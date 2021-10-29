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"Узнай Аджарию по алфавиту" - в Грузии стартовала новая туристическая кампания
"Узнай Аджарию по алфавиту" - в Грузии стартовала новая туристическая кампания
Красочные видео, выложенные на главной туристической странице региона в Facebook, рассказывают о 33 популярных туристических местах 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T20:39+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Департамент туризма Аджарии запустил осеннюю кампанию "Узнай Аджарию по алфавиту" с целью популяризации туристических продуктов региона.Красочные видео, выложенные на главной туристической странице региона в Facebook, рассказывают о 33 популярных туристических местах. Например, "А" - Алфавитная башня, "Б" - Ботанический сад, "Г" - крепость Гонио и так далее.Проект туристической азбуки долгосрочный. Весной будет разработано приложение с туристической картой, на которой желающие смогут найти и посетить сайты различных мест Аджарии."Наша главная цель - в полной мере представить разнообразные и интересные туристические продукты, которые есть у нас в Аджарии. Все основные продукты морского, горного, экологического или приключенческого туризма собраны в туристическом алфавите Аджарии", - заявила руководитель департамента туризма Аджарии Тинатин Зоидзе.По словам Зоидзе, кампания рассчитала в большей степени на местных туристов. Среди посетителей мест, представленных в рамках кампании, будут разыгрываться специальные призы, что еще больше мотивирует местных туристов знакомиться с новыми направлениями черноморского региона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, аджария, туризм

"Узнай Аджарию по алфавиту" - в Грузии стартовала новая туристическая кампания

20:39 29.10.2021 (обновлено: 20:40 29.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Батуми с моря - прогулочные катера и яхты
Вид на город Батуми с моря - прогулочные катера и яхты - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Красочные видео, выложенные на главной туристической странице региона в Facebook, рассказывают о 33 популярных туристических местах
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Департамент туризма Аджарии запустил осеннюю кампанию "Узнай Аджарию по алфавиту" с целью популяризации туристических продуктов региона.
Красочные видео, выложенные на главной туристической странице региона в Facebook, рассказывают о 33 популярных туристических местах. Например, "А" - Алфавитная башня, "Б" - Ботанический сад, "Г" - крепость Гонио и так далее.
Проект туристической азбуки долгосрочный. Весной будет разработано приложение с туристической картой, на которой желающие смогут найти и посетить сайты различных мест Аджарии.
"Наша главная цель - в полной мере представить разнообразные и интересные туристические продукты, которые есть у нас в Аджарии. Все основные продукты морского, горного, экологического или приключенческого туризма собраны в туристическом алфавите Аджарии", - заявила руководитель департамента туризма Аджарии Тинатин Зоидзе.
По словам Зоидзе, кампания рассчитала в большей степени на местных туристов. Среди посетителей мест, представленных в рамках кампании, будут разыгрываться специальные призы, что еще больше мотивирует местных туристов знакомиться с новыми направлениями черноморского региона.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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