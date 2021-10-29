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Целый арсенал оружия, боеприпасов и большую сумму денег изъяли у жителя Гардабани
Целый арсенал оружия, боеприпасов и большую сумму денег изъяли у жителя Гардабани
Пистолеты, ружья, винтовки, гранаты, боеприпасы, деньги в валюте - все это изъято в качестве вещественных доказательств в доме задержанного в Гардабани и в его... 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T15:04+0400
2021-10-29T15:04+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Житель села Крцаниси Гардабанского муниципалитета (Восточная Грузия) задержан за незаконное хранение оружия и большое количество боеприпасов, сообщается на сайте МВД.При личном обыске у задержанного полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств пистолет Макарова, девять патронов и пневматический пистолет, а также деньги – 11,2 тысячи долларов, 50 евро и до 3,7 тысячи лари (1,2 тысячи долларов).Был также обыскан дом задержанного в селе Крцаниси, где полиция обнаружила гранату и взрывное устройство.Кроме того, обыск был произведен в квартире подозреваемого в Тбилиси. Здесь были найдены три пистолета ТТ, пистолет Макарова, два пистолета - системы Компакт и Аркус, два оружия "Геко", четыре охотничьих гладкоствольных ружья и три винтовки, учебные гранаты и 4 182 патрона к различным видам оружия. В квартире также хранилась большая сумма денег - 36,7 тысячи долларов.Уголовное дело возбуждено по статье - "противоправное приобретение, хранение, и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", которая предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, мвд грузии, оружие
Целый арсенал оружия, боеприпасов и большую сумму денег изъяли у жителя Гардабани
Пистолеты, ружья, винтовки, гранаты, боеприпасы, деньги в валюте - все это изъято в качестве вещественных доказательств в доме задержанного в Гардабани и в его квартире в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik.
Житель села Крцаниси Гардабанского муниципалитета (Восточная Грузия) задержан за незаконное хранение оружия и большое количество боеприпасов, сообщается на сайте
МВД.
При личном обыске у задержанного полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств пистолет Макарова, девять патронов и пневматический пистолет, а также деньги – 11,2 тысячи долларов, 50 евро и до 3,7 тысячи лари (1,2 тысячи долларов).
Был также обыскан дом задержанного в селе Крцаниси, где полиция обнаружила гранату и взрывное устройство.
Кроме того, обыск был произведен в квартире подозреваемого в Тбилиси. Здесь были найдены три пистолета ТТ, пистолет Макарова, два пистолета - системы Компакт и Аркус, два оружия "Геко", четыре охотничьих гладкоствольных ружья и три винтовки, учебные гранаты и 4 182 патрона к различным видам оружия. В квартире также хранилась большая сумма денег - 36,7 тысячи долларов.
Уголовное дело возбуждено по статье - "противоправное приобретение, хранение, и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", которая предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.
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