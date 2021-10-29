https://sputnik-georgia.ru/20211029/ministr-ekonomiki-lichno-poblagodarila-sotrudnikov-rustavskogo-azota-za-ikh-rabotu-261611164.html

Министр экономики лично поблагодарила сотрудников "Руставского Азота" за их работу

Министр экономики лично поблагодарила сотрудников "Руставского Азота" за их работу

На сегодняшний день важным является улучшение условий для работников завода и их заработной платы, заявила министр 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T23:31+0400

2021-10-29T23:31+0400

2021-10-29T23:45+0400

экономика

новости

грузия

ао "руставский азот"

натия турнава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1d/261611047_0:0:2003:1128_1920x0_80_0_0_840968cc99724a27984aaef239ef8f86.jpg

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии лично поблагодарила сотрудников руставского предприятия "Азот" за их работу по производству медицинского кислорода и наградила их дипломами, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.Предприятие по производству минеральных удобрений и индустриальных химикатов "Азот" в городе Рустави на сегодняшний одно из самых крупных предприятий в Грузии. Всего на предприятии работают более 2 тысяч сотрудников, 99% из которых жители города Рустави.Одним из продуктов, производимым "Азотом", является медицинский кислород. Его производство стало особенно актуальным в период пандемии коронавируса, и благодаря внутреннему производству удалось частично удовлетворить потребности страны.Министр посетила цеха и отметила, что на сегодняшний день важным является улучшение условий для работников завода и их заработной платы. По данным Минэкономики в этом году зарплата работников завода в среднем увеличилась на 25%.Также Турнава отметила и перспективы улучшения условий труда. Так в одном из цехов уже появился специальный подъемник для сырья, который позволил освободить грузчиков от поднятия тяжелых мешков вручную."Руставский азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений. Продукция предприятия реализуется как на грузинском рынке, так и за рубежом. Завод, который специализируется на выпуске минеральных удобрений, является единственным производителем аммиачной селитры на Южном Кавказе.Весной 2021 года на заводе была крупная забастовка. Работники завода требовали повышения зарплат и улучшения условий работы. После долгих переговоров им удалось договорится с руководством о повышении зарплат.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, ао "руставский азот", натия турнава