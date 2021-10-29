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https://sputnik-georgia.ru/20211029/tsukerberg-reshil-pereimenovat-kompaniyu-no-nazvanie-sotsseti-facebook-ne-izmenitsya-261580325.html
Цукерберг решил переименовать компанию, но название соцсети Facebook не изменится
Цукерберг решил переименовать компанию, но название соцсети Facebook не изменится
Цукерберг намерен позиционировать свою компанию как многопрофильную, не ограниченную только социальной сетью. 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T01:24+0400
2021-10-29T01:24+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Компания сменит название на Meta. Об этом заявил основатель и директор Facebook Марк Цукерберг заявил о переименовании компании в Meta, логотипом которой станет синяя лента Мебиуса."Вместе мы можем поставить человека в центр нашей технологии", - заявил Цукерберг на виртуальной конференции Connect, сообщает РИА Новости.При этом Цукерберг подчеркнул, что соцсеть Faceook сохранит свое название, переименование материнской компании Facebook Inc. в Meta не меняет названий отдельных приложенийНовое имя компании, добавил он, будет отражать намерение компании развивать и другие программы, помимо соцсети. Он также отметил, что пользователям Meta не понадобится Facebook для использования других сервисов.Структура будет походить на Google, который с 2015 объединен с рядом других компаний в корпорацию Alphabet.После объявления Цукерберга акции компании Facebook (которая скоро будет переименована), выросли примерно на 3%.
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экономика, новости, в мире, facebook, марк цукерберг

Цукерберг решил переименовать компанию, но название соцсети Facebook не изменится

01:24 29.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкЛекция Марка Цукерберга в МГУ
Лекция Марка Цукерберга в МГУ - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк
Цукерберг намерен позиционировать свою компанию как многопрофильную, не ограниченную только социальной сетью.
ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Компания сменит название на Meta. Об этом заявил основатель и директор Facebook Марк Цукерберг заявил о переименовании компании в Meta, логотипом которой станет синяя лента Мебиуса.
"Вместе мы можем поставить человека в центр нашей технологии", - заявил Цукерберг на виртуальной конференции Connect, сообщает РИА Новости.
При этом Цукерберг подчеркнул, что соцсеть Faceook сохранит свое название, переименование материнской компании Facebook Inc. в Meta не меняет названий отдельных приложений
Новое имя компании, добавил он, будет отражать намерение компании развивать и другие программы, помимо соцсети. Он также отметил, что пользователям Meta не понадобится Facebook для использования других сервисов.
Структура будет походить на Google, который с 2015 объединен с рядом других компаний в корпорацию Alphabet.
После объявления Цукерберга акции компании Facebook (которая скоро будет переименована), выросли примерно на 3%.
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