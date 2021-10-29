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https://sputnik-georgia.ru/20211029/ministr-ekonomiki-lichno-poblagodarila-sotrudnikov-rustavskogo-azota-za-ikh-rabotu-261611164.html
Министр экономики лично поблагодарила сотрудников "Руставского Азота" за их работу
Министр экономики лично поблагодарила сотрудников "Руставского Азота" за их работу
На сегодняшний день важным является улучшение условий для работников завода и их заработной платы, заявила министр 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T23:31+0400
2021-10-29T23:45+0400
экономика
новости
грузия
ао "руставский азот"
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии лично поблагодарила сотрудников руставского предприятия "Азот" за их работу по производству медицинского кислорода и наградила их дипломами, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.Предприятие по производству минеральных удобрений и индустриальных химикатов "Азот" в городе Рустави на сегодняшний одно из самых крупных предприятий в Грузии. Всего на предприятии работают более 2 тысяч сотрудников, 99% из которых жители города Рустави.Одним из продуктов, производимым "Азотом", является медицинский кислород. Его производство стало особенно актуальным в период пандемии коронавируса, и благодаря внутреннему производству удалось частично удовлетворить потребности страны.Министр посетила цеха и отметила, что на сегодняшний день важным является улучшение условий для работников завода и их заработной платы. По данным Минэкономики в этом году зарплата работников завода в среднем увеличилась на 25%.Также Турнава отметила и перспективы улучшения условий труда. Так в одном из цехов уже появился специальный подъемник для сырья, который позволил освободить грузчиков от поднятия тяжелых мешков вручную."Руставский азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений. Продукция предприятия реализуется как на грузинском рынке, так и за рубежом. Завод, который специализируется на выпуске минеральных удобрений, является единственным производителем аммиачной селитры на Южном Кавказе.Весной 2021 года на заводе была крупная забастовка. Работники завода требовали повышения зарплат и улучшения условий работы. После долгих переговоров им удалось договорится с руководством о повышении зарплат.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, ао "руставский азот", натия турнава

Министр экономики лично поблагодарила сотрудников "Руставского Азота" за их работу

23:31 29.10.2021 (обновлено: 23:45 29.10.2021)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaНатия Турнава на "Руставском Азоте"
Натия Турнава на Руставском Азоте - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
На сегодняшний день важным является улучшение условий для работников завода и их заработной платы, заявила министр
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии лично поблагодарила сотрудников руставского предприятия "Азот" за их работу по производству медицинского кислорода и наградила их дипломами, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.
Предприятие по производству минеральных удобрений и индустриальных химикатов "Азот" в городе Рустави на сегодняшний одно из самых крупных предприятий в Грузии. Всего на предприятии работают более 2 тысяч сотрудников, 99% из которых жители города Рустави.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики и устойчивого развития Грузии Натич Турнава наградила сотрудников руставского предприятия "Азот" дипломами
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натич Турнава наградила сотрудников руставского предприятия Азот дипломами - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натич Турнава наградила сотрудников руставского предприятия "Азот" дипломами
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Одним из продуктов, производимым "Азотом", является медицинский кислород. Его производство стало особенно актуальным в период пандемии коронавируса, и благодаря внутреннему производству удалось частично удовлетворить потребности страны.
Министр посетила цеха и отметила, что на сегодняшний день важным является улучшение условий для работников завода и их заработной платы. По данным Минэкономики в этом году зарплата работников завода в среднем увеличилась на 25%.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaЦех на "Руставском Азоте"
Цех на Руставском Азоте - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
Цех на "Руставском Азоте"
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Также Турнава отметила и перспективы улучшения условий труда. Так в одном из цехов уже появился специальный подъемник для сырья, который позволил освободить грузчиков от поднятия тяжелых мешков вручную.
"Руставский азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений. Продукция предприятия реализуется как на грузинском рынке, так и за рубежом. Завод, который специализируется на выпуске минеральных удобрений, является единственным производителем аммиачной селитры на Южном Кавказе.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaЦех на "Руставском Азоте"
Цех на Руставском Азоте - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
Цех на "Руставском Азоте"
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Весной 2021 года на заводе была крупная забастовка. Работники завода требовали повышения зарплат и улучшения условий работы. После долгих переговоров им удалось договорится с руководством о повышении зарплат.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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