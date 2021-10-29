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https://sputnik-georgia.ru/20211029/mezhdunarodnyy-festival-animatsii-tiaf-proydet-v-tbilisi-261600653.html
Международный фестиваль анимации TIAF пройдет в Тбилиси
Международный фестиваль анимации TIAF пройдет в Тбилиси
С целью популяризации фестиваля организаторы приняли решение сделать посещение всех сеансов бесплатным 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T16:29+0400
2021-10-29T16:29+0400
культура
новости
грузия
тбилиси
грузинское кино
фестиваль
анимация
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Международный фестиваль анимации TIAF пройдет в Тбилиси с 30 октября по 2 ноября, говорится в сообщении организаторов в Facebook.Цель фестиваля — ознакомить широкую аудиторию с новинками мира анимации, с техническим прогрессом в искусстве видео и аудио, а также популяризация анимационного искусства и содействие его развитию в стране.В качестве главного приза победители получат статуэтку в виде Дэви – сверхъестественного существа из грузинской мифологии.Откроет фестиваль французский фильм Флоранса Миаля "Переправа" (La traversée). По сюжету картины, Киона и Адриэль потеряли своих родителей, когда бежали из разоряемой в ночи деревни. Теперь, чтобы спастись от преследователей, дети пытаются пересечь целый континент вместе с другими такими же мигрантами. И они сделают все, чтобы жить свободными людьми в новом мире.Что касается главной целевой аудитории фестиваля, то это молодежь и подростки, поэтому в программу мероприятия включены просветительские и развлекательные мероприятия. В рамках TIAF запланированы тематические мастер-классы, кинопоказы, встречи с авторами фильмов и выставки.На фестивале будут представлены различные программы. Среди них "Юношеская программа 12+", категория "Фильмы для взрослых", конкурсная программа студенческих фильмов, документальной анимации и другое.Показы будут проходить в кинотеатре "Амирани", по адресу - улица Костава, 36. Посещение всех сеансов свободное. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, грузинское кино, фестиваль, анимация

Международный фестиваль анимации TIAF пройдет в Тбилиси

16:29 29.10.2021
© photo: courtesy of Georgian National Film CenterГрузинский анимационный фильм "Закат"
Грузинский анимационный фильм Закат - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© photo: courtesy of Georgian National Film Center
С целью популяризации фестиваля организаторы приняли решение сделать посещение всех сеансов бесплатным
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Международный фестиваль анимации TIAF пройдет в Тбилиси с 30 октября по 2 ноября, говорится в сообщении организаторов в Facebook.
Цель фестиваля — ознакомить широкую аудиторию с новинками мира анимации, с техническим прогрессом в искусстве видео и аудио, а также популяризация анимационного искусства и содействие его развитию в стране.
В качестве главного приза победители получат статуэтку в виде Дэви – сверхъестественного существа из грузинской мифологии.
Откроет фестиваль французский фильм Флоранса Миаля "Переправа" (La traversée). По сюжету картины, Киона и Адриэль потеряли своих родителей, когда бежали из разоряемой в ночи деревни. Теперь, чтобы спастись от преследователей, дети пытаются пересечь целый континент вместе с другими такими же мигрантами. И они сделают все, чтобы жить свободными людьми в новом мире.
Что касается главной целевой аудитории фестиваля, то это молодежь и подростки, поэтому в программу мероприятия включены просветительские и развлекательные мероприятия. В рамках TIAF запланированы тематические мастер-классы, кинопоказы, встречи с авторами фильмов и выставки.
На фестивале будут представлены различные программы. Среди них "Юношеская программа 12+", категория "Фильмы для взрослых", конкурсная программа студенческих фильмов, документальной анимации и другое.
Показы будут проходить в кинотеатре "Амирани", по адресу - улица Костава, 36. Посещение всех сеансов свободное.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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