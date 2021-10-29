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Сельский Отелло ранил жену и расправился с любовником - убийство на востоке Грузии
Сельский Отелло ранил жену и расправился с любовником - убийство на востоке Грузии
Задержанному 36-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T12:46+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. По обвинению в убийстве в Боржомском муниципалитете (регион Самцхе-Джавахети) задержан 36-летний житель села Сакире, сообщает МВД Грузии.Следствие установило, что 28 октября обвиняемый на почве ревности застрелил из охотничьего ружья односельчанина. 40-летний мужчина скончался на месте.Затем разъяренный муж накинулся на жену с ножом. Раненую 30-летнюю женщину доставили в больницу.Полицейские задержали злоумышленника сразу же возле дома. Полиция изъяла орудия убийства - нож и охотничье ружье - в качестве вещественных доказательств.Уголовное дело возбуждено по статье - "умышленное убийство", которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Сельский Отелло ранил жену и расправился с любовником - убийство на востоке Грузии

12:46 29.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Задержанному 36-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. По обвинению в убийстве в Боржомском муниципалитете (регион Самцхе-Джавахети) задержан 36-летний житель села Сакире, сообщает МВД Грузии.
Следствие установило, что 28 октября обвиняемый на почве ревности застрелил из охотничьего ружья односельчанина. 40-летний мужчина скончался на месте.
Затем разъяренный муж накинулся на жену с ножом. Раненую 30-летнюю женщину доставили в больницу.
Полицейские задержали злоумышленника сразу же возле дома. Полиция изъяла орудия убийства - нож и охотничье ружье - в качестве вещественных доказательств.
Уголовное дело возбуждено по статье - "умышленное убийство", которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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