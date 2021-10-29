https://sputnik-georgia.ru/20211029/vaynone-rayder--50-ot-fantasticheskogo-bitldzhyusa-do-ochen-strannykh-del-261594427.html

Вайноне Райдер – 50: от фантастического "Битлджюса" до "Очень странных дел"

Вайноне Райдер – 50: от фантастического "Битлджюса" до "Очень странных дел"

Любимица культовых режиссеров – Бертона, Джармуша, Скорсезе, Копполлы, икона гранжа 90-х, бунтарка и скандалистка Вайнона Райдер отмечает сегодня 50-летие... 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T14:59+0400

2021-10-29T14:59+0400

2021-10-29T15:09+0400

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"Winona forever" – написал у себя на плече первая любовь актрисы Джонни Депп. Одна из самых потрясающих пар 90-х не смогла долго сохранить отношения под пристальным вниманием таблоидов, и Деппу, несмотря на всю сердечную боль расставания, пришлось сократить свое тату "Winona" до бездушного "Wino". Но у искренних фанатов актриса останется в сердце навсегда.Сегодня Вайноне Райдер исполняется 50 лет. Она одна из самых знаменитых актрис 1990-х годов, дважды номинировалась на "Оскар" и получила "Золотой глобус".

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фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, кино, шоу-бизнес, фото