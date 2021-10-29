https://sputnik-georgia.ru/20211029/selskiy-otello-ranil-zhenu-i-raspravilsya-s-lyubovnikom---ubiystvo-na-vostoke-gruzii-261588789.html

Сельский Отелло ранил жену и расправился с любовником - убийство на востоке Грузии

Сельский Отелло ранил жену и расправился с любовником - убийство на востоке Грузии

Задержанному 36-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T12:46+0400

2021-10-29T12:46+0400

2021-10-29T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. По обвинению в убийстве в Боржомском муниципалитете (регион Самцхе-Джавахети) задержан 36-летний житель села Сакире, сообщает МВД Грузии.Следствие установило, что 28 октября обвиняемый на почве ревности застрелил из охотничьего ружья односельчанина. 40-летний мужчина скончался на месте.Затем разъяренный муж накинулся на жену с ножом. Раненую 30-летнюю женщину доставили в больницу.Полицейские задержали злоумышленника сразу же возле дома. Полиция изъяла орудия убийства - нож и охотничье ружье - в качестве вещественных доказательств.Уголовное дело возбуждено по статье - "умышленное убийство", которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, убийство, преступность в грузии