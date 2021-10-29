Вайноне Райдер – 50: от фантастического "Битлджюса" до "Очень странных дел"
В "Битлджусе" Вайнона Райдер сыграла девочку-гота, которая может говорить с привидениями. Знакомство с Бертоном стало очень важным событием для подростка, который всегда чувствовал себя чужим среди сверстников
В "Битлджусе" Вайнона Райдер сыграла девочку-гота, которая может говорить с привидениями. Знакомство с Бертоном стало очень важным событием для подростка, который всегда чувствовал себя чужим среди сверстников
Она стала музой для Тима Бертона, который снял ее в другом своем нашумевшем фильме "Эдвард руки-ножницы". Бурный роман с Джонни Деппом закрутился за полгода до начала съемок
Она стала музой для Тима Бертона, который снял ее в другом своем нашумевшем фильме "Эдвард руки-ножницы". Бурный роман с Джонни Деппом закрутился за полгода до начала съемок
Это была любовь с первого взгляда. Ему было 26, ей всего 17. Все внимание Голливуда было приковано только к ним. Однако, в прессе то и дело появлялись сообщения о том, что Джонни и Вайнона постоянно ссорятся
Это была любовь с первого взгляда. Ему было 26, ей всего 17. Все внимание Голливуда было приковано только к ним. Однако, в прессе то и дело появлялись сообщения о том, что Джонни и Вайнона постоянно ссорятся
Еще одно культовое кино 90-х, в котором появляется Вайнона - "Ночь на Земле" Джима Джармуша. Короткая история под тягучий саундрек Тома Уэйтса о девочке-таксистке, которая хочет ремонтировать автомобили и совершенно не понимает, зачем кому-то сниматься в кино
Еще одно культовое кино 90-х, в котором появляется Вайнона - "Ночь на Земле" Джима Джармуша. Короткая история под тягучий саундрек Тома Уэйтса о девочке-таксистке, которая хочет ремонтировать автомобили и совершенно не понимает, зачем кому-то сниматься в кино
Роль в фильме "Маленькие женщины"—-экранизации романа Луизы Мэй Олкотт принесла Вайноне номинацию на "Оскар"
Роль в фильме "Маленькие женщины"—-экранизации романа Луизы Мэй Олкотт принесла Вайноне номинацию на "Оскар"
Но одним из главных проектов ее карьеры стала лента "Прерванная жизнь", где она не только исполнила главную роль, но и выступила исполнительным продюсером
Но одним из главных проектов ее карьеры стала лента "Прерванная жизнь", где она не только исполнила главную роль, но и выступила исполнительным продюсером
Шарлотта - одна из любимых ролей Вайноны. Кинокритики не оценили мелодраму и даже номинировали Райдер и Гира на "Золотую малину" как худшую экранную пару. Зато зрители фильм полюбили.
Шарлотта - одна из любимых ролей Вайноны. Кинокритики не оценили мелодраму и даже номинировали Райдер и Гира на "Золотую малину" как худшую экранную пару. Зато зрители фильм полюбили.
Психологический триллер "Черный лебедь" Даррена Аронофски стал главным кинотриумфом 2010 года и фильмом, после которого впервые всерьез заговорили о возвращении Вайноны Райдер в большое кино
Психологический триллер "Черный лебедь" Даррена Аронофски стал главным кинотриумфом 2010 года и фильмом, после которого впервые всерьез заговорили о возвращении Вайноны Райдер в большое кино
В 2016 году Райдер включилась в необычный для нее проект - сериал Netflix "Очень странные дела"
В 2016 году Райдер включилась в необычный для нее проект - сериал Netflix "Очень странные дела"
Райдер внесла собственный вклад во внешность ее персонажа, придумав ей прическу. Актриса хотела, чтобы ее героиня была похожа на Мерил Стрип из автобиографического фильма о Карен Силквуд "Силквуд"
Райдер внесла собственный вклад во внешность ее персонажа, придумав ей прическу. Актриса хотела, чтобы ее героиня была похожа на Мерил Стрип из автобиографического фильма о Карен Силквуд "Силквуд"
Роль в "Очень странных делах" принесла ей номинации на премии "Золотой глобус", "Сатурн" и победу на Премии Гильдии киноактеров США в номинации "Лучший актерский состав в драматическом сериале"
Роль в "Очень странных делах" принесла ей номинации на премии "Золотой глобус", "Сатурн" и победу на Премии Гильдии киноактеров США в номинации "Лучший актерский состав в драматическом сериале"
В 2020 году Вайнона Райдер появилась в мини-сериале HBO "Заговор против Америки"
В 2020 году Вайнона Райдер появилась в мини-сериале HBO "Заговор против Америки"