также свежие продукты и многое другое.

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