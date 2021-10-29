https://sputnik-georgia.ru/20211029/kovid-pasporta-armenii-priznany-evrosoyuzom-261580711.html

Ковид-паспорта Армении признаны Евросоюзом

Ковид-паспорта Армении признаны Евросоюзом

Армения и Великобритания обязались принимать пассажиров, которые будут иметь ковид-сертификаты, выданные ЕС 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T08:01+0400

2021-10-29T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Европейский Союз признал совместные паспорта Армении и Великобритании, говорится в информации на сайте Европейской комиссии.В результате, как отмечается в документе, обе страны присоединятся к системе ЕС и выданные ими сертификаты будут приниматься в ЕС таким же образом, как и в случае сертификатов, выданных ЕС. "В то же время Армения и Великобритания договорились принимать пассажиров, которые будут иметь ковид-сертификаты, выданные Европейским союзом", - говорится в заявлении. Решение Еврокомиссии вступит в силу 29 октября. На сегодняшний день ЕС признает ковид-сертификаты, выданные в общей сложности 45 странами. В их число пока не входит Грузия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210525/Azerbaydzhan-vvodit-kovid-pasporta-251834180.html

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