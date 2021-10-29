https://sputnik-georgia.ru/20211029/khokhloma-v-kosmose-raketa-soyuz-vyvela-progress-ms-18-na-orbitu---video-261590852.html
Хохлома в космосе: ракета "Союз" вывела "Прогресс МС-18" на орбиту - видео
Хохлома в космосе: ракета "Союз" вывела "Прогресс МС-18" на орбиту - видео
Ракета "Союз" вывела на орбиту Земли грузовой корабль "Прогресс МС-18". Смотрите в видео, как прошел запуск носителя с космодрома Байконур 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T18:01+0400
2021-10-29T18:01+0400
2021-10-29T18:14+0400
роскосмос
байконур
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1d/261590150_0:73:1674:1015_1920x0_80_0_0_9c1c43318633ec36e06b323419f674df.png
Стартовавший с космодрома "Союз 2.1а" расписан узорами под хохлому – его украсили в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Ракета-носитель доставила на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18". На нем груз для экипажа МКС: топливо, питьевая вода, сжатый воздух, а также свежие продукты и многое другое.
байконур
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1d/261590150_113:0:1561:1086_1920x0_80_0_0_0e61fa2892c261ba479a735d7d9a9137.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
роскосмос, байконур, видео, видео, мультимедиа
Хохлома в космосе: ракета "Союз" вывела "Прогресс МС-18" на орбиту - видео
18:01 29.10.2021 (обновлено: 18:14 29.10.2021)
Ракета "Союз" вывела на орбиту Земли грузовой корабль "Прогресс МС-18". Смотрите в видео, как прошел запуск носителя с космодрома Байконур
Стартовавший с космодрома "Союз 2.1а" расписан узорами под хохлому – его украсили в честь 800-летия Нижнего Новгорода.
Ракета-носитель доставила на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18". На нем груз для экипажа МКС: топливо, питьевая вода, сжатый воздух, а также свежие продукты и многое другое.