https://sputnik-georgia.ru/20211029/uznay-adzhariyu-po-alfavitu---v-gruzii-startovala-novaya-turisticheskaya-kampaniya-261608697.html

"Узнай Аджарию по алфавиту" - в Грузии стартовала новая туристическая кампания

"Узнай Аджарию по алфавиту" - в Грузии стартовала новая туристическая кампания

Красочные видео, выложенные на главной туристической странице региона в Facebook, рассказывают о 33 популярных туристических местах 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T20:39+0400

2021-10-29T20:39+0400

2021-10-29T20:40+0400

экономика

новости

грузия

аджария

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259277532_0:258:3068:1984_1920x0_80_0_0_ee95b5c598bb23dae4fb196f416e85f7.jpg

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Департамент туризма Аджарии запустил осеннюю кампанию "Узнай Аджарию по алфавиту" с целью популяризации туристических продуктов региона.Красочные видео, выложенные на главной туристической странице региона в Facebook, рассказывают о 33 популярных туристических местах. Например, "А" - Алфавитная башня, "Б" - Ботанический сад, "Г" - крепость Гонио и так далее.Проект туристической азбуки долгосрочный. Весной будет разработано приложение с туристической картой, на которой желающие смогут найти и посетить сайты различных мест Аджарии."Наша главная цель - в полной мере представить разнообразные и интересные туристические продукты, которые есть у нас в Аджарии. Все основные продукты морского, горного, экологического или приключенческого туризма собраны в туристическом алфавите Аджарии", - заявила руководитель департамента туризма Аджарии Тинатин Зоидзе.По словам Зоидзе, кампания рассчитала в большей степени на местных туристов. Среди посетителей мест, представленных в рамках кампании, будут разыгрываться специальные призы, что еще больше мотивирует местных туристов знакомиться с новыми направлениями черноморского региона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, аджария, туризм