https://sputnik-georgia.ru/20211029/tsukerberg-reshil-pereimenovat-kompaniyu-no-nazvanie-sotsseti-facebook-ne-izmenitsya-261580325.html
Цукерберг решил переименовать компанию, но название соцсети Facebook не изменится
Цукерберг решил переименовать компанию, но название соцсети Facebook не изменится
Цукерберг намерен позиционировать свою компанию как многопрофильную, не ограниченную только социальной сетью. 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T01:24+0400
2021-10-29T01:24+0400
2021-10-29T01:24+0400
экономика
новости
в мире
facebook
марк цукерберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23911/53/239115301_0:0:2659:1495_1920x0_80_0_0_9b24e35f5c2f82d77dc6f26669969d27.jpg
ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Компания сменит название на Meta. Об этом заявил основатель и директор Facebook Марк Цукерберг заявил о переименовании компании в Meta, логотипом которой станет синяя лента Мебиуса."Вместе мы можем поставить человека в центр нашей технологии", - заявил Цукерберг на виртуальной конференции Connect, сообщает РИА Новости.При этом Цукерберг подчеркнул, что соцсеть Faceook сохранит свое название, переименование материнской компании Facebook Inc. в Meta не меняет названий отдельных приложенийНовое имя компании, добавил он, будет отражать намерение компании развивать и другие программы, помимо соцсети. Он также отметил, что пользователям Meta не понадобится Facebook для использования других сервисов.Структура будет походить на Google, который с 2015 объединен с рядом других компаний в корпорацию Alphabet.После объявления Цукерберга акции компании Facebook (которая скоро будет переименована), выросли примерно на 3%.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23911/53/239115301_0:0:2659:1995_1920x0_80_0_0_e8e718cf069429594611aa52eea2a0b4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, в мире, facebook, марк цукерберг
Цукерберг решил переименовать компанию, но название соцсети Facebook не изменится
Цукерберг намерен позиционировать свою компанию как многопрофильную, не ограниченную только социальной сетью.
ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Компания сменит название на Meta. Об этом заявил основатель и директор Facebook Марк Цукерберг заявил о переименовании компании в Meta, логотипом которой станет синяя лента Мебиуса.
"Вместе мы можем поставить человека в центр нашей технологии", - заявил Цукерберг на виртуальной конференции Connect, сообщает РИА Новости
.
При этом Цукерберг подчеркнул, что соцсеть Faceook сохранит свое название, переименование материнской компании Facebook Inc. в Meta не меняет названий отдельных приложений
Новое имя компании, добавил он, будет отражать намерение компании развивать и другие программы, помимо соцсети. Он также отметил, что пользователям Meta не понадобится Facebook для использования других сервисов.
Структура будет походить на Google, который с 2015 объединен с рядом других компаний в корпорацию Alphabet.
После объявления Цукерберга акции компании Facebook (которая скоро будет переименована), выросли примерно на 3%.