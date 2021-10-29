https://sputnik-georgia.ru/20211029/rubin---tsska-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-261608300.html

"Рубин" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Рубин" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Рубин" и ЦСКА 29.10.2021, Sputnik Грузия

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спорт

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прогноз на футбольный матч

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чемпионат россии по футболу

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Субботняя программа XIII тура чемпионата России по футболу откроется интереснейшим противостоянием, в котором казанский "Рубин" на своем поле примет московский ЦСКА. Встреча начнется в 15:00 по тбилисскому времени.Про кризис "Рубина", наверное, не говорит только ленивый. В последних 10 матчах подопечные Леонида Слуцкого одержали только одну (!) победу, при пяти поражениях и четырех ничьих. Безвыигрышная серия казанского клуба длится уже пять матчей подряд (две ничьи и три поражения). Последний раз "Рубин" праздновал успех 13 сентября в игре против слабейшего клуба РПЛ – "Урала" (4:0).Начать возвращение в реальности чемпионата России "Рубин" мог в прошлом туре, когда играл на выезде с "Уфой" - предпоследней командой премьер-лиги. Но и тут казанцы не сдюжили, сыграв вничью 1:1. Хозяева вышли вперед после пенальти в исполнении Агаларова, а гости сравняли счет на 59 минуте, благодаря автоголу Журавлева. Череда неудачных игр отбросила "Рубин" на девятое место, и до зоны стыковых матчей всего четыре очка.ЦСКА же сейчас находится на подъеме. Перед XIII туром "армейцы" делят второе-третье место с "Динамо" и отстают от лидирующего "Зенита" всего на три пункта. Учитывая, что в отчетном туре "Зенит" принимает "Динамо" и кто-то из соперников потеряет очки, у ЦСКА есть отличный шанс улучшить свое положение в турнирной таблице.Подопечные Березуцкого не проигрывают уже в восьми матчах подряд. Речь идет об играх РПЛ и Кубка России. За это время "армейцы" одержали шесть побед и дважды разошлись миром. Стоит также отметить, что в этих играх "красно-синие" пропустили всего три мяча. Да и вообще, оборона у ЦСКА на уровне – в 12 играх всего девять пропущенных голов.Я фактически не сомневаюсь в том, что ЦСКА увезет из Казани очки. Но вот пойдет речь о победе или ничьей – сказать сложно. Слуцкому уже пора что-то предпринимать, чтобы вывести "Рубин" из осенней спячки. Да и игрокам линии атаки (Дрейеру, Кварацхелия, Онугхе) неплохо было бы вспомнить о своих прямых обязанностях. Думаю, "Рубин" наверняка окажет сопротивление ЦСКА.Ставка: победа ЦСКА в один мяч или ничья за 1,78.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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