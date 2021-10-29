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Вайноне Райдер – 50: от фантастического "Битлджюса" до "Очень странных дел"
Вайноне Райдер – 50: от фантастического "Битлджюса" до "Очень странных дел"
Любимица культовых режиссеров – Бертона, Джармуша, Скорсезе, Копполлы, икона гранжа 90-х, бунтарка и скандалистка Вайнона Райдер отмечает сегодня 50-летие... 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T14:59+0400
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"Winona forever" – написал у себя на плече первая любовь актрисы Джонни Депп. Одна из самых потрясающих пар 90-х не смогла долго сохранить отношения под пристальным вниманием таблоидов, и Деппу, несмотря на всю сердечную боль расставания, пришлось сократить свое тату "Winona" до бездушного "Wino". Но у искренних фанатов актриса останется в сердце навсегда.Сегодня Вайноне Райдер исполняется 50 лет. Она одна из самых знаменитых актрис 1990-х годов, дважды номинировалась на "Оскар" и получила "Золотой глобус".
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фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, кино, шоу-бизнес, фото

Вайноне Райдер – 50: от фантастического "Битлджюса" до "Очень странных дел"

14:59 29.10.2021 (обновлено: 15:09 29.10.2021)
Любимица культовых режиссеров – Бертона, Джармуша, Скорсезе, Копполлы, икона гранжа 90-х, бунтарка и скандалистка Вайнона Райдер отмечает сегодня 50-летие. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки кинодивы
"Winona forever" – написал у себя на плече первая любовь актрисы Джонни Депп. Одна из самых потрясающих пар 90-х не смогла долго сохранить отношения под пристальным вниманием таблоидов, и Деппу, несмотря на всю сердечную боль расставания, пришлось сократить свое тату "Winona" до бездушного "Wino". Но у искренних фанатов актриса останется в сердце навсегда.
Сегодня Вайноне Райдер исполняется 50 лет. Она одна из самых знаменитых актрис 1990-х годов, дважды номинировалась на "Оскар" и получила "Золотой глобус".
© The Geffen Company (1988)

В "Битлджусе" Вайнона Райдер сыграла девочку-гота, которая может говорить с привидениями. Знакомство с Бертоном стало очень важным событием для подростка, который всегда чувствовал себя чужим среди сверстников

В &quot;Битлджусе&quot; Вайнона Райдер сыграла девочку-гота, которая может говорить с привидениями. Знакомство с Бертоном стало очень важным событием для подростка, который всегда чувствовал себя чужим среди сверстников - Sputnik Грузия
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© The Geffen Company (1988)

В "Битлджусе" Вайнона Райдер сыграла девочку-гота, которая может говорить с привидениями. Знакомство с Бертоном стало очень важным событием для подростка, который всегда чувствовал себя чужим среди сверстников

© 20th Century Fox Film Corporation (2020)

Она стала музой для Тима Бертона, который снял ее в другом своем нашумевшем фильме "Эдвард руки-ножницы". Бурный роман с Джонни Деппом закрутился за полгода до начала съемок

Она стала музой для Тима Бертона, который снял ее в другом своем нашумевшем фильме &quot;Эдвард руки-ножницы&quot;. Бурный роман с Джонни Деппом закрутился за полгода до начала съемок - Sputnik Грузия
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© 20th Century Fox Film Corporation (2020)

Она стала музой для Тима Бертона, который снял ее в другом своем нашумевшем фильме "Эдвард руки-ножницы". Бурный роман с Джонни Деппом закрутился за полгода до начала съемок

© 20th Century Fox Film Corporation (2020)

Это была любовь с первого взгляда. Ему было 26, ей всего 17. Все внимание Голливуда было приковано только к ним. Однако, в прессе то и дело появлялись сообщения о том, что Джонни и Вайнона постоянно ссорятся

Это была любовь с первого взгляда. Ему было 26, ей всего 17. Все внимание Голливуда было приковано только к ним. Однако, в прессе то и дело появлялись сообщения о том, что Джонни и Вайнона постоянно ссорятся - Sputnik Грузия
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© 20th Century Fox Film Corporation (2020)

Это была любовь с первого взгляда. Ему было 26, ей всего 17. Все внимание Голливуда было приковано только к ним. Однако, в прессе то и дело появлялись сообщения о том, что Джонни и Вайнона постоянно ссорятся

© Locus Solus Entertainment (1991)

Еще одно культовое кино 90-х, в котором появляется Вайнона - "Ночь на Земле" Джима Джармуша. Короткая история под тягучий саундрек Тома Уэйтса о девочке-таксистке, которая хочет ремонтировать автомобили и совершенно не понимает, зачем кому-то сниматься в кино

Еще одно культовое кино 90-х, в котором появляется Вайнона - &quot;Ночь на Земле&quot; Джима Джармуша. Короткая история под тягучий саундрек Тома Уэйтса о девочке-таксистке, которая хочет ремонтировать автомобили и совершенно не понимает, зачем кому-то сниматься в кино - Sputnik Грузия
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© Locus Solus Entertainment (1991)

Еще одно культовое кино 90-х, в котором появляется Вайнона - "Ночь на Земле" Джима Джармуша. Короткая история под тягучий саундрек Тома Уэйтса о девочке-таксистке, которая хочет ремонтировать автомобили и совершенно не понимает, зачем кому-то сниматься в кино

© Columbia Pictures Corporation (1994)

Роль в фильме "Маленькие женщины"—-экранизации романа Луизы Мэй Олкотт принесла Вайноне номинацию на "Оскар"

Роль в фильме &quot;Маленькие женщины&quot;—-экранизации романа Луизы Мэй Олкотт принесла Вайноне номинацию на &quot;Оскар&quot; - Sputnik Грузия
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© Columbia Pictures Corporation (1994)

Роль в фильме "Маленькие женщины"—-экранизации романа Луизы Мэй Олкотт принесла Вайноне номинацию на "Оскар"

© Columbia Pictures Corporation (1999)

Но одним из главных проектов ее карьеры стала лента "Прерванная жизнь", где она не только исполнила главную роль, но и выступила исполнительным продюсером

Но одним из главных проектов ее карьеры стала лента &quot;Прерванная жизнь&quot;, где она не только исполнила главную роль, но и выступила исполнительным продюсером - Sputnik Грузия
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© Columbia Pictures Corporation (1999)

Но одним из главных проектов ее карьеры стала лента "Прерванная жизнь", где она не только исполнила главную роль, но и выступила исполнительным продюсером

© Lakeshore Entertainment (2000)

Шарлотта - одна из любимых ролей Вайноны. Кинокритики не оценили мелодраму и даже номинировали Райдер и Гира на "Золотую малину" как худшую экранную пару. Зато зрители фильм полюбили.

Шарлотта - одна из любимых ролей Вайноны. Кинокритики не оценили мелодраму и даже номинировали Райдер и Гира на &quot;Золотую малину&quot; как худшую экранную пару. Зато зрители фильм полюбили. - Sputnik Грузия
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© Lakeshore Entertainment (2000)

Шарлотта - одна из любимых ролей Вайноны. Кинокритики не оценили мелодраму и даже номинировали Райдер и Гира на "Золотую малину" как худшую экранную пару. Зато зрители фильм полюбили.

© Fox Searchlight Pictures (2010)

Психологический триллер "Черный лебедь" Даррена Аронофски стал главным кинотриумфом 2010 года и фильмом, после которого впервые всерьез заговорили о возвращении Вайноны Райдер в большое кино

Психологический триллер &quot;Черный лебедь&quot; Даррена Аронофски стал главным кинотриумфом 2010 года и фильмом, после которого впервые всерьез заговорили о возвращении Вайноны Райдер в большое кино - Sputnik Грузия
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© Fox Searchlight Pictures (2010)

Психологический триллер "Черный лебедь" Даррена Аронофски стал главным кинотриумфом 2010 года и фильмом, после которого впервые всерьез заговорили о возвращении Вайноны Райдер в большое кино

© AFP / CHANCE YEH

В 2016 году Райдер включилась в необычный для нее проект - сериал Netflix "Очень странные дела"

В 2016 году Райдер включилась в необычный для нее проект - сериал Netflix &quot;Очень странные дела&quot; - Sputnik Грузия
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© AFP / CHANCE YEH

В 2016 году Райдер включилась в необычный для нее проект - сериал Netflix "Очень странные дела"

© Netflix (2016-...)

Райдер внесла собственный вклад во внешность ее персонажа, придумав ей прическу. Актриса хотела, чтобы ее героиня была похожа на Мерил Стрип из автобиографического фильма о Карен Силквуд "Силквуд"

Райдер внесла собственный вклад во внешность ее персонажа, придумав ей прическу. Актриса хотела, чтобы ее героиня была похожа на Мерил Стрип из автобиографического фильма о Карен Силквуд &quot;Силквуд&quot; - Sputnik Грузия
10/12
© Netflix (2016-...)

Райдер внесла собственный вклад во внешность ее персонажа, придумав ей прическу. Актриса хотела, чтобы ее героиня была похожа на Мерил Стрип из автобиографического фильма о Карен Силквуд "Силквуд"

© AP Photo / Chris Pizzello

Роль в "Очень странных делах" принесла ей номинации на премии "Золотой глобус", "Сатурн" и победу на Премии Гильдии киноактеров США в номинации "Лучший актерский состав в драматическом сериале"

Роль в &quot;Очень странных делах&quot; принесла ей номинации на премии &quot;Золотой глобус&quot;, &quot;Сатурн&quot; и победу на Премии Гильдии киноактеров США в номинации &quot;Лучший актерский состав в драматическом сериале&quot; - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Chris Pizzello

Роль в "Очень странных делах" принесла ей номинации на премии "Золотой глобус", "Сатурн" и победу на Премии Гильдии киноактеров США в номинации "Лучший актерский состав в драматическом сериале"

© AP Photo / Jordan Strauss

В 2020 году Вайнона Райдер появилась в мини-сериале HBO "Заговор против Америки"

В 2020 году Вайнона Райдер появилась в мини-сериале HBO &quot;Заговор против Америки&quot; - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Jordan Strauss

В 2020 году Вайнона Райдер появилась в мини-сериале HBO "Заговор против Америки"

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