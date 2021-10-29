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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
Уже 30 октября состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов. Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
https://sputnik-georgia.ru/20211029/nikakikh-vrachey-i-nikakikh-analizov---komu-vruchaet-svoyu-sudbu-saakashvili-261593224.html
"Никаких врачей и никаких анализов" - кому вручает свою судьбу Саакашвили
"Никаких врачей и никаких анализов" - кому вручает свою судьбу Саакашвили
В послании, переданном экс-президентом Грузии из тюрьмы, он призывает всех идти на выборы 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T14:19+0400
2021-10-29T14:19+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
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грузия
местные выборы
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили за день до выборов в органы местного самоуправления заявил об отказе от сотрудничества с консилиум врачей, медицинской помощи и любых лекарств, облегчающих ему голодовку.Его обращение к народу у руставской тюрьмы №12, где Саакашвили отбывает наказание, зачитал его адвокат Георгий Гелхаури.По словам Саакашвили, он с риском для жизни вернулся в Грузии потому, что видел, как "страна окончательно идет к тоталитаризму и к опустошению от грузин"."Мы должны постараться остановить это на этих выборах и повернуть все вспять... Завтра второй тур, и он является решающий для грузинской демократии, для нашего будущего и моей жизни ", - говорится в послании экс-президента.Саакашвили вверил свою судьбу народу, заявив, что его жизнь "полностью зависит от завтрашнего решения каждого".Экс-президент также просит завтра вечером вновь собраться у избирательных участков, чтобы вместе "защитить голоса".Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, местные выборы, возвращение и арест саакашвили

"Никаких врачей и никаких анализов" - кому вручает свою судьбу Саакашвили

14:19 29.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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В послании, переданном экс-президентом Грузии из тюрьмы, он призывает всех идти на выборы
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили за день до выборов в органы местного самоуправления заявил об отказе от сотрудничества с консилиум врачей, медицинской помощи и любых лекарств, облегчающих ему голодовку.
Его обращение к народу у руставской тюрьмы №12, где Саакашвили отбывает наказание, зачитал его адвокат Георгий Гелхаури.

"Как вы знаете, до этого времени я сотрудничал с назначенным правительством медицинским консилиумом с единственной целью - до дня выборов сохранить минимальную работоспособность и способность мыслить. Сегодня я завершаю это сотрудничество... С сегодняшнего дня не буду принимать облегчающее голодовку лечение и не буду сдавать анализы", - пишет президент.

По словам Саакашвили, он с риском для жизни вернулся в Грузии потому, что видел, как "страна окончательно идет к тоталитаризму и к опустошению от грузин".
"Мы должны постараться остановить это на этих выборах и повернуть все вспять... Завтра второй тур, и он является решающий для грузинской демократии, для нашего будущего и моей жизни ", - говорится в послании экс-президента.
Саакашвили вверил свою судьбу народу, заявив, что его жизнь "полностью зависит от завтрашнего решения каждого".
Экс-президент также просит завтра вечером вновь собраться у избирательных участков, чтобы вместе "защитить голоса".

"Сейчас и судьба Грузии, и моя в ваших руках. Я глубоко верю в победу и вместе с победой в примирение и объединение, заживление ран и совместный прогресс и успех людей с разными взглядами", - написал Саакашвили.

Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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