https://sputnik-georgia.ru/20211029/krishtianu-ronaldu-v-pyatyy-raz-stanet-ottsom-v-seme-futbolista-vnov-budet-dvoynya-261581138.html

Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом: в семье футболиста вновь будет двойня

Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом: в семье футболиста вновь будет двойня

Звезда футбола опубликовал трогательную фотографию с возлюбленной - в руках он держит снимок УЗИ с изображением двух плодов 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T10:07+0400

2021-10-29T10:07+0400

2021-10-29T10:07+0400

общество

спорт

новости

в мире

криштиану роналду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24092/56/240925603_0:0:2293:1290_1920x0_80_0_0_352a3ecd0ad68a70a42a20570c5d4b6c.jpg

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Знаменитый португальский нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил фанатам радостную новость - его девушка Джорджина Родригес ждет двойню.Звезда футбола опубликовал фотографию, где он лежит с Родригес в кровати и держит в руках снимок УЗИ."Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви - мы не можем дождаться встречи с вами", - написал Роналду в Instagram.Криштину Роналду 36 лет, он является отцом четверых детей. Криштиану-младший родился в 2010 году, близнецы Ева и Матео появились на свет в 2017 году при помощи суррогатного материнства, а Алана Мартина, родившаяся в том же 2017 году, стала первым совместным ребенком португальца и Родригес.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, спорт, новости, в мире, криштиану роналду