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Ковид-паспорта Армении признаны Евросоюзом
Ковид-паспорта Армении признаны Евросоюзом
Армения и Великобритания обязались принимать пассажиров, которые будут иметь ковид-сертификаты, выданные ЕС 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T08:01+0400
2021-10-29T08:01+0400
2021-10-29T09:54+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Европейский Союз признал совместные паспорта Армении и Великобритании, говорится в информации на сайте Европейской комиссии.В результате, как отмечается в документе, обе страны присоединятся к системе ЕС и выданные ими сертификаты будут приниматься в ЕС таким же образом, как и в случае сертификатов, выданных ЕС. "В то же время Армения и Великобритания договорились принимать пассажиров, которые будут иметь ковид-сертификаты, выданные Европейским союзом", - говорится в заявлении. Решение Еврокомиссии вступит в силу 29 октября. На сегодняшний день ЕС признает ковид-сертификаты, выданные в общей сложности 45 странами. В их число пока не входит Грузия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, евросоюз, армения, коронавирус covid-19
Ковид-паспорта Армении признаны Евросоюзом
08:01 29.10.2021 (обновлено: 09:54 29.10.2021)
Армения и Великобритания обязались принимать пассажиров, которые будут иметь ковид-сертификаты, выданные ЕС
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik.
Европейский Союз признал совместные паспорта Армении и Великобритании, говорится в информации на сайте
Европейской комиссии.
"Европейская комиссия приняла два решения об уравновешивании ковид-сертификатов, выданных Арменией и Великобританией, с цифровыми ковид-сертификатами, выданными странами Евросоюза", - говорится в сообщении.
В результате, как отмечается в документе, обе страны присоединятся к системе ЕС и выданные ими сертификаты будут приниматься в ЕС таким же образом, как и в случае сертификатов, выданных ЕС.
"В то же время Армения и Великобритания договорились принимать пассажиров, которые будут иметь ковид-сертификаты, выданные Европейским союзом", - говорится в заявлении.
Решение Еврокомиссии вступит в силу 29 октября. На сегодняшний день ЕС признает ковид-сертификаты, выданные в общей сложности 45 странами. В их число пока не входит Грузия.
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