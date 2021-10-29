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Почта Грузии выпустила марку с изображением Данте
Почта Грузии выпустила марку с изображением Данте
Марка будет считаться еще одним символом дружбы между грузинским и итальянским народами, отмечают в Почте Грузии 29.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Почта Грузии выпустила марку с изображением итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери - работа принадлежит выдающемуся грузинскому художнику Серго Кобуладзе.Марка, которая выпущена по инициативе парламентского комитета по культуре и при поддержке Почты Грузии, будет продаваться в 81 сервисном центре "Почты Грузии" по всей стране.Об этом событии написало посольство Италии в Грузии на своей странице в Twitter. Марка выпущена к 700-летию со дня рождения итальянского поэта.Примечательно, что портрет Данте Алигьери, выполненный лауреатом Государственной премии Серго Кобуладзе, имел большой успех на Венецианской биеннале в Италии в 1956 году и был признан одним из лучших.Почта Грузии отмечает, что марка будет считаться еще одним символом дружбы между грузинским и итальянским народами.Данте Алигьери (1265 — 1321) — итальянский поэт, мыслитель, богослов, один из основоположников литературного итальянского языка, политический деятель, а также создатель "Божественной комедии", в которой был дан синтез позднесредневековой культуры.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, культура, новости, в мире, грузия, почта

Почта Грузии выпустила марку с изображением Данте

11:29 29.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Wilf / Перейти в фотобанкДанте Алигьери
Данте Алигьери - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
/
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Марка будет считаться еще одним символом дружбы между грузинским и итальянским народами, отмечают в Почте Грузии
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Почта Грузии выпустила марку с изображением итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери - работа принадлежит выдающемуся грузинскому художнику Серго Кобуладзе.
Марка, которая выпущена по инициативе парламентского комитета по культуре и при поддержке Почты Грузии, будет продаваться в 81 сервисном центре "Почты Грузии" по всей стране.
Об этом событии написало посольство Италии в Грузии на своей странице в Twitter. Марка выпущена к 700-летию со дня рождения итальянского поэта.
Примечательно, что портрет Данте Алигьери, выполненный лауреатом Государственной премии Серго Кобуладзе, имел большой успех на Венецианской биеннале в Италии в 1956 году и был признан одним из лучших.
Почта Грузии отмечает, что марка будет считаться еще одним символом дружбы между грузинским и итальянским народами.
Данте Алигьери (1265 — 1321) — итальянский поэт, мыслитель, богослов, один из основоположников литературного итальянского языка, политический деятель, а также создатель "Божественной комедии", в которой был дан синтез позднесредневековой культуры.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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