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Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом: в семье футболиста вновь будет двойня
Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом: в семье футболиста вновь будет двойня
Звезда футбола опубликовал трогательную фотографию с возлюбленной - в руках он держит снимок УЗИ с изображением двух плодов 29.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Знаменитый португальский нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил фанатам радостную новость - его девушка Джорджина Родригес ждет двойню.Звезда футбола опубликовал фотографию, где он лежит с Родригес в кровати и держит в руках снимок УЗИ."Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви - мы не можем дождаться встречи с вами", - написал Роналду в Instagram.Криштину Роналду 36 лет, он является отцом четверых детей. Криштиану-младший родился в 2010 году, близнецы Ева и Матео появились на свет в 2017 году при помощи суррогатного материнства, а Алана Мартина, родившаяся в том же 2017 году, стала первым совместным ребенком португальца и Родригес.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, спорт, новости, в мире, криштиану роналду

Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом: в семье футболиста вновь будет двойня

10:07 29.10.2021
© photo: Sputnik / Nina Zotina / Перейти в фотобанкФутбол. ЧМ-2018. Криштиану Роналду (Португалия)
Футбол. ЧМ-2018. Криштиану Роналду (Португалия) - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© photo: Sputnik / Nina Zotina
/
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Звезда футбола опубликовал трогательную фотографию с возлюбленной - в руках он держит снимок УЗИ с изображением двух плодов
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Знаменитый португальский нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил фанатам радостную новость - его девушка Джорджина Родригес ждет двойню.
Звезда футбола опубликовал фотографию, где он лежит с Родригес в кровати и держит в руках снимок УЗИ.
"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви - мы не можем дождаться встречи с вами", - написал Роналду в Instagram.
Криштину Роналду 36 лет, он является отцом четверых детей. Криштиану-младший родился в 2010 году, близнецы Ева и Матео появились на свет в 2017 году при помощи суррогатного материнства, а Алана Мартина, родившаяся в том же 2017 году, стала первым совместным ребенком португальца и Родригес.
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