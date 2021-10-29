Местные выборы в Грузии 2021
Уже 30 октября состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов. Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
"Никаких врачей и никаких анализов" - кому вручает свою судьбу Саакашвили
© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили
© photo: Sputnik / Stringer/
В послании, переданном экс-президентом Грузии из тюрьмы, он призывает всех идти на выборы
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили за день до выборов в органы местного самоуправления заявил об отказе от сотрудничества с консилиум врачей, медицинской помощи и любых лекарств, облегчающих ему голодовку.
Его обращение к народу у руставской тюрьмы №12, где Саакашвили отбывает наказание, зачитал его адвокат Георгий Гелхаури.
"Как вы знаете, до этого времени я сотрудничал с назначенным правительством медицинским консилиумом с единственной целью - до дня выборов сохранить минимальную работоспособность и способность мыслить. Сегодня я завершаю это сотрудничество... С сегодняшнего дня не буду принимать облегчающее голодовку лечение и не буду сдавать анализы", - пишет президент.
По словам Саакашвили, он с риском для жизни вернулся в Грузии потому, что видел, как "страна окончательно идет к тоталитаризму и к опустошению от грузин".
"Мы должны постараться остановить это на этих выборах и повернуть все вспять... Завтра второй тур, и он является решающий для грузинской демократии, для нашего будущего и моей жизни ", - говорится в послании экс-президента.
Саакашвили вверил свою судьбу народу, заявив, что его жизнь "полностью зависит от завтрашнего решения каждого".
Экс-президент также просит завтра вечером вновь собраться у избирательных участков, чтобы вместе "защитить голоса".
"Сейчас и судьба Грузии, и моя в ваших руках. Я глубоко верю в победу и вместе с победой в примирение и объединение, заживление ран и совместный прогресс и успех людей с разными взглядами", - написал Саакашвили.
Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.
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