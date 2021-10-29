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https://sputnik-georgia.ru/20211029/kovid-pasporta-armenii-priznany-evrosoyuzom-261580711.html
Ковид-паспорта Армении признаны Евросоюзом
Ковид-паспорта Армении признаны Евросоюзом
Армения и Великобритания обязались принимать пассажиров, которые будут иметь ковид-сертификаты, выданные ЕС 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Европейский Союз признал совместные паспорта Армении и Великобритании, говорится в информации на сайте Европейской комиссии.В результате, как отмечается в документе, обе страны присоединятся к системе ЕС и выданные ими сертификаты будут приниматься в ЕС таким же образом, как и в случае сертификатов, выданных ЕС. "В то же время Армения и Великобритания договорились принимать пассажиров, которые будут иметь ковид-сертификаты, выданные Европейским союзом", - говорится в заявлении. Решение Еврокомиссии вступит в силу 29 октября. На сегодняшний день ЕС признает ковид-сертификаты, выданные в общей сложности 45 странами. В их число пока не входит Грузия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, евросоюз, армения, коронавирус covid-19

Ковид-паспорта Армении признаны Евросоюзом

08:01 29.10.2021 (обновлено: 09:54 29.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЗдание Еврокомиссии
Здание Еврокомиссии - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Армения и Великобритания обязались принимать пассажиров, которые будут иметь ковид-сертификаты, выданные ЕС
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Европейский Союз признал совместные паспорта Армении и Великобритании, говорится в информации на сайте Европейской комиссии.

"Европейская комиссия приняла два решения об уравновешивании ковид-сертификатов, выданных Арменией и Великобританией, с цифровыми ковид-сертификатами, выданными странами Евросоюза", - говорится в сообщении.

В результате, как отмечается в документе, обе страны присоединятся к системе ЕС и выданные ими сертификаты будут приниматься в ЕС таким же образом, как и в случае сертификатов, выданных ЕС.
"В то же время Армения и Великобритания договорились принимать пассажиров, которые будут иметь ковид-сертификаты, выданные Европейским союзом", - говорится в заявлении.
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Решение Еврокомиссии вступит в силу 29 октября. На сегодняшний день ЕС признает ковид-сертификаты, выданные в общей сложности 45 странами. В их число пока не входит Грузия.
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