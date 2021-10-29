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Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом: в семье футболиста вновь будет двойня
Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом: в семье футболиста вновь будет двойня
Звезда футбола опубликовал трогательную фотографию с возлюбленной - в руках он держит снимок УЗИ с изображением двух плодов 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T10:07+0400
2021-10-29T10:07+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Знаменитый португальский нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил фанатам радостную новость - его девушка Джорджина Родригес ждет двойню.Звезда футбола опубликовал фотографию, где он лежит с Родригес в кровати и держит в руках снимок УЗИ."Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви - мы не можем дождаться встречи с вами", - написал Роналду в Instagram.Криштину Роналду 36 лет, он является отцом четверых детей. Криштиану-младший родился в 2010 году, близнецы Ева и Матео появились на свет в 2017 году при помощи суррогатного материнства, а Алана Мартина, родившаяся в том же 2017 году, стала первым совместным ребенком португальца и Родригес.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, спорт, новости, в мире, криштиану роналду
Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом: в семье футболиста вновь будет двойня
Звезда футбола опубликовал трогательную фотографию с возлюбленной - в руках он держит снимок УЗИ с изображением двух плодов
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Знаменитый португальский нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил фанатам радостную новость - его девушка Джорджина Родригес ждет двойню.
Звезда футбола опубликовал фотографию, где он лежит с Родригес в кровати и держит в руках снимок УЗИ.
"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви - мы не можем дождаться встречи с вами", - написал Роналду в Instagram.
Криштину Роналду 36 лет, он является отцом четверых детей. Криштиану-младший родился в 2010 году, близнецы Ева и Матео появились на свет в 2017 году при помощи суррогатного материнства, а Алана Мартина, родившаяся в том же 2017 году, стала первым совместным ребенком португальца и Родригес.
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