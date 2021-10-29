https://sputnik-georgia.ru/20211029/nikakikh-vrachey-i-nikakikh-analizov---komu-vruchaet-svoyu-sudbu-saakashvili-261593224.html

"Никаких врачей и никаких анализов" - кому вручает свою судьбу Саакашвили

"Никаких врачей и никаких анализов" - кому вручает свою судьбу Саакашвили

В послании, переданном экс-президентом Грузии из тюрьмы, он призывает всех идти на выборы 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T14:19+0400

2021-10-29T14:19+0400

2021-10-29T14:19+0400

местные выборы в грузии 2021

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили за день до выборов в органы местного самоуправления заявил об отказе от сотрудничества с консилиум врачей, медицинской помощи и любых лекарств, облегчающих ему голодовку.Его обращение к народу у руставской тюрьмы №12, где Саакашвили отбывает наказание, зачитал его адвокат Георгий Гелхаури.По словам Саакашвили, он с риском для жизни вернулся в Грузии потому, что видел, как "страна окончательно идет к тоталитаризму и к опустошению от грузин"."Мы должны постараться остановить это на этих выборах и повернуть все вспять... Завтра второй тур, и он является решающий для грузинской демократии, для нашего будущего и моей жизни ", - говорится в послании экс-президента.Саакашвили вверил свою судьбу народу, заявив, что его жизнь "полностью зависит от завтрашнего решения каждого".Экс-президент также просит завтра вечером вновь собраться у избирательных участков, чтобы вместе "защитить голоса".Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, местные выборы, возвращение и арест саакашвили